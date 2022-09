La Argentina Game Show realizará una edición en Neuquén

El evento gamer se realizará desde el viernes 30 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en el Parque Central de Neuquén, y hasta el domingo 2 de octubre. Las actividades comenzarán a partir de las 11 y se extenderán hasta después de las 21. Por otra parte, ya se encuentran abiertas las inscripciones oficiales de los deportes electrónicos CS:GO, Valorant y League of Legends. Los equipos que quieran participar se pueden anotar llenando el formulario.

La Argentina Game Show reunirá a gamers, creadores de contenido, esports, estaciones de juegos free to play (modalidades de juegos gratuitas), shows de música y concursos. En el primer día en el Escenario Esports se disputará la final de la AGS CUP de LOL. Luego se realizará un especial de clubes Pro de FIFA, once contra once, y un show match de League of Legends protagonizado por invitados especiales. Además, se podrá jugar al FIFA 23, Mortal Kombat 11 y bailar Just Dance.

Al día siguiente, se llevará cabo el show match de estrellas y la gran final de la AGS CUP de Valorant. Por otra parte, tocarán Karen B. Paz y Sofía La Jefa Alach y habrá un show de Rusherking, quien viene de estrenar su último tema con Dread Mar I, con la participación de Eugenia La China Suárez. Por último, el domingo, CS:GO será el protagonista con desafíos y torneos, también habrá un concurso de Cosplay y un momento dedicado a los fanáticos de Stars Wars. Cerrarán el evento los Dj lauuh, b2b, Facu Vazquez y Gonza Varela y cerrará la edición Federico Big Apple Farías.

En PEEK Latam te traemos las novedades más importantes de la comunidad gaming y del streaming.