Se salvó el "búfalo Trump": Bangladesh frenó su sacrificio tras el fenómeno viral

El Gobierno de Bangladesh suspendió el sacrificio de un búfalo albino apodado “Trump” y ordenó su traslado preventivo tras su viralización en redes sociales, en la previa del Eid al-Adha, por temor a incidentes en Daca, donde estaba previsto el ritual.

El animal, de aproximadamente 700 kilos, había sido vendido para ser sacrificado durante la festividad, pero las autoridades dispusieron cancelar la operación, reembolsar al comprador y enviarlo temporalmente a una granja mientras definen su destino definitivo.

El búfalo se volvió tendencia por su apariencia: un pelaje blanco rosado y un mechón claro en la cabeza que generó comparaciones con Donald Trump, lo que impulsó la circulación masiva de imágenes y videos en plataformas digitales durante las últimas semanas.

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El fenómeno atrajo a cientos de personas a la granja ubicada en las afueras de Daca, con visitantes que viajaban desde distintos puntos del país para fotografiarse con el animal y producir contenido para redes sociales.

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Desde el Ministerio del Interior justificaron la decisión en el “inusual nivel de interés público” y señalaron que la medida se adoptó a último momento ante la posibilidad de problemas de seguridad por la concentración de curiosos en plena celebración religiosa.

El zoológico nacional confirmó que el búfalo será trasladado a sus instalaciones, donde permanecerá en cuarentena durante dos semanas bajo supervisión y con un cuidador asignado.

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Según relató su propietario, el animal había sido adquirido diez meses atrás en la ciudad de Rajshahi y su apodo surgió por iniciativa familiar, en alusión a su particular fisonomía.

Los búfalos albinos son poco frecuentes en Bangladesh, donde predomina el ganado de pelaje oscuro, una rareza que lo convirtió en una de las principales atracciones durante la temporada de venta de animales previa al Eid, cuando se estima el sacrificio de más de 12 millones de cabezas en todo el país.

CS/fl