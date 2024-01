La tradición del ‘enero seco’ y los 10 datos sobre el consumo de alcohol en Estados Unidos

La tradición del ‘enero seco’ o ‘january dry’ comenzó en los Estados Unidos con el inicio del 2024, en la que la población se compromete ha integrarse a un desafío y, siendo la droga más consumida del mundo, ¿cuáles son los diez datos claves sobre el consumo de alcohol? En la cultura estadounidense, la tolerancia y aceptación de su uso cotidiano es notablemente elevada.

Durante el primer mes del año millones de norteamericanos se comprometen a no tomar bebidas etílicas durante un mes para “desintoxicarse” tras las fechas festivas.

Esta costumbre comenzó en 2012, como una iniciativa de salud pública de una organización benéfica británica, Alcohol Change UK. La idea de la fundación era atraer a la gente hacia su campaña como si de un juego se tratara, para así hacer más atractiva la idea.

El componente competitivo era el ingrediente perfecto para poner en práctica una teoría científica: el aplicarse la ley seca, aunque sea sólo durante 30 días.

10 datos sobre el consumo de alcohol en Estados Unidos

La profesora asociada a la Universidad estatal de Florida, Jennifer Steiner aseguró que “las personas que incluyen un ‘enero seco’, y tomarse incluso un descanso de un mes del alcohol puede conducir a mejoras significativas en la salud física y mental.

Según una encuesta de la compañia estadounidense de análisis y asesoría, Gallup el 62% de los ciudadanos consultados de los Estados Unidos afirmaron que “alguna vez toman alcohol” mientras que “el 38% se abstiene por completo”

Los adultos de 35 a 54 años, los que tienen un título universitario, los que tienen ingresos familiares de 100.000 dólares o más y los que asisten a la iglesia menos de una vez por semana tienen más probabilidades que otros estadounidenses de beber alcohol

2 .Entre los adultos que toman, el 69% dijo que “la última vez que consumieron fue hace diez atrás. El 37% aseguró que “tomó una bebida más recientemente en los últimos dos a siete días” Mientras que, otro 32% dice que consumió alcohol por última vez hace más de una semana.

3. Aproximadamente uno de cada cinco adultos que ingiere alcohol (19%) dice que a veces consume mas de lo que cree que debería, según muestra la encuesta de Gallup. Algunos grupos demográficos tienen más probabilidades que otros de decir esto:

Hombres: Los hombres son más propensos que las mujeres a decir que a veces se exceden (21 % frente a 16 %).

Adultos más jóvenes: Aproximadamente dos de cada diez adultos menores de 35 años (22%) y de 35 a 54 años (20%) dicen esto, en comparación con el 14% de los mayores de 55 años.

Adultos de ingresos altos: el 24% de los adultos con ingresos familiares anuales de al menos 100.000 dólares dicen que ocasionalmente beben demasiado, en comparación con el 10% de aquellos con ingresos familiares de menos de 40.000 dólares.

4. Entre los adultos que no toman, la razón más común dada es que simplemente no quieren hacerlo, encontró la encuesta de Gallup. Alrededor de una cuarta parte de los no bebedores (24%) responden en una pregunta abierta que no desean beber o no quieren hacerlo.

Otras respuestas comunes incluyen que no les gusta el alcohol (16%); no es saludable (14%); tienen miedo de las consecuencias (13%); y tuvieron una mala experiencia pasada con el alcohol (13%).

5 . En promedio, los estadounidenses han consumido más alcohol en los últimos años, según el Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo (NIAAA) , que tiene datos que se remontan a 1970. En 2021, el año más reciente con datos, la edad promedio de los estadounidenses es de 21 años. o más consumieron 2,83 litros de alcohol puro, el equivalente a unas 603 “bebidas estándar”. (Una bebida estándar, según la NIAAA , contiene 0,6 onzas de alcohol).

6. Los estadounidenses beben menos cerveza y más vino que antes, según la NIAAA. Desde 1970, el año pico de consumo de cerveza fue 1981, cuando el estadounidense típico de 21 años o más tomó 36,7 litros.

Para 2021, el consumo de cerveza había caído a 26,5 litros por persona. Durante esas cuatro décadas, la cantidad de vino que el estadounidense promedio bebía anualmente aumentó de 3,2 galones a 3,8 litros. Mientras tanto, el consumo de bebidas espirituosas destiladas disminuyó ligeramente, de 3,0 a 2,8 galones.

7. El consumo de alcohol per cápita parece ser más alto en el Oeste y más bajo en el Sur, según los datos del NIAAA. A nivel estatal, parece ser más alto en New Hampshire y Delaware, y más bajo en la ciudad de Utah.

Sin embargo, las estimaciones de consumo a nivel estatal pueden verse afectadas por factores como las ventas a personas de estados vecinos (especialmente cuando existen diferencias significativas en las tasas impositivas sobre el alcohol) y el consumo de alcohol por parte de los turistas (piense en Nevada, Florida y Washington, DC).

8. Los adultos jóvenes de hoy tienen menos probabilidades de tomar que los adultos jóvenes de hace dos décadas, pero los adultos mayores tienen más probabilidades de hacerlo, según Gallup . La proporción de adultos de 18 a 34 años que dicen que alguna vez toman se redujo del 72% en 2001-03 al 62% en 2021-23. (Gallup analizó los datos en períodos de tres años para permitir un análisis confiable por grupos de edad).

Mientras tanto, los adultos jóvenes que toman tienen menos probabilidades que los de hace dos décadas de haber bebido recientemente : el 61% dice que bebió en la semana anterior a la encuesta, en comparación con el 67% a principios de la década de 2000. Y la proporción que dice que a veces bebe más de lo que cree que debería ha disminuido del 28% a principios de la década de 2000 al 22% actual.

Los estadounidenses de 55 años o más, por otro lado, son más propensos que sus homólogos de hace dos décadas a decir que hacen todas estas cosas. Entre las personas de 35 a 54 años, la proporción de quienes hacen estas cosas se ha mantenido relativamente estable a lo largo del tiempo.

9. El consumo de alcohol entre los adolescentes estadounidenses ha disminuido en los últimos 20 años, según la encuesta Monitoring the Future de la Universidad de Michigan .

En 2023, el 46% de los alumnos de 12º grado dijeron haber consumido alcohol en los 12 meses anteriores a la encuesta, al igual que el 31% de los alumnos de 10º grado y el 15% de los de octavo grado. Estos porcentajes son inferiores a los de 2001, cuando el 73% de los alumnos de 12º grado, el 64% de los de 10º grado y el 42% de los de octavo grado dijeron que habían bebido alcohol el año anterior.

En los tres niveles de grado, la proporción de personas que dijeron haber bebido alcohol en los 30 días anteriores a la encuesta y que informaron haber bebido en exceso (tomar cinco o más tragos seguidos durante las últimas dos semanas) también disminuyó entre 2001 y 2023.

10. Las ventas anuales en tiendas de cerveza, vino y licores han ido en aumento, alcanzando normalmente su punto máximo cada año en diciembre. Incluso después de ajustar por inflación, las ventas en los comercios de cerveza, vino y licores aumentaron gradualmente a lo largo de las décadas de 2000 y 2010, hasta dispararse en los primeros meses de la pandemia de COVID-19 .

Desde mediados del verano de 2020, el volumen de ventas ha ido cayendo gradualmente, aunque se mantiene por encima de los niveles prepandémicos. (No todas las bebidas alcohólicas se compran en tiendas de cerveza, vino y licores, pero estas cifras brindan información sobre tendencias más amplias).

