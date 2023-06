Marcelo Polino se pronunció una vez más sobre la salud de Antonio Gasalla y en esta oportunidad, visiblemente afectado pero siendo contundente, confirmó que el panorama es poco alentador. Asimismo, cuestionó el hecho de que el capocómico haya recibido una carta documento de Miguel Ángel Pierri mientras permanecía internado.

"Él no tiene noción ni siquiera de dónde está", sentenció el periodista de espectáculos en diálogo con Rafa Juli, cronista de Intrusos. En relación al conflicto con el ex abogado de Gasalla, agregó: "Estoy avocado al tema de la salud, trato de preservar todo lo que tiene que ver con el resto, porque está internado y estamos tratando de que este mejor".

El periodista Ángel de Brito en LAM a fines de abril confirmó el diagnóstico del capocómico: "Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad. Después me autorizaron a contarlo".

Asimismo, hace poco más de un mes Polino relató: "Es muy complicado hablar con alguien que no recuerda situaciones, que no recuerda personas. La recomendación es no contradecirlo, o sea, no llevarlo a una situación extrema de que se ponga nervioso. Él cree que estoy viviendo en Chile".

Marcelo Polino reveló detalles sobre la salud de Antonio Gasalla

"Lo más doloroso es que alguien transita esta enfermedad, tan cruel, y hay gente que aprovecha para robarle", sostuvo en referencia al terrible robo que el humorista sufrió en su casa y precisó: "Violentaron las cajas de seguridad que tenía, las rompieron y le sacaron toda la plata, joyas, le robaron todo, dejaron las cajitas vacías... Incalculable".

En aquel momento, en relación a la salud del capocómico, concluyó: "Seguramente va a estar en un lugar donde loa tienda, lo cuiden, porque no nos olvidemos que esto es una enfermedad progresiva".

Alzheimer: un medicamento ralentizó el avance de la enfermedad en un 35 por ciento de los casos

El conflicto con Miguel Ángel Pierri

Marcela Tauro introdujo el tema del conflicto entre el humorista y el abogado en Intrusos en el Espectáculo: "Gasalla recibió estando internado la carta documento de Pierri. Acá él nos dijo que no la había enviado. En realidad, la mandó, no levantó nada, según dijo Polino, que está al tanto".

"En ningún momento demandé a Antonio Gasalla. En el estudio le hice notar a Carlos (hermano del capocómico) que había una factura pendiente y me pidió que formalmente lo pusiera en conocimiento", explicó recientemente Pierri en diálogo con América TV.

Y agregó: "Lo que hice fue, a través de cartas documento, como hacemos los abogados, plantearle cuáles eran los hechos. Es más, en ningún momento hay intimación de plazo al pago justamente en honor a la amistad con Antonio".

Al respecto de la polémica por la presunta deuda de Gasalla con Pierri, Polino señaló: "Sé que el 30 de mayo la familia había sido citada a una mediación a nombre de Antonio y tuvo que recibirla el curado. Recibió la carta documento estando internado".

Luego, ante la pregunta sobre si no le pareció de buen gusto lo sucedido, agregó: "No soy quién para calificar, pero me parece que cuando uno quiere a alguien, también hay que cuidarlo".

"Desconozco cuál era el vínculo con Pierri. Sé que el 30 de mayo Antonio estaba citado a una mediación, a la que todos sabemos que no iba a poder ir porque estaba internado y es de público conocimiento", concluyó.

AS/ff