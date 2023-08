Una enfermera británica fue declarada culpable el viernes de asesinar a siete bebés recién nacidos e intentar matar a otros seis en la unidad neonatal del hospital donde trabajaba, convirtiéndose en la asesina de niños más prolífica del Reino Unido.

Se trata de Lucy Letby, una enfermera de 33 años que será sentenciada el lunes 21 y quien fue enjuiciada durante diez meses tras ser acusada de inyectar aire a sus jóvenes víctimas enfermas o prematuras, sobrealimentarlos con leche o envenenarlos con insulina.

"Soy mala, lo hice. Los maté a propósito porque no soy suficientemente buena, no merezco vivir, soy una persona horrible", confesó ella en un escrito presentado como prueba. "Por favor, ayúdenme, ya no puedo hacer esto, odio mi vida, quiero que alguien me ayude, pero no pueden".

La enfermera fue detenida luego de una serie de muertes en la unidad neonatal del Hospital Countess of Chester en el noroeste de Inglaterra entre junio de 2015 y junio de 2016. Actuaba sobre niños especialmente vulnerables, prematuros o enfermos. Aprovechaba cuando estaba sola y, en algunos casos, intentó en varias ocasiones matar a los bebés, si no le bastaba con una primera intervención.

Descrita por la fiscalía como una mujer "calculadora" que usaba métodos para matar que "no dejaban mucho rastro", Letby había negado repetidamente haber dañado a los niños: "Una y otra vez, ella lastimó a los bebés, en un entorno que debería haber sido seguro para ellos y sus familias", dijo la fiscal general Pascale Jones, quien calificó los asesinatos como "una completa traición a la confianza depositada en ella".

Lucy Letby: de enfermera a asesina de niños

Originaria de Hereford, en el oeste de Inglaterra, Letby estudió enfermería en la Universidad de Chester. "Siempre quise trabajar con niños", dijo al Tribunal de la Corona de Manchester durante el juicio. Letby se graduó en 2011 y comenzó a trabajar a tiempo completo en el Hospital Countess of Chester al año siguiente, uniéndose a la unidad neonatal.

En 2015, calificó para trabajar en cuidados intensivos de bebés, lo que le habría permitido trabajar con los bebés más enfermos de la unidad. Tenía una vida social activa, asistía a clases de salsa, viajaba e iba al gimnasio, y se dijo realizó en varias ocasiones búsquedas en Facebook de los padres de los bebés que atacó.

Letby fue acusada de lastimar a 17 bebés, algunos de ellos con solo unos días de nacidos, entre junio de 2015 y junio de 2016 (la justicia británica no permitió que se informaran los nombres de los bebés y, en cambio, se hace referencia a ellos como bebés de la A a la Q). En la mayoría de los casos, se cree que les inyectó aire, pero los fiscales también la acusaron de introducir insulina y leche, entre otros productos que terminarían siendo "letales" para los niños.

Entre sus víctimas se encontraban un hermano y una hermana gemelos y dos trillizos y las últimas víctimas de Letby fueron dos trillizos, a los que el tribunal se refirió como los bebés O y P. El niño O murió poco después de que Letby regresara de unas vacaciones en Ibiza en junio de 2016, mientras que el niño P murió un día después que su hermano.

En el juicio se supo que los colegas expresaron su preocupación después de notar que Letby estaba de turno cuando cada uno de los bebés colapsó, y algunos de los recién nacidos fueron atacados justo cuando sus padres dejaban sus cunas. La fiscalía dijo que Letby "engañaba" a sus colegas haciéndoles creer que la serie de muertes era "solo una racha de mala suerte".

Desde junio de 2015 varios pediatras del Hospital Countess of Chester, donde la acusada trabajaba, habían mostrado preocupación por el inhabitual número "significativo" de muertes en su servicio o que sufrían colapsos graves, muchas descritas como "inexplicables" o "inesperadas".

Tras la muerte de dos trillizos en junio de 2016, Letby fue retirada de la unidad neonatal y asignado a tareas administrativas. "Me cambió la vida, en ese momento me sacaron del sistema de apoyo que tenía en la unidad, me pusieron en un rol que no disfrutaba y tuve que fingir que era voluntario", dijo Letby.

En el juicio, Letby negó repetidamente haber lastimado o querido lastimar a los bebés, diciendo que "eso está completamente en contra de lo que es ser enfermera". Ella había sugerido incluso que una "banda" de cuatro consultores del hospital había conspirado para echarle la culpa a ella "para cubrir las fallas en el hospital".

La enfermera dijo que fue "devastador" cuando recibió una carta del Royal College of Nursing que la culpaba por la muerte de los bebés y que le recetaron antidepresivos, que todavía está tomando, y admitió haber tenido pensamientos de lastimarse a sí misma.

Letby fue detenida y puesta en libertad dos veces, su primer arresto en julio de 2018. En su tercer arresto en 2020, fue acusada formalmente y puesta bajo custodia. Entre los artículos encontrados durante una búsqueda en la casa de Letby había una nota adhesiva en la que ella escribió: "No merezco vivir. Los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos".

Letby afirmó que la nota fue escrita alrededor del momento en que la sacaron de la unidad neonatal, dejándola con la sensación de que "había hecho algo mal".