Lava Jato: subasta de objetos incautados en la investigación recaudó US$ 100 mil

El escándalo de la operación Lava Jato que sacudió a Brasil vuelve a ser noticia tras una subasta de artículos incautados en la investigación que recaudó aproximadamente US$ 100 mil.

Este lunes se llevó a cabo una subasta de objetos, la mayoría de los cuales pertenecían al ex presidente de Comercio brasileño, Orlando Diniz, como parte de un acuerdo con la fiscalía en el marco del juicio por su participación en la operación Lava Jato.

En total se recaudaron 528 mil reales, aproximadamente 100 mil dólares, con la venta de pinturas, obras de arte, vinos y relojes. De los 30 lotes ofertados, ocho se vendieron y 22 no recibieron ninguna oferta, según informó el portal brasileño O Globo.

Entre los bienes que más recaudaron se destacan las pinturas. El objeto más caro subastado fue un cuadro de US$ 54 mil de Beatriz Milhazes. También se vendió una obra de Vik Muniz, por US$ 16 mil.

Por otro lado, la subasta incluyó una variedad de vinos que se encuentran entre los más valiosos del mundo. Se vendieron dos lotes que pertenecían al ex funcionario Diniz. Uno de ellos, con dos vinos Château Mouton Rothschild, de Burdeos, Francia, de la cosecha 2010 y 2012, se vendió por US$ 1.800. El segundo lote vendido de cinco botellas costó US$ 1.900.

Con respecto a los relojes, se vendió el segundo más caro de la subasta en US$ 8 mil.

De un total de 30 lotes de objetos incautados ofertados, se vendieron ocho y todavía 22 no recibieron ninguna oferta, por lo que se subastarán nuevamente el 11 de junio a menor valor. Estos incluyen los dos vinos con añadas más antiguas, de 1937 y 1964, el reloj mas caro de la subasta valuado en US$ 6 mil, y una lancha rápida de Rafael Libman, considerado operador financiero del cambista Dario Messer, valuada en US$ 19 mil.

La subasta de objetos es parte de un acuerdo con la fiscalía

Una abogada de Orlando Diniz explicó a medios brasileños que la pérdida de estos activos es parte del acuerdo de colaboración firmado por el ex presidente de comercio el año pasado.

En el acuerdo se estableció que Diniz podía permanecer en libertad pero a cambio de perder sus bienes, considerando que él mismo admitió que muchos eran consecuencia directa o indirecta de las actividades que confesó.

Orlando Diniz fue acusado de delitos como blanqueo de capitales, corrupción y organización delictiva. En su convenio de colaboración, admitió haber transferido dinero a diferentes bufetes de abogados en Río como presidente de Fecomércio, incluso sin ninguna prestación de servicios.

