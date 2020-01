El volcán Shishaldin, ubicado en las islas Aleutianas de Alaska (Estados Unidos), entró en erupción el pasado viernes 3 de enero, lo que provocó una nube de cenizas moderada en una zona aérea de poco tránsito de aviones y lejos de las poblaciones más cercanos. Este martes se produjo una nueva explosión, lo que empeoró las condiciones y la humareda se elevó por más de 8 kilómetros, por lo que se emitió un alerta roja.

El pasado viernes el volcán experimentó su primera gran erupción desde mediados de diciembre. Afortunadamente para los residentes, los vientos llevaron la ceniza al océano deshabitado al sur de la isla. En ese momento, el Observatorio de Volcanes de Alaska emitió un alerta menor dado que la explosión se consideró moderada, pero el organismo advirtió que las condiciones podrían empeorar rápidamente.

A las cinco de la mañana del martes el volcán volvió a entrar en actividad y arrojó una nueva nube de cenizas que llegó a alcanzar los 8.230 metros. Ante el aumento de la intensidad de la humareda, que fue empujada por el viento hacia el este del mar de Bering, el Observatorio incrementó el nivel de alerta a rojo. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional alertó a los pilotos que eviten circular por la zona aérea.

View of #Shishaldin #volcano incandescence as seen from Cold Bay, last night (Jan 6), about 58 mi NE of the volcano. Photos courtesy of Aaron Merculief. AVO Shishaldin updates here: https://t.co/cpWlp8NTdS pic.twitter.com/1mYHQltdS6