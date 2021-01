Comunicado: a Venezuela le preocupa la estabilidad de Estados Unidos

La máxima tensión que se vivió en el Capitolio de los Estados Unidos marcó una jornada turbulenta en la que hasta se habló de "golpe de Estado". Los incidentes despertaron el rechazo de los mandatarios de todo el mundo como Argentina, Reino Unido y la Unión Europea, pero también del Gobierno de Venezuela que se mostró preocupada por la estabilidad de Estados Unidos.

"Venezuela expresa su preocupación por los hechos de violencia que se están llevando a cabo en la ciudad de Washington, Estados Unidos", iniciaron en el escrito, y agregaron que el Gobierno "condena la polarización política y el espiral de violencia que no hace sino reflejar la profunda crisis por la que actualmente atraviesa el sistema política y social de los Estados Unidos".

De esta manera, se invirtieron los roles entre ambos países, ya que el Gobierno norteameriano es el que suele expresar su preocupación por la situación política y social de Venezuela.

Evacuaron el Capitolio: tiros, heridos de bala y toque de queda

"Con este lamentable episodio, Estados Unidos padece lo mismo que han generado en otros países con sus políticas de agresión. Venezuela aspira que en breve cesen los hechos de violencia y el pueblo estadounidense pueda finalmente abrirse un nuevo camino hacia la estabilidad y la justicia social", concluyeron.

Por su lado, el presidente argentino Alberto Fernández también hizo referencia a los incidentes en el Congreso norteamericano: "Manifestamos nuestro repudio a los graves hechos de violencia y el atropello al Congreso ocurridos hoy en Washington DC. Confiamos en que habrá una transición pacífica que respete la voluntad popular y expresamos nuestro más firme respaldo al Presidente electo Joe Biden".

Por su lado, el primer ministro británico, Boris Johnson, denunció las "escenas vergonzosas" en Washington tras la irrupción de seguidores de Donald Trump en el Congreso estadounidense, mientras Irlanda condenó una "agresión deliberada a la democracia".

"Escenas vergonzosas en el Congreso estadounidense. Estados Unidos es el defensor de la democracia en el mundo entero y ahora es vital que el traspaso del poder se haga de manera pacífica y ordenada", estimó Johnson en un tuit.

