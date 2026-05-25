Machu Picchu podría perder su estatus de Maravilla del Mundo por la inestabilidad política en Perú

El santuario histórico de Machu Picchu, principal emblema turístico y arqueológico de Perú, enfrenta el riesgo de perder el título de “Nueva Maravilla del Mundo Moderno”, una distinción otorgada en 2007 por la organización New7Wonders Foundation. La advertencia fue realizada por la propia entidad, que señaló que la crisis política y administrativa dificulta la resolución de problemas estructurales vinculados a la gestión del sitio y la experiencia de los visitantes.

El director de la organización, Jean Paul de la Fuente, afirmó en declaraciones a Canal N que existen reclamos internacionales para revisar el estatus de la ciudadela incaica. "Muchos nos están pidiendo que le quitemos el estatus de maravilla por los problemas de sobrecarga turística y las fallas en el servicio", explicó el directivo, quien remarcó que las reiteradas observaciones enviadas al Ejecutivo peruano no han tenido respuesta formal.

Así es, el sitio arrastra desde hace años tensiones vinculadas al turismo masivo, la conservación del patrimonio y la capacidad de carga del sitio. Incluso antes de la pandemia, el complejo llegó a recibir alrededor de 1,5 millones de turistas anuales, una cifra que reactivó el debate sobre el impacto del turismo en la conservación del santuario.

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Paralelamente, organizaciones internacionales y especialistas han advertido sobre problemas recurrentes como la presión sobre la infraestructura, la gestión del transporte hacia Aguas Calientes y la necesidad de reforzar medidas de preservación en un sitio considerado frágil por su ubicación en zona montañosa y su exposición a deslizamientos.

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