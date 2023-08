“El arte es algo en lo que hay que trabajar a diario”

Tenía algo en mi cabeza y no pensé más: encontré un poquito de inspiración y arranque desde ahí” dice Baxter Dury, y habla sobre su séptimo disco, I Thought I Was Better Than You. Dury es, claro, el hijo de Ian Dury, la leyenda punk que hilo el latiguillo “sexo, drogas y rock and roll”. Pero su estilo musical siempre oscila entre otros rincones, en ese mercuriano andar de la voz que cruza a Dr. Dre con Serge Gainsbourg, una carrasposa presencia, que sabe arrastrarse y sabe enervarse. El mismo Dury habla sobre llegar a esta producción: “Peleas por la inspiración, mentís, robas, ayudas, haces todo lo que puedas por encontrar inspiración. Hay temporadas en las que vivís una vida excitante, y hace todo más fácil. A veces, hay que encontrar justificación. Mis canciones son muy vívidas, y tengo que entender que lo que cuento me inspira”. Sus relatos, entonces, le gritan a sus padres, se ponen a la defensiva, y mucho de eso hay en sus respuesta en esta entrevista. Dury entiende su legado, su literal herencia, y su inglés sentido del humor y del odio. Así habla, por ejemplo, sobre su vida alrededor del arte, de artistas y de la música: “Si hablamos de arte como un gran y enorme cosa, donde un poco todo es lo mismo, aunque entiendo la generalización, aunque no la justifico, entonces lo que puedo decir tiene que ver con entender que el arte puede ser difícil salvo estés dispuesto a entender que el arte es trabajo. Si no podes convertir el arte en trabajo, no te va a funcionar. Si el arte no es algo que trabajas a diario, si solo queres el arte para vender tus ideas de una forma abstracta, sea pintura, escultura o música, no vas a encontrar la forma de hacerlo sin dedicarle horas y horas. Es tan simple como eso”.

—¿Qué le dirías a quien quiere crear pero todavía no sabe dar ese paso?

—Es complicado que yo ande dando consejos. Es muy fácil decir “tenes que sacrificarte por tu arte”. Es algo muy vano para decirle a alguien sin saber las condiciones en que crea, o en que vive, o en las que posee determinadas obligaciones. Yo tuve muchas suerte en la vida, vengo de una familia adinerada, seguro, pero también de gente que creía en lo artístico, y que pudieron hacer una fortuna y crear un mito actuando. Es muy difícil entender que se necesita. O quizás yo mismo te dí la respuesta: se necesita, eso sí, entender dónde estás y entender que te permite crear ese donde estas. Tú sabrás si eso es algo a desafiar, o es un marco de contención para crecer. O nada, o ninguna de esas dos cosas. Quizás entender el porque tu impulso sirva, quizás no. Como dije, es complicado que yo ande dando consejos. Yo no tenía otra opción, no tenía otra cosa que hacer. Fue fácil para mí.

—¿Hay algo en este disco que te sorprendió y que sentía se ve reflejado de alguna forma no tan obvia en el resultado final?

—Siempre. Tenés una idea, y tenés que ver cómo esa idea rebota en otra gente. Lo que es personal, de inmediato se convierte en un proceso comunitario. Me gusta mucho como todo se va alterando. Y hace mucho que solté, si alguna vez la tuve, esa idea de “está es la canción que va a detonar los charts, que la va a romper, que va a ser un éxito”. Entendí que tipo de artista soy hace mucho tiempo. No intentó nunca interferir con el mercado, y el mercado no intenta interferir conmigo. No soy reactivo a lo que se escucha. Soy uno de esos músicos que funcionan de manera más lenta, que entran al universo de quienes los escuchan de manera lenta. Pienso siempre en impresionar a quienes me rodean, muy cercano.

—¿Qué te impresiona todavía de la música considerando que has crecido con ella alrededor, de una forma que pocos han tenido la suerte y la maldición de hacerlo?

—Es difícil entender que me impresiona la música, es difícil encontrar cosas con las que me identifico, de las que me siento parte. Por ejemplo, me siento más cercano a la música americana, por ejemplo. Culturalmente soy de un lugar muy lejano a eso, pero por ejemplo, el rap siempre me ha fascinado, y siento que todavía está en un lugar muy primitivo, que todavía no hemos visto todo lo que se viene o entendido lo que se puede hacer con el género. Es un género ambicioso, y eso es interesante del mismo. El rap crea comunidad, y eso ha generado algo más interesante, más complejo. Regionalmente permite, el rap, expresar cómo se sienten, y expresar problemas que responden a tu aldea, a tu ciudad, a tu comunidad. Cuando el arte se mezcla con la urgencia de alguien, con su medio social, se convierte en el mejor de los casos en algo muy poderoso.

—¿Cómo te sentís respecto de ser parte de una industria musical con tus creaciones?

—Es un privilegio, como lo dije. Pero también es algo que cansa, y es algo emocional, y es una gran responsabilidad. Lleva mucho lograr que un disco suene bien. Y es un placer tocar un disco en vivo. Me gusta tocar en vivo, pero no me gusta tanto ahora estar de gira. Es más importante encontrar la gente correcta para salir a tocar. Es algo enorme. A veces amo la música, a veces la quiero mandar a la mierda. Muy rápidamente me recupero, y la amo. Pero es un negocio brutal, con lo maravilloso que es la música, sin dudas es un negocio brutal.