FOTOS | El Ojo de Perfil: a 10 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner

El martes 27 de octubre, organizaciones políticas, sociales y gremiales rindieron homenaje al expresidente Néstor Kirchner al cumplirse 10 años de su muerte con un acto en el CCK, encabezado por el jefe de Estado, Alberto Fernández; una "Caravana de las mil flores" en Plaza de Mayo, una presentación en el complejo Tecnópolis y un mapping en la exEsma, entre otras actividades que se desarrollaron en varios puntos del país.

El fotoperiodista Néstor Grassi estuvo en el centro porteño para capturar algunas de las más relevantes escenas en las inmediaciones de la Casa Rosada.

"Desde el comienzo de la jornada, la marcha se caracterizó por personas que en general no habían salido en gran medida durante la cuarentena, pero que ahora salieron para manifestarse. A apoyar al Gobierno, a recordar a Néstor Kirchner: era clave esto último. Había camionetas ploteadas: una con la leyenda 'baste de presos políticos'. La gente parecía emocionada, iban cantando", describió el reportero gráfico.

Foto de Néstor Grassi.

"Las consignas fueron subiendo de tono, hasta algunas que recordaban al peronismo de los años 70. Por otra lado, también se percibían momentos de intimidad, de introspección, particularmente en torno a la ilustración del rostro del expresidente en las baldosas de la plaza. La aparición de Alberto Fernández en el balcón fue otro de los momentos que resultó más emotivo, para esa gente que apoyaba al Gobierno", concluyó.

La percepción de Grassi sobre el sentimiento general de los asistentes: "La sensación que tuve es de gente que estaba apoyando pero no incondicionalmente, que no estaban dispuestos a aceptar cualquier cosa. Sí están con el Presidente, pero con distancia prudente. No es Néstor y no es Cristina".

Entre las fotos que subraya del reportaje fotográfico, Néstor destaca en particular la de Jorge "Topo" Devoto, autor del último libro sobre Néstor Kirchner y uno de los convocantes a la marcha, quién posó junto a su hija. "Fue uno de los que dio el puntapié para que se pusieran flores en la verja de la Casa Rosada", recordó el fotoperiodista al consignar que la emoción flotaba con fuerza "sobre todo cuando se hablaba en contra de la dictadura o del Gobierno de Macri".

Leopoldo Moreau. Foto de Néstor Grassi.

Los otros actos o manifestaciones conmemorativas

Desde el Centro Cultural Kirchner, el presidente Fernández afirmó que su deber es "terminar con la tarea que empezó Néstor y siguió Cristina" Fernández y ratificó que cumplirá con sus promesas de campaña para "poner de pie el país". "Cada vez que tengo que tomar una decisión, en algún lugar mío me pregunto cómo lo haría Néstor y trato de encontrar la respuesta. Lo único que le pido a la vida es que me acompañe siempre", sostuvo el mandatario, entre lágrimas, al cerrar el homenaje.

Al caer la tarde, el Presidente había salido a saludar a los militantes que llegaron hasta Plaza de Mayo y, desde el lado interior de las rejas, mantuvo contacto y se sacó fotos con las personas que formaban parte de la caravana. En tanto, la vicepresidenta recordó a su esposo con un video publicado en las redes sociales y titulado "Acá empezó todo", en el que evocó la trayectoria del exmandatario en la función pública desde su asunción como intendente de Río Gallegos, en 1987.

Foto de Néstor Grassi.

El consejo directivo de la CGT, a su vez, colocó un busto de Kirchner en el hall central de la sede de Azopardo 802, en un acto encabezado por Daer y el otro cotitular de la central, Carlos Acuña, y que también contó con la presencia del referente del Frente Sindical Sergio Palazzo, entre otros gremialistas. Otro homenaje fue el que le rindió al expresidente su hijo y jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, quien recorrió junto a Insaurralde una galería de arte a cielo abierto del barrio La Cava en Fiorito, en Lomas de Zamora.

En Tecnópolis, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, encabezó el acto de instalación de mil flores con la forma y los colores de la escarapela, y que culminó con la plantación de un arbusto nativo en el centro de la ofrenda. Por otro lado, la Secretaría de Derechos Humanos y la CTA de la Argentina que conduce Hugo Yasky inauguraron en la exEsma una cartografía para recordar el rol de Kirchner al impulsar los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

