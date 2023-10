Durante uno de los conciertos que ofrece de forma periódica en Las Vegas. Estados Unidos, la cantante Adele reveló a sus fanáticos que durante sus veintes estuvo "al borde del alcoholismo". Sin embargo, aclaró que realizó cambios en su estilo de vida y que desde hace meses no consume alcohol, pero que eso le parece "aburrido" y que "extraña" la bebida.

"Dejé de beber hace unos tres meses y medio. Es aburrido, quiero decir, estuve literalmente al borde del alcoholismo durante gran parte de mis veintes, pero lo echo de menos", manifestó la artista en su show Weekend With Adele (en español, Fin de semana con Adele), quien también contó que dejó de tomar café. En ese sentido, hablando con uno de los presentes que dijo que había estado tomando alcohol todo el día, Adele contestó: "Disfruta tu whisky, estoy muy, muy celosa".

La afición de Adele por el vino ya había sido reflejada en una de sus canciones, I drink wine (en español, Yo tomo vino), donde cantaba sobre el desamor y ahogar las penas bebiendo vino blanco. Además, en entrevistas previas había hablado sobre su consumo de alcohol.

Al respecto, en marzo había relatado que una vez bebió cuatro botellas de vino antes del almuerzo durante uno de los encierros por la pandemia de Covid-19, una decisión que ahora atribuye a la mezcla de aburrimiento y nerviosismo que la invadían por estar confinada. "Me acuerdo de cuando vine aquí en medio de la pandemia, del confinamiento. Creo que eran las once de la mañana y me había bebido cuatro botellas de vino. Es que estábamos todos en casa, y yo estaba borracha todo el tiempo", recordó.

Según contó en el pasado, Adele decidió dejar de tomar alcohol para bajar de peso.

En diálogo con US Vogue el año pasado, detalló que su consumo durante el confinamiento "se hizo cada vez más temprano". "Siempre he tenido una relación muy estrecha con el alcohol. Siempre estuve muy fascinada por el alcohol. Es lo que mantuvo a mi papá alejado de mí. Así que siempre quise saber qué tenía de bueno", manifestó.

En el pasado la artista inglesa había dejado de tomar alcohol para poder bajar más de diez kilos en cuestión de unas pocas semanas. Además, había renunciado por completo al consumo de azúcar, lo que complementó con una dieta saludable. Sin embargo, los golpes emocionales que sufrió en 2021 con la muerte de su padre, Mark Evans, a causa de un cáncer, y el divorcio de Simon Konecki, padre de su hijo Angelo, la empujaron de forma momentánea al consumo.

Tras la muerte de su padre Mark Evans, la cantante volvió a dejar de beber.

No obstante, durante una entrevista con Oprah Winfrey, Adele indicó que había dejado de beber después de la muerte de su padre. "Dejé de beber. Esa es una excelente manera de conocerte a ti mismo, es simplemente beber agua y tratar de mantenerse sobria todo el tiempo", afirmó en esa oportunidad.

Sumado a esto, habló sobre su decisión de dejar de consumir azúcar. "Solía tomar diez tazas (de té) al día con dos terrones de azúcar en cada una, así que estamos hablando de 20 unidades de azúcar al día. Ya no lo bebo y ahora tengo más energía que nunca", explicaba con orgullo.

mb / ds