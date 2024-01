Descubren en Países Bajos una cápsula del tiempo centenaria escondida bajo una estatua

Las autoridades de La Haya llevaron a cabo la apertura oficial de una cápsula del tiempo con 99 años de antigüedad descubierta recientemente debajo de una estatua. Esta cápsula contiene documentos y libros relacionados con las batallas napoleónicas.

Los obreros encargados de la renovación del edificio Binnenhof, sede del parlamento en La Haya, descubrieron un recipiente metálico escondido entre dos paredes que sostenían el pedestal de una estatua del rey Guillermo II.

Ante una sala repleta de periodistas, el alcalde de la ciudad, Jan van Zanen, procedió a abrir oficialmente la cápsula del tiempo, utilizando guantes blancos, y reveló su contenido, que incluía cartas, documentos y libros.

"Fue una bonita impresión de esa época. Había un poema para el rey y un poema a la ciudad y al campo. Llevó el 2024 99 años atrás", dijo Van Zanen a la AFP. "Fue una gran sorpresa", agregó la historiadora de arte de la ciudad Sophie Olie.

Dentro de la cápsula del tiempo, se descubrieron tres volúmenes de un relato en francés sobre las batallas de Guillermo II contra Napoleón, que incluía la famosa Batalla de Waterloo de 1815. Estas obras son atribuidas a François de Bas, un renombrado historiador militar de la época.

Científicos descubrieron una "cápsula del tiempo" en el Himalaya: tiene 600 millones de años

El alcalde anunció que la ciudad tiene planes de mantener la tradición y colocar su propia cápsula del tiempo cuando se reemplace la estatua en 2028.

"La idea ahora es pedirle a la gente de La Haya que nos aconseje qué poner en la caja para aquellos que la abrirán dentro de cien años", dijo.

Capsulas del tiempo en otros lugares del mundo

Japón

Un reciente estudio científico realizado por un equipo del Instituto Indio de Ciencias y la Universidad de Niigata, Japón, identificó gotas de agua con una antigüedad de millones de años en depósitos minerales del Himalaya Occidental. Este descubrimiento se considera una suerte de "cápsula del tiempo" y podría proporcionar información sobre la conexión entre dos épocas históricas de la Tierra.

Las gotas de agua preservadas en los depósitos minerales del Himalaya se remontan al periodo de glaciación global, conocido como "Tierra bola de nieve", según un reciente artículo publicado en la revista científica Precambrian Research. Este periodo, que tuvo lugar entre 500 y 700 millones de años atrás, se denomina así debido a que durante ese tiempo el planeta estuvo cubierto por extensas capas de hielo.

Encuentran una cápsula del tiempo 130 años después con un contenido inesperado

Estados Unidos

En 2021, en el estado de Virginia, Estados Unidos, se desveló una cápsula del tiempo de 130 años. Este tesoro histórico fue descubierto bajo una estatua de Robert E. Lee. El episodio inesperado tuvo inicio en septiembre de ese año, cuando, tras una decisión de la Corte Suprema de Virginia, se tomó la determinación de retirar la estatua conmemorativa de Robert E. Lee, quien fue el comandante general del Ejército de los Estados Confederados y un símbolo de la supremacía blanca.

El 17 de diciembre, tras retirar la estructura, los investigadores se abocaron a la búsqueda en la periferia, siguiendo pistas que sugerían la posibilidad de encontrar un objeto histórico. Después de intensos días de búsqueda, hallaron un objeto del tamaño de una caja de zapatos, completamente confeccionado en plomo. Este elemento fue cuidadosamente extraído y trasladado para llevar a cabo una exhaustiva investigación.

Tras un lapso de cinco horas, los restauradores procedieron a extraer los elementos del interior. Entre los primeros objetos recuperados se encontraron tres libros completamente empapados, siendo uno de ellos identificado como "The Huguenot Lovers: A Tale of the Old Dominion" de Collinson Pierrepont Edwards Burgwyn, publicado en 1889.

