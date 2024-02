La nueva identidad de la marca más poderosa

La noticia simple es HBO Max, el hogar de los contenidos de HBO, DC, Cartoon Network, Adult Swim y Warner, pasa desde el 27 de febrero a ser MAX. Es la segunda región donde se da esa transformación (comenzó en mayo en Estados Unidos), e implica, en una primera instancia, la creación y combinación de contenidos de marcas de Discovery, como Discovery, Discovery Home & Health, Discovery Kids. Es decir, más de 37 mil horas de contenidos harán al nuevo gigante de la región, que sin dudas expande una oferta que ahora sí conjuga desde series como Succession a clásicos como Friends, pasando por hitos de los realities hasta producciones originales de la región bajo el paraguas de cada una de sus marcas. Harry Potter y Supervivencia al desnudo, todo Peppa Pig y promesas de biopics de Chespirito. Lejos de la campaña agresiva para imponer contenidos. MAX parece entender (ya lo venía haciendo con su producción de novelas originales) la región mejor que nadie. Habla tres planes de suscripción (pago anual o mensual): básico con anuncios, estándar, que permite cargar hasta 30 contenidos para acceder offline, y el Platino, que permite descargar cien contenidos sin conexión.

Hablando con PERFIL, Pablo Zuccarino, vicepresidente Senior y Gerente General de Contenidos Infantiles y de Animación, Warner Bros. Discovery, Latinoamérica y US Hispanic, habla sobre que va a encontrar el usuario, obvio haciendo hincapie en su especialidad: “La verdad es que la experiencia mejora mucho, es una plataforma tecnológica mejor que HBO. No sé si te acordas, pero cuando lanzamos HBO MAX hubo bastante fricción tecnológica en la experiencia, espero que ahora sea la sorpresa opuesta. Es muy fácil y muy cómodo. Más que hablar de toda la plataforma, voy a hablar de lo que me toca. Creo que una gran noticia, no sé si una gran sorpresa, es que llega Discovery Kids a la plataforma. Es una marca muy fuerte en la región, que ha tenido un recorrido de más de veinte años. Y no tenía una presencia en streaming real. Con eso vienen un montón de contenidos, por ejemplo, llega Peppa Pig a la plataforma, con todos sus episodios históricos y con su nueva temporada. No diría una sorpresa, pero se genera una diferencia grande. Hay un catálogo excelente que ahora va a estar a disponibilidad de la gente. Más de sescientas horas de contenidos que aumentan desde el primer día”. Suma Mariano César, vicepresidente Senior de Contenidos de Entretenimiento General y Estrategia de Programación, Warner Bros. Discovery, Latinoamérica y US Hispanic : “Hay mucha expectativa, estamos en los 39 territorios lanzados. Y como compañía global hay mucha expectativa y repercusión en lo que se llama la esfera internacional, fuera de Estados Unidos. Sabemos que ahí hay muchas posibilidades de crecimiento, hay muchos sectores demográficos que van accediendo, a medida que van mejorando las condiciones de acceso a internet, diferentes medios de pago electrónico, y eso genera condiciones para crecer en términos de suscriptores fuera de Estados Unidos. Especialmente, en América Latina. Eso nos pone la vara muy alta de lo que se espera de eso. Por eso es la primera región donde vamos a lanzar, la primera fuera de Estados Unidos. Creemos que acá hay marcas muy valoradas por la audiencia… en una estrategia donde hay búsqueda de aumentar la cantidad de contenidos, las marcas que se pueden ver, el hecho que sean marcas reconocibles, facilitan eso”.

La llegada de Discovery. A la hora de pensar en Discovery, suma un espectro enorme a la ya contundente oferta de HBO MAX, el mismo César cuenta: “Se suman muchos contenidos nuevos y se abre la posibilidad de formatos de Discovery a toda la región. Especialmente en Latinoamérica toda la marca de Supervivencia al Desnudo tendrá versiones en varios países de la región. Como géneros, en el mundo de la no ficción, del documental, Discovery tiene mucho. Cosas que estaban en marcha, como Menem Jr. La muerte del hijo del Presidente, tiene que ver con una tendencia global. MAX nos da la potencia de redoblar la inversión en esas cosas, poder contar historias que requieren un nivel de investigación mayor. A nivel de librería, siempre revisamos que clásico no hemos disponibilizado, que podemos doblar, que serie de Warner no hemos estrenado, que se estrenó en el mundo lineal. La búsqueda no es cuantitativa después de este salto, si no más cuidada”. Agrega César: “Tiene objetivos claros, y eso nos permite organizar esa oferta de contenidos. Yo vengo de los canales lineales, y una de las cosas que aprendes, aunque desaprendes muchas, es manejar cantidades masivas de contenidos. Es un esfuerzo grande: el cambio a MAX implica que va a haber más de 37 mil horas. Cuando vemos la cantidad de títulos únicos, aumenta más del 50%. Eso se organiza por un objetivo de negocio claro: llegarle a más segmentos de audiencia. Nosotros creemos que tenemos una historia para cada familia, para cada momento del día, para cada emoción. Lo hacemos para llegar a la mayor cantidad de capas demográficas de la sociedad. A todos lo que teníamos en HBO MAX, como Warner, DC, HBO y Cartoon, ahora se suman las marcas de Discovery. Discovery Home & Care, Discovery Kids, Discovery ID; son segmentos con los que quizás una marca que va a seguir siendo preponderante como HBO, quizás no le hablaba. Hay géneros como el reality, los documentales, las novelas, contenido en vivo que salen de HBO”.

Las ballenas blancas. Zu-ccarino, por ejemplo, habla de la convivencia de dos marcas líderes como Cartoon Network y Discovery Kids, que la convierte en una plataforma con mucho contenido infantil: “Nosotros venimos haciendo ese recorrido antes de Max. Ya venimos haciendo ese camino, ese recorrido. No queremos que se pisen, que se choquen. Hemos logrado en lo líneal separarlas, en el punto de vista de edad. Cartoon es Kid Plus, es decir, niños y más. Discovery Kids es Kids, niños, puede haber padres acompañando, pero es niños. El tono editorial se mantiene. Cartoon la voz es disruptiva, es jovial, un juego constante. Discovery Kids es una marca que focaliza en los valores positivos, en el niño. La convivencia te da más opciones, aunque hay dos puertas de entradas: las marcas y otro que tiene que ver con una convivencia de los objetivos. Es una opción de combinación nuestra, ya que Discovery Kids no existe en Estados Unidos. En streaming tenemos consumidores que no tienen TV lineal paga”.

¿Cuáles son entonces los objetivos personajes que se funden con los objetivos de la compañia? Pablo Zuccarino dice “del punto de vista creativo, la mayor aspiración que tenemos por estos días es la exportación de contenidos latinoamericanos a otros territorios. Ese tráfico interno de contenido es más simple, las compañías pueden hacer eso. Pero eso no significa que haya descubrimiento de contenidos afuera. Los títulos que vamos logrando que suban a Estados Unidos son un logro a nivel creativo, que permiten que lo que los creadores de la región hacen tengan la posibilidad de cambiar las reglas del juego, como pasó con La casa de papel y Squid Game”. Y César suma su mirada: “Me parece que en la comedia hay algunos desafíos que esta bueno afrontar. Hay una comedia en Argentina que vamos a estrenar. Hay una comedia en México que estamos produciendo. Es difícil que la comedia viaje. Quizás es un prejuicio, un cliché, pero en los números se confirma, al menos contra otros géneros. Me gustaría ver las comedias de la región triunfando en la región. Ahí es no seguir la receta clásica, sorprender a públicos distintos del país donde se produce”.