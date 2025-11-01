sábado 01 de noviembre de 2025
Marcha del orgullo 01112025
Galería de fotos de la Marcha del Orgullo 2025: las calles porteñas se llenaron de colores, brillos y consignas de resistencia

Miles de personas coparon Buenos Aires bajo el lema “Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad”. Con música, shows y reclamos, el colectivo marchó hacia el Congreso en una jornada de visibilidad y resistencia. Mirá las mejores imágenes.

Más de 60 organizaciones sociales y colectivos LGBTIQ+ marcharon este sábado 1° de noviembre por las calles de Buenos Aires en la 34° Marcha del Orgullo, bajo la consigna “Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad”. Desde temprano, la Plaza de Mayo se convirtió en un punto de encuentro con ferias, shows y actividades culturales, antes de que la columna principal partiera hacia el Congreso a las 16, con banderas, brillos y consignas de resistencia.

La movilización busca visibilizar reclamos históricos del colectivo LGBTIQ+, incluyendo la reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores, la derogación de los DNU 61 y 62/25 que limitan derechos conquistados y el fin de la violencia institucional. Según el documento oficial de la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo - Línea Histórica, los decretos actuales “cercenan derechos conquistados, como el acceso a la salud de adolescentes trans y la identidad de género de las personas privadas de su libertad”.

Desde las 10 de la mañana, el Paseo de la Diversidad y la Resistencia en Diagonal Norte y Florida ofreció exposiciones, performances, stands y actividades impulsadas por organizaciones culturales, antirracistas y de derechos humanos.

Marcha del Orgullo 2025: una multitud copó Buenos Aires en defensa del colectivo LGBTIQ+ y contra “el odio y la violencia”

En horas de la tarde, las calles porteñas se llenaron de colores, brillos y música mientras los manifestantes avanzaban desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Sobre los camiones y escenarios, DJs y artistas nacionales hicieron vibrar a la multitud. Una de ellas fue Ángela Torres, quien tras brindar su concierto señaló: “Qué alegría estar acá, los amo mucho. El mejor día del año”.

Otra de las figuras estrechamente vinculadas al colectivo y presente en esta nueva edición de la marcha fue Lizy Tagliani. Desde el escenario, tomó el micrófono y afirmó: “Fue un año muy difícil, han tratado de adjudicarme los delitos más horrendos porque soy trans. Les deseo mucho amor, trabajo, paz y sobre todo igualdad de la buena”, aseguró.

Entre los momentos más emotivos del día, se espera el homenaje a Diana Sacayán a diez años de su travesticidio y la realización de un pañuelazo por la Memoria, la Verdad y la Justicia con la participación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital y Taty Almeida, reconociendo su histórica lucha por los derechos humanos.

Las fotos de la Marcha del Orgullo 2025

* Fotografías: Pablo Cuarterolo y NA.

