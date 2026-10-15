La carrera hacia el balotaje presidencial de Brasil entró en una nueva etapa y la primera encuesta de Quaest, publicada el miércoles por O Globo y TV Globo, después de la primera vuelta dejó una diferencia ajustada, al menos por ahora.

Ante la pregunta “Si la elección presidencial fuera hoy y estos fueran los candidatos, ¿por quién votaría?”, el 46% respondió que elegiría a Flávio Bolsonaro y el 44%, a Lula da Silva. La distancia es de dos puntos y, dentro del margen de error, todavía no alcanza para hablar de una ventaja concluyente para las urnas el domingo 25 de octubre.

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Lula, en ese escenario, busca sumar apoyos con una de las principales banderas del Partido de los Trabajadores (PT), la fuerza política que lidera: la reducción de la jornada laboral. La propuesta apunta a modificar el régimen conocido como 6x1, por el cual millones de trabajadores cumplen seis días de actividad y tienen uno de descanso.

Aprobada este miércoles por el Senado brasileño, después de haber recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados en mayo, la reforma obtuvo 75 votos a favor y uno en contra y propone reducir el límite semanal de 44 a 40 horas, establecer dos días de descanso y mantener los salarios.

De acuerdo con estimaciones sindicales citadas durante el debate, alrededor de 22 millones de trabajadores podrían beneficiarse con la medida.

Por su parte, Lula celebró la aprobación en sus redes sociales y sostuvo que “un logro como este jamás será revocado”. También afirmó que “no fue una victoria burocrática, sino que surgió de las calles y del anhelo histórico de los trabajadores”.

Flávio, por su parte, había cuestionado la iniciativa, pero terminó anunciando que la apoyaría: “Estoy recorriendo Brasil, la mayoría de los trabajadores quieren el fin del 6x1, así que voy a votar a favor del fin del 6x1”. Lula cuestionó el cambio de posición de su adversario y lo atribuyó al “oportunismo electoral”.

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Mientras Lula apuesta a mostrar resultados de gestión, Flávio también busca ampliar su coalición política.

En los últimos días, el senador sumó apoyos de Republicanos, Podemos, União Brasil, Progressistas y Novo, además de respaldos de sectores del MDB. El PSD, en cambio, resolvió mantener una posición oficial de neutralidad, aunque dejó libertad a sus dirigentes para apoyar a cualquiera de los candidatos.

El voto evangélico, otro frente de la batalla electoral

El voto evangélico es otro de los terrenos en los que Lula intenta ampliar su base, especialmente entre un sector que representa cerca del 27% de la población brasileña y que muestra una mayor inclinación por el bolsonarismo.

Según una carta abierta dirigida a las familias evangélicas, el presidente apeló a un tono personal desde la primera línea: “He decidido escribirles con el corazón abierto”.

Aunque se identifica como católico, manifestó su “respeto absoluto” por todas las religiones y sostuvo que comparten “el compromiso de cuidar de las familias brasileñas”.

También afirmó que, “si no hubiera sido por la mano bondadosa de Dios”, no habría llegado a disputar un cuarto mandato, y aseguró que sigue luchando por las familias “con medidas concretas; no con discursos vacíos, como hacen otros”.

Entre esas medidas, Lula destacó la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, con dos días de descanso, y aseguró que permitiría a los fieles tener “más tiempo para estar en la iglesia en comunión con sus hermanos y en adoración”. También mencionó la prohibición de las casas de apuestas en línea.

Sin dejar de lado que también rechazó una noticia falsa que circuló durante la campaña de 2022 y afirmaba que pretendía cerrar iglesias evangélicas: “Nunca podrán acusarnos de estar comprometidos con políticas que destruyen vidas, cierran templos o no demuestran respeto, como nos enseñó Jesús”.

Para cerrar, pidió a los votantes que acudieran a las urnas “con la conciencia libre” y con su “alianza renovada con nuestro amado Brasil”.