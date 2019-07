Superhéroe adolescente

Jonas Zabala

Spiderman: Lejos de casa se estrenó el pasado 4 julio. Es el primer film de Marvel que llegó a las salas posAvengers: Endgame, el coloso cuyo estreno maquillado en Estados Unidos (con algunas escenas extra poscréditos finales) logró que la megapelícula supere a Avatar como la película más taquillera en los Estados Unidos (no así a nivel global). Considerando el éxito de Endgame ¿qué le depará el futuro al Spider-Man interpretado por el actor Tom Holland? Allí hay una duda a confirmar, y que va más allá de si Marvel presentará nuevos personajes (de Fox) en esta secuela de Spider-Man: De regreso a casa: ¿podrá llegar a números tan esperados como los mil millones de ganancias globales? Este final de los primeros diez años de Marvel en el cine traen de vuelta al británico Holland como Peter Parker y el actor promete un film que lidia directamente con las consecuencias de Endgame sin perder la comedia de De regreso a casa: “Creo que estamos viendo un Peter Parker muy similar al que vimos en Spider-Man: De regreso a casa. En la primera película realmente disfruté ver a un adolescente con superpoderes, y quiero que eso se repita. Todavía tiene 16 años y solo quiere divertirse.”

—¿Hay algo en particular que te gustaría realmente que vieran tus fans?

—En esta película hay mucha más acción que en la primera. Pero en definitiva, esta película es más importante que la primera. En De regreso a casa pudimos contener el marco de la acción, y no estaba el halo de un evento, dentro y fuera de la ficción del film. En esta película, Spider-Man lidia directamente con los eventos de Avengers: Endgame, y además, es mucho más global después de Endgame. El foco de atención realmente está en Spider-Man, mientras que en la primera película sentí que guardé un perfil bajo, lo cual fue bastante agradable.

—¿Qué te ha sorprendido en la secuela?

—El hecho de que podamos filmar en Londres fue una grata sorpresa. La primera película se llamó Spider-Man: De regreso a casa y la filmé a miles de kilómetros de distancia, y la nueva película se llama Spider-Man: Lejos de casa, pero estoy a cuarenta minutos de mi casa en Londres. Aunque no regreso todos los días a mi casa porque está muy lejos del set. Es una película a gran escala, pero que dentro de todo lo que pueden esperar los va a sorprender igual.

—¿Cómo te sientes al llevar a cabo casi todas tus propias acrobacias?

—No hago todo. Hay algunas cosas que simplemente no puedo hacer, y estoy muy feliz de que mi doble las haga, si él puede hacerlas mejor. Si hay una acrobacia en la que mi doble se ve mejor, entonces debe hacer esa acrobacia por el bien de la película. Pero a veces, hay cosas que podemos ensayar y trabajar muy duro. Me encanta hacer mis propias acrobacias. Así se me sube la adrenalina. Si hace que la película sea mejor, estoy totalmente a favor.

—¿Cómo fue la dinámica con Nick Fury y el trabajo con Samuel L. Jackson?

—Es genial trabajar con Samuel, es muy, muy divertido. Siempre he sido su fan, no solo desde que empezó el MCU, sino desde que era chico y vi Pulp Fiction. Es muy interesante verlo en la pantalla con Peter Parker, porque obviamente Peter es un tipo alegre y optimista, y Nick da miedo; es un poco como Robert Downey Jr. pero sin el descaro. ¿Qué puedo decir? Ha sido muy divertido.

—¿Cómo es la relación romántica de Peter con MJ?

—Es genial. Tenemos la oportunidad de ver con más detalle el desarrollo de esta relación, a diferencia del film anterior donde el vínculo se daba entre los personajes de Peter y Liz. MJ es la misma que en Spider-Man: De regreso a casa, pero aquí la exploramos más. Creo que el público realmente se conectará con ella, y la manera en que Zendaya la interpreta aumentará el número de fans que se identificará con ella.

—¿Cómo ha sido trabajar con Jake Gyllenhaal?

—Tengo mucha suerte de trabajar con esta gente. Me reúno con mi agente cada año: nos sentamos y revisamos una lista de actores y de directores con los que me gustaría trabajar, y Jake ya estaba en esa lista. Así que trabajar en estas circunstancias es fantástico. Jake es increíble. Todos los actores con los que he trabajado tienen un switch. Cuando les dicen “acción” te das cuenta de que actúan. Pero Jake no tiene eso. Es constante, esté o no en su personaje. A veces, te desconcierta porque piensas que te está hablando, pero luego entiendes que está actuando. He aprendido mucho.

—¿Te sientes en la necesidad de echarle más ganas cuando trabajas con alguien así?

—Actuar se parece un poco a jugar tenis. Si juegas tenis en contra de alguien que es realmente bueno, tratas de ponerte a su nivel. Haces tu mejor esfuerzo por jugar mejor. Pasa algo similar con la actuación. Cuando trabajas con alguien que es tan bueno, tienes que pensar más en los pequeños detalles del personaje y que todo combine. Ha sido un gran privilegio trabajar con él.

Secretos del rodaje

—¿Cuál ha sido tu escena favorita en “Spider-Man: Lejos de casa”?

—Filmamos una escena muy divertida entre Jacob Batalon, Zendaya y yo; fue una sola toma, más o menos a la mitad de la película, y es muy estresante. Es muy divertida, pero no puedo contarte más, sería un spoiler, pero Jacob es muy divertido. Recuerdo que Zendaya y yo estábamos fuera de cuadro para el acercamiento de Jacob, y podríamos no haber estado allí porque nos estábamos riendo mucho. Tuve que mirar hacia otra parte, Jacob me estaba haciendo reír mucho.

—¿Hay mucha improvisación en esa dinámica de grupo?

—Jon Watts es un gran director: te permite hacer una toma de 20 minutos de puras tonterías, pero los últimos 30 segundos podrían valer oro. Realmente crea un ambiente en el que los actores pueden cometer errores creativamente, lo cual es raro que los directores hagan. Lo que es bonito en un film de esta magnitud es que puede decirte: “¡Oh no!, hagámoslo veinte veces más para ver si lo podemos hacer bien”.

—¿Cómo ha sido enfrentarte con un nuevo tipo de villano este año?

—Sí, es interesante, porque cuando Jon me mandó la idea, pensé: “¡Guau!, pelear con unas criaturas elementales monstruosas, eso es mucho más que Vulture, el villano del anterior film”. Pero cuando ves los efectos y lo que están planeando hacer con estos monstruos te das cuenta que es realmente una proeza increíble. Peter Parker piensa lo mismo que yo pensé cuando me enteré de que eran monstruos; realmente no entiende qué ocurre.