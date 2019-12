"Quorum virtual": legisladores venezolanos sesionarán vía "Skype" por la persecución del chavismo

La Asamblea Nacional venezolana, de mayoría opositora, aprobó en una sesión extraordinaria la modificación parcial del reglamento de interior y debate: de esta forma, con 93 votos a favor, se permitirá a los diputados sesionar con un "quórum virtual" haciendo uso de aparatos tecnológicos.

Esta decisión se tomó ante lo que los legisladores opositores al chavismo definen como "la persecución que mantiene el régimen de Nicolás Maduro" contra los diputados, al quitarle sus fueros y los intentos por "comprar votos" a través de la "fracasada operación alacrán" para impedir la reelección de Juan Guaidó en la presidencia del Legislativo para el periodo 2020-2021.

Antes del debate y la aprobación de la modificación del reglamento, los diputados de la bancada del chavismo se retiraron del plenario por estar en "desacuerdo" y considerar que el cambio es "inconstitucional". El único que permaneció allí, William Gil, expresó su rechazo y amenazó con impugnar esta medida en el Tribunal Supremo de Justicia.

Francisco Torrealba, jefe de la oficialista “bancada de la Patria”, advirtió que en "Venezuela no habrá un Parlamento virtual porque los diputados deben estar presentes". "Ninguna Constitución en el mundo reconoce un Parlamento virtual, incluyendo la venezolana. Lo que no habrá aquí es Parlamento en la nube", expresó.

"Ellos están acostumbrados a disfrazar esta agenda, solo en su imaginación creen que se diluirá la Asamblea Nacional, pero Maduro respeta los poderes legislativos. La derecha está desesperada", advirtió el legislador chavista.

Más de 30 diputados ya fueron desaforados y expulsados, o debieron exiliarse, por el gobierno de Maduro. "El motivo de la modificación es ofrecer a los diputados que se encuentran en el exilio el cumplimiento de sus funciones parlamentarias a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)", informó el Parlamento en un comunicado.

"Lo que se está generando es la utilización, en momentos cruciales, de las TIC, para que los legítimos diputados que se encuentran fuera del país puedan participar, debatir y decidir", explicó la diputada opositora María Beatriz Martínez, citada por EuropaPress.

La diputada Dennis Fernández aseguró que "es necesario adecuar a la Asamblea Nacional a las nuevas tecnologías". "No es una violación de la Constitución. Precisamente los que hacemos es valer la Constitución, somos los diputados de la Unidad", enfatizó. La legisladora pidió "no hacer una tragedia donde no la hay" y precisó que "son solo tres artículos, no es todo el reglamento" que será modificado.

"No es una imposición, es una decisión de esta Asamblea Nacional que es a quien le corresponde revisar este reglamento. Seamos honestos y enfrentemos nuestras realidades. El apoyo popular de este país está en el rescate de las instituciones libres, autónomas e independientes como este Parlamento", enfatizó la legisladora.

Los artículos debatidos fueron el 13, 46 y 56, los cuales resaltan la participación de los diputados por medios tecnológicos para participar en las propuestas en la Asamblea Nacional. De esta forma, los 31 parlamentarios exiliados y perseguidos por el régimen de Maduro podrán participar en los debates parlamentarios.

Estos votos permitirían a Juan Guaidó reelegirse como líder del Parlamento. La pérdida de este puesto, que podría suponer también la pérdida del cargo de "presidente encargado", sumergiría a la oposición a una nueva crisis de liderazgo en medio de sus esfuerzos para sacar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores.

D.S.