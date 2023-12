Las noches mágicas de Tan Biónica: cómo fue el regreso de la banda a los escenarios este 2023

Tan Biónica deslumbró este 2023 con su tour “La última noche mágica”, el grupo cerró el año con un histórico River Plate luego de dos increíbles shows en el estadio José Amalfitani y dos en el Estadio Único de La Plata. La banda hizo un repaso de las canciones que los llevaron al éxito junto a artistas invitados a sus shows como Abel Pintos, Miranda, Nicki Nicole y Airbag.

Con la producción de DF Entertainment, el reencuentro de Tan Biónica se convirtió en una celebración para el Piberío Biónico. El show fue una marea de euforia y expectativa en el Estadio Más Monumental donde el grupo pop logró un sold out con más de 200 mil tickets vendidos durante todo el tour.

Crédito de las foto: @irishsuarez

Este exitoso show se sumó a la gran lista de 200 espectáculos que ofreció DF Entertainment este 2023. Además de acompañar a los artistas nacionales como Tan Bionica, apoyar la gira por Estados Unidos y Latinoamérica de Usted Señalemelo y realizar los primeros shows de Duki y los sold-out de María Becerra en el Monumental, la productora afianzó su compromiso con otros intérpretes de argentina como Khea en el Teatro Gran Rex, el show 360 de Usted Señalemelo en el estadio Luna Park, los shows de LOUTA en Niceto y en la Sala Sinpiso de GEBA, y el de Diego Torres en el Teatro Gran Rex junto con 2 Movistar Arena.

También, DF Entertainment acompañó la llegada de los artistas internacionales del momento como la primera visita de Taylor Swift a la Argentina que causó una revolución total en el país. Además, produjo la octava edición del Lollapalooza donde participaron Drake, Billie Eilish, Twenty One Pilots, Lil Nas X y Rosalía.

Uno de los shows más importantes producidos por DF fue el regreso al país de Roger Waters, el artista britanico logró agotar dos estadios de River Plate. Al igual que Waters, The Weeknd y los Red Hot Chili Peppers consiguieron el mismo sold out.

Los espectáculos internacionales fueron el gran boom de la productora en este 2023. A la lista de los artistas que arribaron al país se suman Måneskin, Aitana, Alicia Keys, Imagine Dragons, Lola Indigo, The Lumineers, Big Time Rush, Flume, Pabllo Vittar, Ludovico Einaudi, 5 Seconds of Summer, Ruel, Danny Ocean, Morat, y David Bisbal.

Para 2024, además de los shows por Argentina, Paraguay y Uruguay de Tan Bionica, DF Entertainment llegará con el primer River Plate de María Becerra y una nueva edición del Lollapalooza con artistas como Blink-182, Feid, Sza, Sam Smith, YSY A y Miranda!.

Cómo fue el increíble show de Tan Biónica en River Plate

Su show en River fue la experiencia más grande que protagonizó Tan Bionica comenzando la noche con “Hola Mi Vida”, la canción de su cuarto disco Hola Mundo (2015) cuya letra promete “una noche tremenda”. Siguieron con “Beautiful” (de Obsesionario), “Música” (de Destinología) y “Loca”, con Chano empezando los primeros versos solo con el piano.

Tan Biónica continuará su gira por Argentina en 2024, pero además se volvieron internacionales. El grupo conformado por Chano, Bambi, Diega y Seby llevará su tour a Punta del Este (UY), Montevideo (UY), San Bernardino (PY), Córdoba (AR) y Mar Del Plata (AR), también acompañados por DF Entertainment, las entradas están disponibles a través de All Access.

DF Entertainment le entregó a Tan Biónica un reconocimiento por ser la banda que más tickets vendió en 2023

“Si pudiera volver a vivir, no trataría de soñar tan grande, sino que trataría de tener lindos sueños y de ser una buena persona, de ser un buen hermano, de ser un buen hombre para mi novia, de ser un buen hijo. y ustedes ya saben lo que me pasó, las cosas que me pasaron y tal vez estoy vivo gracias a ustedes porque rezaron por mí. Yo rezo con ustedes todas las noche”, dijo Chano totalmente conmovido.

Crédito de las foto: @irishsuarez

El show de Tan Bionica contó con la presencia de artistas invitados como Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda!, quienes cantaron “Ella” ovacionados por el público. La segunda sorpresa de la noche fue Abel Pintos con quien compartieron una versión inolvidable de la canción “Obsesionario en La Mayor”.

Crédito de las foto: @irishsuarez

A mitad del show, la banda ofreció un set acústico con las canciones “Claramente”, “Poema de los cielos”, “La ensalada”, “Chica biónica” y “Boquitas pintadas”, en esta última acompañados por Nicki Nicole.

Crédito de las foto: @irishsuarez

En “Ciudad Mágica”, el himno de la banda, se experimentó un verdadero temblor con el público entero saltando y cantando de principio a fin emocionados por la despedida de la banda en la ciudad. Trás este hit, la banda Airbag se hizo presente en el escenario y compartieron la canción “Arruinarse”.

Crédito de las foto: @irishsuarez

Luego de 23 canciones, Tan Biónica se despidió con “La Melodía de Dios” que rememora el 4 de noviembre tan importante para el grupo y sus fanáticos. Acompañados por DF Entertainment, el grupo protagonizó uno de los shows más importantes de su carrera.