Las Flores de Bach pueden cambiar tu Vida.

Durante la presentación, Fiorenzi destacó la importancia de las Flores de Bach como una herramienta para acompañar el despliegue personal. A lo largo de su libro, ofrece a los lectores ejemplos de casos reales basados en sus más de diez años de trayectoria en el consultorio.

Los testimonios presentados agregaron un toque personal y conmovedor a la tarde. Los consultantes compartieron cómo la terapia floral ha impactado positivamente en sus vidas, proporcionando alivio para distintas afecciones emocionales. Sus historias revelaron el poder sanador de las Flores de Bach y destacaron la dedicación y conocimiento de Victoria como terapeuta.

“Yo, previo a la pandemia, me sentía mal y me iba a comprar ropa, me sentía mal y me iba a comprar zapatos. Pero a las dos horas cuando llegaba y decía: ¡Mirá todo lo que me compré! ¡¿Por qué me compré todo esto?! No lo necesito. Me sentía mal. Entonces, buscaba cubrir o llenar un vacío que no venía por lo material, sino que venía por lo emocional (...) Cuando vos vas haciendo un proceso tan profundo (...) decís: Che, pará. Todo ese trabajo fue de la mano de Vicky ” manifestó Cintia Di Palma durante el evento.

Leonor Maidana, por otro lado, compartió: "Cuando yo empecé con Victoria, lo más relevante que me llevó a ella fueron los miedos. En ese momento yo me consideraba un miedo caminando. Pasé de ser una cuidadora compulsiva, por ejemplo: de mi madre, de mi hermana (...) a cuidarme a mí misma. Aprendí a cuidarme y a elegir" Y agregó refiriéndose a Victoria "Es una persona que -y se ve muy reflejado en el libro- nos ayuda de forma muy sencilla a ver las cosas y eso es: fundamental"

