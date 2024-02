QUÉ HACER PARA VENDER INMUEBLES EN TIEMPOS DE CAOS ECONÓMICO

Marcelo Piñeiro, fundador, inició el camino en el rubro

inmobiliario como una empresa familiar con raíces sólidas. Y a lo largo de los años han experimentado un crecimiento significativo. Su pasión y compromiso por el real estate les permitió destacarse en el mercado

y es así que tras más de 20 años de trabajo se consolidó como un Holding inmobilIario, producto de su profesionalismo, disciplina y puesta de valor hacia el progreso, con Alan Piñeiro como su Director.

Hoy exploran nuevas oportunidades y desafíos, diferenciándose del resto gracias a su foco en el plano de la innovación y el aprendizaje continuo, modernizando el real estate argentino con un equipo de profesionales altamente capacitados para resolver cualquier situación, incluso las que presenta este contexto económico. El valor diferencial del grupo esta en su capacidad de adaptación. Pero, ¿Qué debemos hacer para vender propiedades en tiempos donde reina la incertidumbre? Lo primero es entender que “siempre hay venta, el momento SIEMPRE es AHORA”. Entre los tips que señala Grupo Marting, se destaca tener en claro el para qué vendemos y cuál es el valor de tasación real de nuestro inmueble. Una vez que tenemos este dato podemos orientar nuestro negocio, permitiendo clarificar ideas básicas de necesidades y demandas. Muchas veces los clientes no tienen en claro el objetivo de la venta y

eso obstaculiza el avance de la operatoria, debemos saber a qué necesidad responder. Es por esto que la empresa cuenta con un equipo especializado en tasaciones a valores reales y justos con el mercado actual que orienta al cliente y clarifica sus incertidumbres. Cerrado el valor de tasación y estudio de mercado, se puede iniciar el plan o estrategia de venta, el cual debe ser ordenado y no debemos saltearnos etapas.



Los pasos que NO pueden faltar al momento de vender una propiedad.

• Presentación visual de anuncios de inmuebles / el texto del anuncio debe ser simple y conciso, acompañado con material de alta calidad, debe ser de alto impacto para captar la atención del comprador.

• Estrategia de venta/ Adaptación de precios y negociación. Se debe ajustar estratégicamente los precios y negociar términos flexibles para concretar transacciones exitosas.

• Vendé desde lo emocional, vender un inmueble en tiempos de crisis puede ser desafiante, una de las formas más exitosa de llegar a lo emocional es el uso del storytelling, contar historias desde uno, conecta emociones con el otro.

• Ofrecer financiamiento o modalidades de pago se convierte en una estrategia indispensable al vender inmuebles en tiempos de crisis.

• Mantenerse actualizado sobre las tendencias del mercado inmobiliario es esencial en tiempos de crisis para aquellos involucrados en la venta de propiedades. Nos permite ajustar estrategias

• Uso de tecnología / es un factor determinante para la comercialización. Las herramientas tecnológicas innovadoras nos permiten diferenciarnos.

• Brindar asesoramiento financiero a potenciales compradores durante periodos de incertidumbre económica es crucial para generar confianza y facilitar el proceso de compra de una propiedad.

• Uso de los medios digitales / Nos permite llegar a todos los públicos. Existen plataformas que nos permiten organizar la información de los inmuebles y representan una ventana al mundo para mostrar propiedades y posicionarlas. Crisis es oportunidad, tenés los tips del éxito en tus manos, ponerlos en acción es tu decisión.



​“Crisis es oportunidad, tenés los tips del éxito en tus manos, ponerlos en acción es tu decisión”.





Vias de contacto

@grupomarting

Ortiz de Ocampo 2523,

Palermo Chico, CABA.

Tel. 11 22 61 53 57