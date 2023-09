"Argentina tiene todo para ganar": la nueva campaña de Banco Macro con Lionel Scaloni

El técnico de la Selección Argentina de Fútbol, Lionel Scaloni, apareció como la cara visible de una nueva campaña del Banco Macro, junto a Pablo Aimar, también del cuerpo técnico campeón del Mundial 2022 en Qatar.

"¿En qué pensaba Scaloni antes de agarrar la Selección?", se pregunta el spot en el inicio. "Más que un equipo, una familia. Es con esa energía que apasiona. Pero la experiencia no puede faltar. Hay que disfrutarlo, sino no tiene sentido. Y siempre con los pies en la tierra. Que tanto nos da", se escuchan las palabras del también ex jugador del seleccionado, mientras se muestran imágenes de trabajadores, emprendedores y hasta una familia, entre otros planos.

Al final de la campaña, Aimar le pregunta: "Leo, ¿qué estás pensando?". Scaloni responde "en que Argentina tiene todo para ganar".

Y el eslogan de la publicidad termina: Pensá en grande, pensá en Macro.

Este martes, desde las 17 horas, la Selección Argentina jugará frente a Bolivia en la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

JD / Gi