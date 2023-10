El Acompañamiento Terapéutico y la Salud Mental en España y Argentina: Entrevista al Dr. Leonel Dozza de Mendonca

¿Qué es para vos el AT?

Es fruto de una transformación sociocultural, de una serie de valores del humanismo... En los años 50 se empieza a cuestionar por qué la gente tenía que estar encarcelada/excluida. El AT es parte de esta sensibilidad.

¿Con qué población pensás que funciona el AT?

Con los llamados erróneamente "enfermos mentales", concepto que no nombra correctamente lo que les pasa a las personas con sufrimiento psíquico.

¿Tenés una alineación con el psicoanálisis?

Sí, totalmente. Parto de Winnicott, que trabajó mucho con pacientes graves.

¿Pensás en términos de estructuras psíquicas?

Creo que hay que nombrarlas, porque si no nombramos la diferencia es más difícil denunciar la dominación y el poder. Hay que nombrar hombres y mujeres porque los primeros han ejercido poder sobre ellas; hay que enunciar que hay blancos y negros porque los últimos han sido dominados. Entonces, hay que nombrar estructuras neuróticas y psicóticas porque las primeras han ejercido poder sobre éstas.

¿El AT es una carrera oficial en España?

El AT en España no existe. Lo que yo hago aquí es informar. Hago mi trabajo como terapeuta desde la herramienta del AT pero me contratan como terapeuta.

En Argentina quizás se reconozca el AT como oficial dentro del sistema de salud ¿Qué pensás?

Esa es una cosa que me preocupa mucho Pía; yo estoy muy a favor de la divulgación/expansión; me parece una herramienta muy potente, muy humana, y creo que uno de los problemas es esa expansión universitaria del AT, he entrado en debates en redes sociales. Si en las universidades tienen profesores que nunca han hecho AT, no sirve.

En Argentina se dice que hay que trabajar con empatía ¿Qué pensás?

No es suficiente, si fuese suficiente no haría falta formación, terapia, y supervisión.

¿Una recomendación para alguien que está empezando/ahondado en AT?

Yo a mis alumnos les digo "lánzate, te estás formando, búscate supervisión, es decir, que te acompañen personas con referencias; el que te acompañe para que tú puedas acompañar. Yo creo que debería estar prohibido por ley, realizar este trabajo solo. Sin equipo de referencia, de protección, formación, supervisión, esto enferma al acompañante. En todos los casos que conozco, el vínculo con las personas acompañadas terminan yendo por caminos muy raros.

Muchas gracias Leonel por tu tiempo, y tu predisposición.

Gracias a tí, Pía.

