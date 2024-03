Criptomonedas: todo lo que tenés que saber sobre el mundo del dinero digital

La era digital llegó para cambiar al mundo y posicionarse como estrella de cara al futuro. Las nuevas tecnologías no solo cambiaron las formas de trabajo, de comunicarnos y de relacionarnos, sino que revolucionó la forma de utilizar el dinero con la llegada de las criptomonedas. En esta nota te mostraremos todo lo que necesitas saber sobre el dinero digital.

Desde que apareció el Bitcoin en 2009, las criptomonedas continuaron creciendo de manera exponencial dando lugar a nuevas monedas digitales y actualmente el listado de criptomonedas sigue en auge más que nunca.

¿Qué son las criptomonedas?

Las criptomonedas son activos digitales que poseen un cifrado criptográfico para asegurar la propiedad y la integridad de las transacciones, así como para controlar la creación de nuevas unidades. A diferencia del dinero tradicional y del tipo de monedas a los que estamos acostumbrados a manejar, las criptomonedas no tienen una existencia física, se guardan en plataformas digitales.

¿Cómo funcionan?

Las principales diferencias que poseen las criptomonedas en comparación con el tipo de monedas convencionales es que no son reguladas ni controladas por ninguna institución centralizada, de la misma forma que no se necesita de una entidad ni de intermediarios para realizar las diferentes transacciones.

Para ello posee un sistema de base de datos, el Blockchain, también conocido como registro contable, que se encarga de registrar y verificar las transacciones que se lleven adelante.

En lo que respecta a la regulación, al no tener respaldo otorgado por entidades bancarias centrales o autoridades gubernamentales, las criptomonedas no son consideradas medios de pago y no están protegidas por mecanismos registrados.

Una vez que se adquieren criptomonedas, hay que tener en cuenta que todas las transacciones son irrevocables cuando fueron confirmadas en Blockchain, ya que esta tecnología no permite la eliminación de datos.

Por último se aconseja utilizar monederos digitales, hoy en día hay muchas aplicaciones destinadas a ello, que permite que se puedan almacenar de forma segura todas las criptomonedas adquiridas.

Algunas de las criptomonedas más conocidas y utilizadas:

Bitcoin (BTC): Es la primera criptomoneda y la más conocida en el mercado. Utiliza un sistema de efectivo electrónico que permite transacciones directas entre los usuarios sin la necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos. Utiliza tecnología blockchain para garantizar la seguridad y la transparencia de las transacciones.

Ethereum: No solo es un tipo de criptomoneda, sino que es una plataforma descentralizada que permite la creación de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. A través de su token se puede pagar las tarifas de transacción y los servicios en la red Ethereum.

Ripple: Es tanto una plataforma de pago como una criptomoneda, diseñada para facilitar transferencias de dinero rápidas y de bajo costo a nivel global. La red Ripple está controlada por una empresa privada.

Litecoin: Fue creado en 2011 y es una criptomoneda que comparte muchas similitudes con Bitcoin, pero realiza transacciones más rápido y tiene un suministro máximo de monedas cuatro veces mayor.

Bitcoin Cash: Nace en 2017 cuando hubo una separación de Bitcoin, con el objetivo de aumentar la capacidad de la red para procesar transacciones de manera más rápida y a menor costo.

Cardano: Es una plataforma blockchain de tercera generación que se enfoca en la escalabilidad, la interoperabilidad y la sostenibilidad. Se esfuerza por ofrecer una infraestructura financiera más inclusiva y transparente.

Polkadot: También es una red blockchain que permite la comunicación entre diferentes blockchains. Su objetivo es facilitar la creación y conexión de cadenas de bloques personalizadas para aplicaciones específicas.

Stellar: Es una plataforma de pagos que conecta instituciones financieras y sistemas de pago a nivel mundial. Su objetivo es facilitar la transferencia de activos.

Dogecoin: Tuvo sus inicios de manera informal, comenzó como una broma en 2013, pero ha ganado popularidad como una criptomoneda accesible. Se utiliza para propinas en línea y donaciones caritativas.

El mundo de las criptomonedas está en constante evolución, con nuevas monedas y tecnologías que aparecen frecuentemente en el mercado. A medida que más personas y empresas adopten y comiencen a utilizar todo el potencial de la moneda digital, es muy probable que continúen apareciendo innovaciones dentro de este espacio del mundo del dinero.

Actualmente existen una gran variedad de monedas virtuales, más de 10 mil en total, y continúan creándose nuevas todo el tiempo. Si bien sus funciones y utilidades son muy parecidas, lo que las diferencia es la tecnología y la encriptación que utilizan.