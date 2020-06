El desafío de las pymes y cómo prepararse para el mundo laboral post Coronavirus

La llegada del coronavirus no solo transformó los hábitos y costumbres de buena parte del planeta, sino que generó una desaceleración en la economía mundial y un replanteo transversal en todo el mercado laboral.

El aislamiento social preventivo obligatorio afectó especialmente a las pequeñas y grandes empresas, muchas de las cuales - además de recibir la ayuda estatal-, se vieron obligadas a disminuir el nivel de actividad y a replantear su plan de negocios para minimizar los efectos de la pandemia.

Para salir de esta situación, es necesario enfocarse en el día después de la pandemia y repensar no sólo cómo se adaptarán los oficios actuales, sino también las dinámicas laborales, las nuevas oportunidades de emprendimientos y la forma en que habrá que capacitarse para esos trabajos.

Con el objetivo de brindar herramientas a las pymes para transformar estos desafíos en oportunidades, minimizar la situación que atraviesa el empresariado local en Argentina y su impacto en la economía nacional, Pan American Energy (PAE) - principal empresa privada del sector energético en Argentina y la región- reconvirtió a canales digitales sus iniciativas del Programa Pymes. En articulación con autoridades nacionales, provinciales y municipales, desarrolló un Plan Integral de Acompañamiento, para mejorar su nivel de eficiencia productiva y promover la empleabilidad y la formación en oficios.

Los intereses de los jóvenes a la hora de buscar empleo

“A partir de un relevamiento de necesidades y áreas de interés realizado en conjunto con las Agencias de Desarrollo Local de las localidades donde PAE tiene presencia, se trabajaron nuevas temáticas de capacitación y formación enfocadas en dar respuestas a este contexto a través de canales digitales”, explicó Agustina Zenarruza, Gerente de Sustentabilidad de Pan American Energy.

De esta manera, desde el inicio de la cuarentena la petrolera viene acompañando a las pymes en la transformación digital de sus procesos, la reingeniería de los negocios y la reorganización de sus recursos humanos para el trabajo remoto. Asimismo, se realizan capacitaciones virtuales orientadas al desarrollo de habilidades blandas, técnicas y de oficios, con el objetivo de seguir fortaleciendo al personal de las pymes y profesionalizar su gestión.

El Programa Pymes PAE trabaja desde hace 15 años en la profesionalización del empresariado local, brindando herramientas para potenciar su gestión, certificar sus procesos y desarrollar sus productos y servicios, mediante asesoramientos tecnológico-industriales y comerciales, capacitaciones y facilidades en el acceso al financiamiento. Además, trabaja en la asistencia integral, técnica y el armado de planes de acción, en conjunto con las agencias de desarrollo local y consultores especializados de Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Salta, para dar soporte en la optimización de la gestión de las pymes.

Paralelamente, PAE continúa trabajando en el Plan 10.000 - impulsado por el gobierno de la Provincia de Neuquén-, con el objetivo de brindar tutoriales y capacitaciones virtuales para el desarrollo de la industria hidrocarburífera y, a su vez, preparar a más jóvenes en los oficios que va a demandar la comunidad cuando se termine el aislamiento. Por su parte, en Golfo San Jorge, se renovó el acuerdo con Garantizar SRL para que más pymes del área tengan facilidades de acceso al crédito, sean o no proveedoras de la compañía.

La reconversión del programa a través de plataformas digitales permitió ampliar el alcance de las iniciativas logrando una mayor participación e impacto a la hora de contribuir al desarrollo de las comunidades donde PAE tiene operaciones.