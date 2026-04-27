Ola de atentados en Colombia: 20 muertos por una bomba en el Cauca

Colombia vivió un fin de semana de terror: entre el viernes y el sábado se registraron 26 atentados en menos de 48 horas en las regiones del Cauca y Valle del Cauca, que dejaron 20 muertos, decenas de heridos y grandes daños en la infraestructura vial. Estos episodios tensan la etapa final de la campaña presidencial, en la previa de las elecciones generales que se celebrarán el 31 de mayo.

El ataque más grave y con víctimas fatales ocurrió el sábado al mediodía, cuando un cilindro bomba detonó contra un ómnibus y al menos 14 autos que estaban atascados en un corte de ruta y dejó 20 muertos. Fue en el sector conocido como El Túnel de la vía Panamericana, la más importante del país, en el municipio de Cajibío (departamento del Cauca), a 35 kilómetros de la ciudad de Popayán.

El hecho se suma a otras acciones violentas ocurridas entre el viernes 24 y el sábado 25 de abril en el centro del país. El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, atribuyó los 26 atentados terroristas a la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, bajo el mando de Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia. Los ataques incluyeron explosivos, hostigamientos, drones y bloqueos, pero solo el de la ruta en Cajibío dejó víctimas mortales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La bomba detonó en un corte de ruta provocado por una facción disidente de las FARC

Según el Ejército y testigos, integrantes de la columna Jaime Martínez (disidencias de las FARC) cortaron la ruta para parar el tránsito y cobrar peajes extorsivos a todo vehículo que quisiera pasar. El general Hugo López explicó que en el tramo donde cayó el cilindro había “un bloqueo por parte de estos terroristas de la Jaime Martínez”, quienes además sostenían un enfrentamiento con una unidad del Ejército a dos kilómetros del lugar. El chofer de un ómnibus de la empresa Trans Belalcázar detalló: “Había un retén de la guerrilla y cuando estábamos parados ahí, explotó todo”.

Restos de vehículos tras el estallido de un cilindro bomba en la ruta Panamericana, Colombia

La explosión en la ruta Panamericana mató en el acto a siete personas e hirió a decenas; la cifra de muertes fue subiendo con las horas hasta llegar a veinte, quince mujeres y cinco hombres, todos adultos. Según reportes oficiales del gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, el Instituto de Medicina Legal y autoridades militares, hay entre 36 y 48 heridos, incluyendo a por lo menos cinco menores. El impacto desplazó varios metros a un colectivo y 14 autos, y provocó un enorme cráter en la principal ruta de Colombia, lo que complica significativamente el desplazamiento de pasajeros y mercancías de sur a norte del país.

El ataque terrorista en el Cauca, Colombia, provocó un enorme cráter que complica la circulación por la ruta Panamericana, la más importante del país.

Las autoridades del departamento del Cauca decretaron tres días de duelo por las víctimas del atentado.

Buscan a las víctimas entre los restos de los vehículos impactados por el cilindro bomba en Cajibío, Colombia.

Otros 25 atentados tuvieron a Colombia en vilo entre viernes y sábado

La seguidilla de atentados terroristas de este fin de semana en Colombia, el más violento en el último año, comenzó en la mañana del viernes 24 con un ataque contra el Batallón Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército en el sur de Cali, Valle del Cauca. Un artefacto explosivo estalló desde un microbús ubicado en inmediaciones del cantón militar; uno de los cilindros bomba detonó y generó daños materiales y humo, mientras que otro cayó dentro del batallón sin explotar. Las autoridades reportaron al menos dos personas heridas.

En la noche del mismo viernes 24 se registró otro atentado con cilindros bomba contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira, Valle del Cauca. Según reportes, se lanzaron tres cilindros explosivos contra las instalaciones; uno detonó y causó daños materiales.

Elecciones en Colombia: los candidatos buscan alianzas externas bajo la presión de la violencia política y el crimen organizado

En la madrugada del sábado 25, hombres armados atacaron con drones cargados de explosivos el radar de Santana de la Aeronáutica Civil, ubicado en el cerro Santana, municipio de El Tambo, Cauca. La fuerza pública neutralizó tres drones, pero las instalaciones sufrieron daños en las antenas y quedaron inactivas temporalmente.

Durante ese mismo sábado, además del atentado principal con cilindro bomba en el sector El Túnel de Cajibío, se reportaron otras acciones en municipios como Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda, que incluyeron hostigamientos armados, explosivos y bloqueos en tramos de la vía Panamericana y zonas aledañas. Casi todos se dirigieron a objetivos militares. Ninguno de estos 25 atentados dejó víctimas fatales.

Qué es la columna Jaime Martínez, responsable de los atentados

En 2016, tras la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, algunos miembros de la guerrilla rechazaron el proceso y continuaron con la lucha armada para mantener control en zonas rurales. La columna Jaime Martínez, también conocida como estructura o frente Jaime Martínez, forma parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido como Iván Mordisco. Surgió entre 2017 y 2018 en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca a partir de antiguos combatientes de los frentes 30 y 6, y de columnas móviles como Jacobo Arenas y Miller Perdomo, que no se acogieron al proceso de paz.

Esta estructura opera principalmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde busca controlar las rutas del narcotráfico con extorsiones y acciones armadas. La disidencia de las FARC, al mando de Mordisco, decidió levantarse de la mesa de negociaciones en 2024, lo que aumentó la presión contra civiles y fuerza pública. Aunque persisten acciones violentas en regiones como el Cauca y Nariño, hace mucho tiempo que no se veían atentados con esta cantidad de víctimas fatales civiles.

En la antesala de las elecciones, la oposición endurece su discurso contra la política de "paz total" de Petro

El presidente Gustavo Petro calificó los hechos como actos de terrorismo, los atribuyó directamente al grupo de Iván Mordisco y señaló que estos actos buscan desestabilizar el país mediante el miedo. Anunció acciones inmediatas que podrían incluir denuncias ante la Corte Penal Internacional contra los cabecillas de las disidencias de las FARC. En el plano interno, ordenó reforzar las operaciones militares y de inteligencia en todo el país, desplegar la máxima persecución contra los responsables y bloquear sus finanzas a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

En el marco de la campaña presidencial de cara a las elecciones generales del 31 de mayo, la oposición endureció sus críticas. Los candidatos presidenciales Paloma Valencia, del Centro Democrático, y Abelardo de la Espriella, outsider de derecha, exigieron una revisión inmediata de la estrategia de seguridad del gobierno y cuestionaron la política de “paz total”. Según ambos, esta política permitió el fortalecimiento de los grupos armados ilegales al generar complacencia y debilitar la acción contra las disidencias de las FARC. Valencia y De la Espriella, que disputan el segundo lugar en las encuestas detrás del candidato del oficialismo Iván Cepeda, posicionan la lucha frontal contra el terrorismo y las guerrillas como eje central de sus propuestas, en contraste con el enfoque negociador del gobierno de Petro.

MB/fl