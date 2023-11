Vertical Constructora presenta a la Arq. Mercedes D’ Angelo y cierra el 2023 con nueva obra y más proyectos

Vertical Constructora cierra el 2023 en crecimiento: finaliza el edificio Mireya (EE. UU. 3731), comienza Gricel (EE. UU. y Castro Barros) y presenta dos emprendimientos más, Bacana (Castro Barros 826) e Ivonne (Pje. San Ignacio 3652), ambos aptos para la compra desde pozo. Este desarrollo es fruto del trabajo de un grupo de profesionales liderado por Claudio Azcuy que se propone desafíos y trabaja para alcanzarlos. En ese team tiene un rol esencial la arquitectura y por ello dialogamos con Mercedes D´Angelo, responsable de los tres últimos proyectos y una apasionada de su profesión.

¿Cómo fue tu incorporación a la empresa?

A través de una hermosa relación de amistad, totalmente por fuera de lo comercial. Conozco a Claudio Azcuy -socio gerente de Vertical Constructora- desde hace siete años, era vecino mío, y a partir de este año comencé a trabajar con él.

¿Dónde trabajaste antes?

Yo soy hija de arquitecto y trabajé con mi papá desde muy chica, lo acompañaba a la obra recién terminado el secundario. Mi papá, quien se llamaba Luis, tenía su estudio de arquitectura en Villa Devoto. Al principio me resistía a mi vocación; quizá porque mi papá tenía mucha expectativa al respecto. Hasta que decidí ser arquitecta y… ¡se lo comuniqué recién cuando me anoté en la facultad de arquitectura de la UBA!. Ahí empezamos a trabajar juntos, varios años. Después hice mi experiencia con pasantías y trabajando ad honorem. Luego me casé, quedé embarazada y volví a trabajar con mi papá, mientras seguía estudiando. Hice mi paso también por el circuito estatal y luego comenzó otra etapa, en el estudio SK Arquitectura. Allí con Mario Sosnowski trabajé unos 12 ó 13 años. Aprendí mucho ya que participaba de todo el proceso, desde la búsqueda del terreno hasta la entrega final de los departamentos. Finalmente me independicé y volví a la facultad para cursar un posgrado de diseño del espacio interior, ya que siempre me había gustado el interiorismo. Es notable como la misma caja arquitectónica dice otra cosa cuando está pensado el valor de la luz, los materiales, las terminaciones, las combinaciones de colores y texturas. El interiorismo me cambió la mirada sobre la arquitectura. Actualmente soy docente de ese mismo postítulo, “Especialización del diseño del espacio interior” en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA.

Contanos sobre Gricel, tu primer proyecto en Vertical Constructora

Gricel es una esquina de pura luz, tiene vistas para todos lados. Son departamentos con un sano equilibrio entre metros cuadrados y distribución. Todos los semipisos dan a la calle. Ambos tipos de unidades tienen ventajas: las “A” tienen un living comedor más longitudinal y el dormitorio en la ochava, con una divina ventana en la esquina; las unidades “B” tienen el plus de tener un living transversal con ventana apaisada, una resolución que es muy interesante. La estrella del edificio es el dúplex que aprovecha los dos retiros del 6to y 7mo piso. En planta baja, un local con mucha potencialidad por lo visible que es esa esquina. La verdad es que estoy muy contenta con Gricel. Cuando Claudio me habló del proyecto, tenía un viaje programado, pero me llevé todo y, en el avión, ¡ya me puse a diseñar! En rigor, de antemano ya me había encantado la serie “Tango” en general, los nombres, que los personajes sean mujeres, todo me resultó atractivo.

¿Qué se viene ahora en serie Tango?

Bacana en Castro Barros 826 e Ivonne en San Ignacio 3652, que se gestaron juntas y llevaron varias noches de hermoso desvelo creativo. Bacana salió muy ordenada: cada planta con un departamento de 3 ambientes al frente y dos atrás, uno de 2 ambientes y otro de uno. Luego viene Ivonne, con departamentos más ligados al tejido urbano, a la propuesta comercial de la zona y a lo que el cliente busca, con una base de monoambientes.

¿Qué te parece el barrio?

Boedo tiene identidad. Hablar de él es hablar de Buenos Aires, de tango. No lo frecuentaba y ahora, estoy enamorada. Su accesibilidad es notable: conexión con el centro, con Palermo, con el subterráneo, autopista, todo. Sus vecinos, además, tienen un gran sentido de pertenencia.

Datos de contacto:

www.verticalconstructora.com.ar

[email protected]

Instagram: @verticalconstructora

www.facebook.com/verticalconstructorasrl/

WhatsApp: 11-3584-7171

Dirección: Colombres 860 PB, Buenos Aires, Argentina, 1218.