Detienen a la ex jefa de la diplomacia de la Unión Europea por presunto fraude

Este martes, fue detenida Federica Mogherini (52), italiana ex jefa de la diplomacia de la Unión Europea, en Bélgica en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos europeos. También fueron detenidas otras dos personas.

Según indicó una fuente cercana a AFP, el objetivo de la investigación que involucra a la italiana es de esclarecer las sospechas de favoritismo que se despertaron en una adjudicación al centro de un programa de formación por parte del servicio diplomático de la Unión Europea, que la tenía a ella como jefa.

Este martes en Bruselas, en el marco de la misma investigación, también fueron detenidas otras dos personas, incluyendo a un alto responsable de la Comisión, según indicó el diario belga L'Echo. Los delitos imputados son potencial "fraude en la adjudicación de contratos públicos, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional".

El objetivo de la investigación es determinar si el Colegio de Europa, o sus representantes, "fueron informados con antelación de los criterios de selección" que se aplicaron en el procedimiento de adjudicación lanzado por el servicio diplomático de la UE para el programa de formación indicado.

La Fiscalía europea, órgano independiente de la UE el fraude a los fondos y a sus intereses financieros, que lucha contra señaló que la selección mediante licitación tuvo lugar en el periodo 2021-2022.

En el marco de la investigación, la Policía también realizó registros en la sede del servicio de la diplomacia de la UE, en los domicilios de los detenidos en Bruselas y en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas.

Mogherini, detenida en Bélgica, fue jefa de la diplomacia comunitaria de la UE de 2014 a 2019, fue ministra de Relaciones Exteriores de Italia y actualmente se encargaba de dirigir el Colegio de Europa en Brujas, una prestigiosa institución en la que se formaron varios funcionarios europeos.

La italiana asumió la dirección de la diplomacia de la Unión Europea en 2014 y fue la cara visible de la organización en el extranjero durante cinco años, período que duró el mandato de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión.

