Mesas de centro: por qué son tan importantes y cómo elegirlas según el tipo de hogar

El mundo de la decoración es increíblemente apasionante para todos aquellos que desean tener ambientes armoniosos y sentir placer visual simplemente habitándolos. Además de eso, es clave estar en permanente formación porque, como el sector de la indumentaria, nunca se deja de aprender. Mes a mes surgen nuevas tendencias, diseñadores internacionales crean modelos innovadores, y más. Como todo cambia a una velocidad nunca antes vista, tener una guía a mano sobre esta clase de muebles siempre viene bien.

¿Por qué las mesas de centro son fundamentales para el hogar?

Prácticamente todo el mundo cree que la tele o el sofá es lo más importante del living, pero la realidad es que eso no tiene por qué ser así. Si bien por su continuo uso es un mueble relativamente costoso, una mesa de centro bien colocada se llevará todas las miradas y opacará por completo a los electrodomésticos o cualquier otro mobiliario.

¿Cuál es la importancia de tener una mesa de centro?

La mesa de centro de vidrio o de cualquier otro material puede convertirse en el punto sobre el cual giren los otros muebles, puesto que el living es el espacio en el cual familias y grupos de amigos se juntan regularmente para comer algo, tomar la merienda, o entablar una conversación con un rico café. Por la enorme cantidad de sujetos que circulan, es fundamental que la decoración esté bien definida.

Al ser uno de los elementos protagonistas, su rol no es puramente estético porque de nada servirá una mesa de centro madera y fierro muy pintoresca si en realidad no tiene coherencia con los otros muebles o su superficie no satisface la necesidad de espacio. Cada uno de los artículos del living debe estar alineado con un mismo sentido.

¿Cómo elegir una mesa de centro?

Para seleccionar correctamente entre las miles de mesas de centro de madera que inundan el mercado, es recomendable tener en cuenta los siguientes consejos:

Fijarse en el tamaño : Antes de elegir entre los modelos de mesa de centro de vidrio , madera o el material elegido, conviene fijarse si el tamaño es ideal para el ambiente. Para eso, es clave tomar las medidas de la altura y el ancho, y si se busca armonizar con el resto del mobiliario, es importante buscar una que sea apenas un poco más baja que el sofá.

: Antes de elegir entre los , madera o el material elegido, conviene fijarse si el tamaño es ideal para el ambiente. Para eso, es clave tomar las medidas de la altura y el ancho, y si se busca armonizar con el resto del mobiliario, es importante buscar una que sea apenas un poco más baja que el sofá. Pensar en la forma : Este apartado siempre va a depender de la mayoría del mobiliario, el tamaño de la estancia y si diariamente juegan niños y/o mascotas. La mesa de centro redonda es ideal para familias numerosas porque carecen de bordes filosos y será imposible que se corten al golpearse con ella. Como si eso no fuera suficiente, agregan estilo y fluidez al lugar. Para una mesa de centro de vidrio templado , se puede obtener un complemento interesante como un mueble de arrimo, agregando funcionalidad y un importante touch personal a toda la casa.

: Este apartado siempre va a depender de la mayoría del mobiliario, el tamaño de la estancia y si diariamente juegan niños y/o mascotas. La es ideal para familias numerosas porque carecen de bordes filosos y será imposible que se corten al golpearse con ella. Como si eso no fuera suficiente, agregan estilo y fluidez al lugar. Para una , se puede obtener un complemento interesante como un mueble de arrimo, agregando funcionalidad y un importante touch personal a toda la casa. La importancia del material : En caso de buscar originalidad absoluta, conviene investigar si la tienda comercializa mesas de centro de madera rusticas , de metal, cristal, etc. Por eso, antes de pasar la tarjeta, hay que corroborar si la elección estará acorde al estilo del living que se pretende conseguir. Las mesas de centro modernas traen varios diseños, formatos y materiales distintos. Por ejemplo, hay de tonos oscuros con acabados curvos labrados que quedan impecables en ambientes tradicionalistas. Si se buscan opciones modernas, las mesas de metal y/o cristal son una excelente opción.

: En caso de buscar originalidad absoluta, conviene investigar si la tienda comercializa , de metal, cristal, etc. Por eso, antes de pasar la tarjeta, hay que corroborar si la elección estará acorde al estilo del living que se pretende conseguir. Las traen varios diseños, formatos y materiales distintos. Por ejemplo, hay de tonos oscuros con acabados curvos labrados que quedan impecables en ambientes tradicionalistas. Si se buscan opciones modernas, las mesas de metal y/o cristal son una excelente opción. Prestar atención a la escala de la mesa: No hay que descuidar los elementos decorativos del salón ni el mobiliario que rodeará la mesa de centro de vidrio. Por ejemplo, si el sofá es grande, entonces no es aconsejable adquirir una mesa de superficie pequeña porque arruinaría el espíritu del ambiente. Lo inverso tampoco es bueno: mesa grande con sofá chico.

¿Cómo escoger el tipo de mesa de centro perfecto?

Lo importante en las mesas de centro es que cumplan a la perfección los dos objetivos: ser estéticamente bellas y tener funcionalidad. El living es un espacio súper importante de la casa porque en él se llevan a cabo varias actividades: jugar con chicos, recibir a las visitas, o quizá tomar siestas en el sofá.

En el caso de que disfruten del salón mirando televisión, hablar o relajarse de otras maneras, elegir entre mesas de centro de vidrio y metal es lo indicado, porque son muy fáciles de limpiar. Por el contrario, si sólo se recibe gente conviene pensar en materiales un poco más sofisticados y bellos. Algunas ofrecen funciones extra muy útiles, como cajonera para ubicar herramientas de uso regular, esconder pufs por debajo, y más.

¿Por qué las mesas de centro se convirtieron en un elemento popular en la decoración de interiores?

Comprar mesas de centro se ha convertido en un tema aparte para los decoradores de interiores porque comprenden la magnitud de la decisión. Están dentro de los muebles más útiles de la casa porque en ellas se pueden apoyar bebidas, leer un libro, colocar el control remoto, poner la consola de juegos, y todos los objetos que contribuyen al ocio. También son una gran manera de darle un touch personal a la habitación.

Por su enorme variedad, hay al menos una mesa de centro para cada familia. Con respecto al diseño, pueden venir modernas, minimalistas, rústicas, clásicas, elegantes, e incluso exóticas si se está dispuesto a invertir bastante. Se usan para exhibir objetos de gran valor, como esculturas artesanales, jarrones costosos, etc.

Influencers de Instagram como @blogdecorador son la viva muestra de que las mesas de este estilo se han convertido en una herramienta decorativa de lo más importante. Allí, Aldo y Rodrigo muestran la cantidad de mobiliario distinto para copiar las ideas que más gusten. Tan exitosos son, que cuentan con más de 400 mil seguidores.

¿De vidrio o de madera?

Si bien existen mesas de centro de madera con vidrio que zanjan toda discusión, hay personas que prefieren las creadas pura y exclusivamente de uno de los dos materiales.

Ventajas de las mesas de centro de vidrio : Uno de los pros que tienen los modelos de mesa de centro vidrio es que se ven siempre modernas y elegantes, agregándole una esencia sofisticada al ambiente. El material es bastante resistente y duradero, pudiendo soportar uso cotidiano sin perder ni calidad ni apariencia. Además de eso, son muy fáciles de limpiar porque no absorben líquidos y tampoco manchas.

: Uno de los pros que tienen los modelos de mesa de centro vidrio es que se ven siempre modernas y elegantes, agregándole una esencia sofisticada al ambiente. El material es bastante resistente y duradero, pudiendo soportar uso cotidiano sin perder ni calidad ni apariencia. Además de eso, son muy fáciles de limpiar porque no absorben líquidos y tampoco manchas. Desventajas de las mesas de centro de vidrio : Con respecto a lo malo, si no es una mesa de centro de vidrio templado (más resistente) se estará en presencia de un material frágil y sensible a roturas, pudiendo destruirse si sufre un golpe fuerte. También se rayan con relativa frecuencia y apoyar los dedos deja marcas que obligarán a limpiarla cada pocos días.

: Con respecto a lo malo, si no es una mesa de centro de vidrio templado (más resistente) se estará en presencia de un material frágil y sensible a roturas, pudiendo destruirse si sufre un golpe fuerte. También se rayan con relativa frecuencia y apoyar los dedos deja marcas que obligarán a limpiarla cada pocos días. Ventajas de las mesas de centro de madera : Son de las más duraderas del mercado. Aguantan a la perfección el uso diario incluso mejor que las de vidrio y no se corre el riesgo de que la caída de un objeto las deje inutilizables. Están disponibles en muchos modelos, por lo cual elegir una es más sencillo. Las mesas de centro de madera se caracterizan por la calidez y confort que le otorgan al espacio, siendo un ítem imposible de ignorar.

: Son de las más duraderas del mercado. Aguantan a la perfección el uso diario incluso mejor que las de vidrio y no se corre el riesgo de que la caída de un objeto las deje inutilizables. Están disponibles en muchos modelos, por lo cual elegir una es más sencillo. Las se caracterizan por la calidez y confort que le otorgan al espacio, siendo un ítem imposible de ignorar. Desventajas de las mesas de centro de madera: Lo negativo es que las mesas de centro de madera rústicas absorben demasiada humedad y pueden hincharse/deformarse si no se tiene el cuidado suficiente. Para mantener la apariencia por bastantes años, conviene limpiarla y pulirla al menos una vez al mes.

¿Cuáles son los materiales más comunes de las mesas de centro?

Madera : Las mesas de centro de madera modernas para sala de estar están sin dudas entre las más populares. Artesanos pueden tallarlas a mano para darles un aspecto único, su mantenimiento es sencillo y duran muchos años.

: Las están sin dudas entre las más populares. Artesanos pueden tallarlas a mano para darles un aspecto único, su mantenimiento es sencillo y duran muchos años. Vidrio : Se distinguen del resto por ser las más vistosas de todas y dan un touch de transparencia en la estancia. Son las más fáciles de limpiar y se pueden combinar con otro componente para dar como resultado mesas de centro de vidrio y metal.

: Se distinguen del resto por ser las más vistosas de todas y dan un touch de transparencia en la estancia. Son las más fáciles de limpiar y se pueden combinar con otro componente para dar como resultado mesas de centro de vidrio y metal. Metal : Estas se ubican entre las más resistentes del mercado y vienen en varios acabados: hierro forjado, bronce, acero inoxidable y otros. Son mesas de centro modernas que resisten muy bien el agua y el calor.

: Estas se ubican entre las más resistentes del mercado y vienen en varios acabados: hierro forjado, bronce, acero inoxidable y otros. Son mesas de centro modernas que resisten muy bien el agua y el calor. Piedra : Con respecto a estas, carecen de popularidad por su valor relativamente alto. Son las más lujosas del listado y también agregan elegancia. La piedra es muy resistente y profesionales pueden tallarlas para crear superficies brillantes.

: Con respecto a estas, carecen de popularidad por su valor relativamente alto. Son las más lujosas del listado y también agregan elegancia. La piedra es muy resistente y profesionales pueden tallarlas para crear superficies brillantes. Mimbre: Aquellas hechas con mimbre son súper elegantes y bohemias, siendo las que más calidez le aportan al ambiente. Están compuestas a partir de materiales sostenibles y son geniales para aquellos que se preocupan por el planeta.

¿Cuáles son los estilos más aclamados por el público?

Moderno : Las modernas generalmente vienen con líneas minimalistas y hechas a partir de vidrio, madera lacada y metal. Una mesa de centro redonda es moderna porque la definición engloba aquellas de formas geométricas. Están disponibles con estantes integrados, superficies elevadas o sin nada de eso.

: Las modernas generalmente vienen con líneas minimalistas y hechas a partir de vidrio, madera lacada y metal. Una mesa de centro redonda es moderna porque la definición engloba aquellas de formas geométricas. Están disponibles con estantes integrados, superficies elevadas o sin nada de eso. Rústico : Sobre las rústicas, son aquellas hechas con madera natural y su aspecto se distingue por ser orgánico y no estar acabado. Entre las características comunes destacamos las patas torneadas, las superficies talladas y los detalles en cuero o hierro forjado.

: Sobre las rústicas, son aquellas hechas con madera natural y su aspecto se distingue por ser orgánico y no estar acabado. Entre las características comunes destacamos las patas torneadas, las superficies talladas y los detalles en cuero o hierro forjado. Industrial : Generalmente incluyen una apariencia más robusta que el resto y los materiales empleados son: hierro forjado, metal y madera sin tratar. Es posible comprar una con ruedas para moverla más fácilmente y se fabrican en serie.

: Generalmente incluyen una apariencia más robusta que el resto y los materiales empleados son: hierro forjado, metal y madera sin tratar. Es posible comprar una con ruedas para moverla más fácilmente y se fabrican en serie. Clásico: Las clásicas ofrecen una estética refinada y elegante gracias a las patas talladas, acabados lujosos de madera y su superficie de mármol o vidrio. Por el lado de los detalles, usualmente son de metal o cuero.

¿Cómo cuidar y mantener las mesas de centro?

Antes de pensar en comprar mesas de centro se debe saber cómo se cuidan para no llevarse la sorpresa de haber adquirido un problema. Una de las cosas más básicas es que no entre en contacto con humedad porque indefectiblemente perjudicará la superficie, por lo cual el uso de manteles o posavasos la salvarán de líquidos y manchas. Tampoco se debe exponer al sol porque se decolorará y su superficie se verá lastimada. La limpieza regular debe ser con un paño suave y relativamente húmedo que sólo elimine polvo y suciedad. Si es de vidrio, entonces se debe comprar un producto específico, pero si es de madera hay que evitar aquellos limpiadores con alcohol o amoníaco.

En el caso de una de madera, se deberá pulir cada poco tiempo para que la superficie se mantenga óptima y no pierda brillo. Los artículos para limpiar madera se adquieren en el supermercado o en internet. Es clave evitar que no se rayen, algo que se consigue evitando la colocación de objetos afilados directamente sobre la parte superior.

¿Cómo decoran el ambiente las mesas de centro?

Las mesas de centro de interesantes diseños no pasan desapercibidas, sino que se convierten inmediatamente en un punto focal sobre el cual recae parte de la atención de los invitados y residentes de la vivienda.

No hay que ignorar el estilo y la personalidad, a tal punto que una de tipo bohemio de patrones coloridos le dará un espíritu relajado y cómodo al ambiente. La funcionalidad es otro de los puntos fuertes porque podrían dar espacio extra para almacenar cosas y organizarlo todo con mejor eficiencia.

La estancia se verá bien equilibrada con la mesa de centro correcta, pues si hay un sofá demasiado grande, una mesa un poco más pequeña y ligera hará que todo se sienta más cuidado. Y a no olvidarse de la enorme cantidad de texturas y colores existentes, dos aspectos que posibilitan la elección entre miles de alternativas distintas.

Es importante prestar atención a este tipo de muebles porque de él dependerá, en gran parte, lo bien o mal decorado que esté el living.