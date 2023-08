Claudio Roncoli: "Me fascina cómo el ser humano va generando sus propias herramientas para seguir creciendo"

El Jueves 10 de Agosto a las 18:00 hs se llevará a cabo la inauguración abierta y gratuita de la esperada muestra "Empty Project: Remixed" del reconocido artista multifacético Claudio Roncoli en la prestigiosa galería OdA (Oficinas de Arte), dirigida por Laura San Martin. La galería está ubicada en Paraná 759, microcentro.

La obra de Claudio Roncoli, el artista argentino con amplia experiencia y reconocimiento internacional, estará disponible para el público desde el jueves 10 de agosto hasta el 7 de septiembre de 2023, de lunes a viernes de 15 a 19Hs., ofreciendo a los visitantes la oportunidad de sumergirse en su fascinante visión sobre la vida urbana contemporánea.

"Empty Project: Remixed" es una reflexión profunda sobre las problemáticas de la vida urbana y la relación que establecemos con las ciudades que habitamos. Con un enfoque crítico, Roncoli nos invita a pensar en cómo podríamos llevar a cabo un sistema de planificación y construcción más consciente, respetuoso del entorno y de los legados del pasado.

"Ser artista es la vida misma, uno no tiene jubilación, aguinaldo, vacaciones y simplemente se tiene que dedicar a producir." dice Claudio. Su obra nos sumerge en un universo donde remixa y fusiona imágenes y técnicas que dan lugar a una experiencia visual impactante y significativa.

Al ser consultado por su última creación, responde: "Lo último que hice fue una instalación de impresión 3-D con mi hijo Valentín. Estamos viviendo estos cambios a una velocidad impresionante. Quizás muchas generaciones no se dan cuenta pero, por ejemplo: el otro día mi hijo quería colgar un estante y se dió cuenta de que no tenía ménsulas…¡Las hizo! Las imprimió y colgó el estante. Me fascina cómo el ser humano va generando sus propias herramientas para seguir creciendo."

En palabras de la curadora Luciana Garcia Belbey, "Empty Project: Remixed da cuenta de los complejos procesos de urbanización que se dan en las grandes metrópolis en el actual contexto global."

Por último, Claudio destaca la importancia de la colaboración con Laura San Martín y OdA: "Creo que se dió como un “Power Trío” entre Luciana, Laura y yo. Me parece que es algo para destacar, porque a veces las galerías en este país no son profesionales pero en este caso Laura es muy profesional y muy predispuesta a las nuevas ideas, lo cual a mi me gustó."