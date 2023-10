Una forma segura, sencilla y rentable de invertir en propiedades en el exterior

Pablo Giunta es el Fundador de $r. House. Recibe a Revista Noticias en sus oficinas de la calle Olleros y Avenida Cabildo. Mientras ofrece café y chocolates, nos cuenta que además de ser especialista en inversiones en real estate, hace 24 años que también es periodista. Trabajó ocho años en Telefé Noticias. Durante mucho tiempo, también estuvo en Radio Mitre, en La Red y en América, entre muchas otras emisoras. Actualmente, es columnista de inversiones en tres radios: Blue, Milenium y en Aspen Punta del Este.

Pablo, ¿qué es $r. House?

$r. House es un sueño hecho realidad. Nuestra misión es que cada vez más personas conozcan que hay una forma más segura, sencilla y rentable de invertir en propiedades en el exterior. Y lo que hacemos en la empresa es el resultado de mi camino como inversor inmobiliario de toda la vida. Mi primera venta la hice cuando tenía 18 años.

¿Por dónde lo llevó ese camino?

Durante mucho tiempo hicimos negocios inmobiliarios en Argentina, aprovechando las grandes oportunidades que da este país. La crisis del 2001, hizo que me tenga que poner al hombro a mi familia siendo muy joven. Hice una serie de operaciones con propiedades que cambiaron la realidad de mi mamá, de mi hermana y la mía propia. Luego vinieron mis amigos a pedirme ayuda y así comenzó todo.

¿Cuándo puso su foco en el exterior?

En 2012 Argentina dejaba de crecer y el Gobierno tomó medidas que no me gustaron. Yo soy una persona muy conservador, que siempre va a lo seguro. No me gusta probar, especialmente cuando está de por medio el dinero de terceros, eso es sagrado. Hice lo más sensato que fue comenzar a dar mis primeros pasos en Estados Unidos.

¿Qué hizo concretamente?

Recorrí escalón por escalón la escalera de valor del real estate. Primero compré una casita destruida, la arreglé y la vendí. Después, familiares y amigos me pidieron hacer algo juntos. Ahí compramos el primer edificio para la renta en Miami. Pasaron muchos años, muchas experiencias y en la actualidad tenemos 2.000 clientes. Finalmente, llegué a la conclusión de que lo que más conviene es invertir en proyectos muy grandes, armados por expertos. Es la mejor manera de bajar el riesgo al máximo y obtener una rentabilidad muy interesante en forma conservadora.

