De la Torre: "Que se baje Larreta y se deje de joder"

En el marco de un plenario interno en San Miguel, acompañado por el intendente local, Jaime Méndez, el senador bonaerense Joaquín de la Torre habló ante su militancia luego del anuncio de Patricia Bullrich de ungir a Néstor Grindetti como su candidato a Gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, señaló que "se pueden seguir dando batallas desde el llano, no estamos por los cargos. Nosotros somos de palabra. No somos tibios. Y porque no somos tibios, estamos en frente del inspector de veredas que vino a San Miguel a mirar nuestra gestión. Y porque no somos tibios, siempre estuvimos en contra de cerrar las escuelas y de la cuarentena eterna, algo que impulsó el inspector de veredas en la foto con Kiciloff y con Alberto Fernández durante un año".

Y agregó: "Que Larreta se baje y se deje de joder, si queremos ganar tenemos que ir todos detrás de Patricia Bullrich como candidata a presidenta".

Asimismo, indicó que "hace tres años venimos diciendo que el próximo intendente tiene que ser intendente y bonaerense. Por eso apoyamos la candidatura de Néstor Grindetti. No vamos a retroceder ni un centímetro de esa decisión. No vamos a aceptar a un porteño nunca más".

Por último, concluyó: "No vamos a resignar nuestras banderas, vamos a seguir siendo molestos. Vamos a seguir peleando para que la provincia y el país salgan adelante".