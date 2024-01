“La idea de que vayan al cine nos conmueve mucho”

Me gusta mucho el género. Volver al cine, volver al cine con este tipo de películas que no se hacen. Hay poca historia del cine de acción en Argentina, al menos comparados con otros géneros. Se hizo. Nosotros lo hicimos como Comodines. Volver a ese género que es tan popular, y que a la gente le gusta mucho me pone contento. Creo que lo hicimos muy bien esta vez”, dice Adrián Suar, habla de la acción, de su nuevo trabajo, y todo lo dice contento y cauteloso. El productor y actor de Jaque mate celebra la misión: un estreno enorme, gigante, que busca ganar la cartelera. Suar cree en su proyecto, y su compañera de elenco,la española Maggie Civantos, famosa por series como Vis a vis, comparte esa fe: “La verdad que fue una sorpresa que mi primer proyecto en Argentina sea este, porque es un proyecto que me gusta mucho y es muy difícil la combinación entre comedia y acción. la verdad que tenía muchas ganas de trabajar en Argentina, que es un sueño que tenía. El rodaje fue de los más divertidos que he tenido. Los compañeros han sido mucho. Los resultados están bien. Pero es muy importante pasarla bien, y eso fue un poco la filosofía del rodaje. Fue un rodaje muy particular, porque había algo de juntarnos varios actores de diferentes países y nos acostumbramos a la producción local. Nos adaptamos a lo que teníamos que hacer. Y acá se improvisaba mucho, y gracias a esa improvisación se generó un vínculo distinto”.

Esos compañeros de los que habla Civantos son Mike Amigorena, Benjamín Amadeo, Charo López, José Eduardo Derbez, Tsahi Halevi, y generan un equipo, entre buenos y malos, que decide plantarse en el rincón romántico del cine de acción: nada de efectos absurdos digitales; todo aquí, o casi todo, esta trabajado desde lo físico, desde lo real. El mismo Suar refuerza esa decisión: “Todo fue muy minucioso. Todo. Hacer 15 minutos del metraje en Mendoza fue mucho tiempo, mucha preparación. No había chance de ‘va de nuevo’. No hay de nuevo. Pero la película estuvo angelada. Todos los actores que vinieron fue una bendición. Sabemos que una apuesta difícil, y la ayuda de Amazon es importante. La idea es que estemos más de 6 semanas en los cines. Me parece muy importante eso. Mucha gente que va al cine, a veces después la ve en plataforma o no. La idea de ir al cine me conmueve mucho, voy a ir a salas a saludar. El teatro me conmueve muchísimo. La idea de vos en la pantalla, vos en la platea, con todos viendo es algo maravilloso”. La misma Civantos suma: “Cuando leí el guion me llamó la atención la cantidad de acción que hay en toda la película. Todo lo que hacen los personajes lo hacen por amor o por amistad. De hecho la banda se reúne por ayudar al personaje de Adrián. Había tanta acción, que me sorprendió, y me dió miedo: tenía que hacerse bien. Está muy cuidada la acción, y ese es uno de los pilares de la producción”.

—¿Cuál es su vínculo con el cine de acción?

CIVANTOS: De alguna forma me gusta mucho, bueno, y como siempre he bailado, siempre he trabajado mucho con mi cuerpo, en el cine de acción tienes que estar preparada para eso. En la serie Vis a vis estaba muy lista para eso, con mucho esfuerzo, con mucho ensayo. Al venir del teatro me siento cómoda de venir a este género, y acá se sumaba el componente de la comedia. Es un género que me encanta, la acción, y la veo muy bien.

SUAR: Me pone orgulloso todo lo que hicimos de acción y de producción en está película. Todo lo que nos ayudó Amazon. Porque si bien hicimos género de acción, sabemos que es difícil competir con la liga mayor, se hace bien, tiene mucho. Cuando ví a la película terminada con el dinero que la hicimos, pude entender que peleamos género por género y que estamos muy bien, que no teníamos nada que envidiar. La acción cumple, está en pantalla. Fue un trabajo extraordinario laburar junto a Maggie. Ella es una actriz divina, fácil, sensible, buena actriz, aportó mucho en la película. La película tiene pocas fisuras, arranca bien y termina bien.

—¿Qué te sigue fascinando de contar y de contar en Argentina?

S: Mis pasos son acá y seguirán siendo acá. Me he dedicado a eso. Es un oficio que fui aprendiendo y que me fui profesionalizando. Arranque con muchas ganas, con mucho instinto, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de salir adelante. Soy un emprendedor nato, así soy, no me reconozco de otra manera. Moriré siendo así, creo. Pero me gusta, y me gusta cuando tengo la posibilidad de hacer cosas que están en un buen nivel, y tener visibilidad. Sigo agradecido a todo lo que me sucede, ya que sigo tomando con poca naturalidad el hecho de estrenar una película, de ser protagonistas, de poder hacerlo. Me sorprende y me sigue dando ganas. Mis ganas de contar decantaron naturalmente, a los 13 y 14, por como me manejaba en los sets, me daba cuenta que ese es el camino. No pensaba en otra cosa.

C: En la comedia me divertí mucho con Adrián. No había hecho tanto, pero en teatro sí había hecho mucho. Es lo que más había hecho en teatro. Es como que uno se desacostumbra a hacer cosas. Y lo que más me gustaba en algún momento. Volver a la comedia ha sido un regalo. Quiero seguir explorando muchas cosas, y acá serán muchas cosas. Acá había secretos, había compañerismo, había diversión. Mi personaje tiene la especialidad de disfrazarse, de ser otros. Fue un rodaje muy divertido. Y hablar argentino mal fue muy gracioso, fue una suerte que el guión dijera que sería así.

—¿Qué sentís que tienen en común las historias que has contado, desde “Jaque mate”a las producciones de Pol-ka?

S: Generalmente me gusta hacer historias cercanas, de personajes reconocibles. Siempre trato de que tengan conflicto las historias, que puedan avanzar, que puedan emocionarte y hacerte reír, que haya personalidad. A veces lo logre más y otras no lo logre, que te atraviesen un poco, que sean pasatistas, que sean para vivir un momento. Que algo de esa historia quede en el recuerdo. De verdad creo que muchas veces lo logre. Y tengo muy en claro que en otra no.

—Hay pocos actores que se pasean tanto por diferentes arcos como ustedes. ¿Cómo viven eso?

C: Me encantaría poder hacer una secuela. Es cosa mía, eh, no es que nadie me haya dicho nada. Pero de inmediato pedí una segunda parte. Quería repetir la experiencia.

S: Como productor he transitado el drama, la comedia, el género de acción. Como actor más la comedia y la acción. No tanto el drama. Pero por ejemplo, 30 noches con ex, con Pilar Gamboa, tenía drama, tenía algo de eso. Sobre todo a la hora de su personaje. Pero para la acción, lo decía en chiste, siento que nací para eso. Mirá que yo no soy así, pero cuando me veo, y eso que soy muy crítico, pienso que sí. No pienso que sea la típica película argentina trucha.

—Hoy la gente ve ficción argentina, en plataformas. Vos apostaste a eso de una forma que no se venía haciendo. ¿Cómo vivís lo que hiciste?

S: Con mucho cariño, y siempre pensando en la ayuda de muchas. Hay cosas que no me acuerdo como las hice. Después cuando me dicen, me acuerdo. Pero así, me olvido. Esa usina de creatividad colectiva entre actores y autores, por los menos con 20 años seguidos, antes del Wi-Fi a todo lo que da. Después se descontinuó un poco, con cosas que me han gustado más o menos. Pero los primeros 20 años fue muy fuerte. Dando mucho trabajo.

—¿Qué se debe la ficción argentina, si es que se debe algo?

S: Lo que se debe se va a pagar. Son momentos. Ojalá la televisión abierta pueda volver a prestarle atención como corresponde. A esa ficción que la gente siempre pidió y necesitó. Depende de los aciertos nuestros, sin dudas, y con la economía que nos tiene que ayudar.