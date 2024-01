Trabajo y vivienda en Canadá: cómo aplicar y qué profesiones se buscan

A raíz de la creciente falta de mano de obra calificada, Canadá se encuentra en la búsqueda de extranjeros que puedan cubrir puestos laborales en más de 80 profesiones, para lo que está ofreciendo una llamativa opción de emigración, que incluye hasta la oportunidad de obtener la residencia permanente, para quienes hablan inglés y/o francés.

En este contexto, el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) indicó que existen 82 profesiones que necesitan ser cubiertas en el país norteamericano, los cuales son grandes opciones para aquellos latinoamericanos que buscan emigrar y radicarse definitivamente en el exterior.

Lo que busca el país norteamericano es promover la inmigración de profesionales extranjeros y otorgarles la ciudadanía que les permitirá trabajar y vivir legalmente en el territorio junto a sus parejas y familias. Cabe destacar que Canadá cuenta con un sistema de inmigración inclusivo y políticas laborales equitativas que fomentan el desarrollo.

Para 2024, el Gobierno canadiense espera recibir 485.000 extranjeros que ayuden a reducir la brecha laboral existente y ocupen los miles de puestos vacantes, la cual es producto de la falta de herramientas o habilidades de los canadienses para ciertos trabajos, según el portal VisitWorld.today, y de la escasez de habitantes en algunas regiones.

Canadá, detalló el mismo sitio, tiene una baja tasa de natalidad y una población envejecida, por lo que se prevé que para 2030 la población del país en edad jubilatoria aumentará en 9 millones de personas, derivando en una suba de los costos de la asistencia sanitaria y las prestaciones sociales.

De esta manera, el país norteamericano se ha visto en la obligación de intentar aumentar la población a través de la inmigración, por lo que reciben en su territorio a unos 200.000 inmigrantes al año, aunque dicha cifra se duplicó en el último tiempo.

Los empleos que se ofrecen se distribuyen en diversas áreas y sectores, que incluyan tecnología, atención médica, ingeniería, construcción y manufactura.

¿Cuáles son las profesiones más demandadas en Canadá?

Como se mencionó, las áreas donde pueden trabajar los inmigrantes en Canadá son muy variadas. A continuación se mencionan las 15 profesiones más buscadas en el país:

Directores de arquitectura y ciencias Especialistas en sistemas empresariales Ingenieros civiles Agrimensores Científicos de datos Matemáticos, estadísticos y actuarios Diseñadores web Desarrolladores y programadores web Carpinteros Plomeros Dentistas Veterinarios Fisioterapeutas Carniceros Metalúrgicos

¿Cuánto se gana en Canadá?

Al igual que en el resto del mundo, los salarios en Canadá dependen de cada rubro. En este caso, los profesionales mejor remunerados son aquellos que pertenecen a los sectores de salud y servicios (medicina, psiquiatría, marketing e ingeniería).

No obstante, en dicho país norteamericano no tener una profesión no es limitante, ya que también son bien remunerados los trabajos en construcción, limpieza y atención al cliente. Lo que garantiza el éxito al emigrar es contar con habilidades básicas de inglés junto a una certificación oficial que lo respalde.

A modo de ejemplo, un desarrollador de software gana 41 dólares canadienses por hora y trabaja 35 horas semanales, lo que equivale a 30,75 dólares estadounidenses la hora y le da un sueldo mensual de US$ 4.303. En paralelo, según el sitio Job Bank, un "lava copas" puede cobrar unos 15 dólares canadienses por hora y hacer 40 horas semanales, lo que equivale a 11,25 dólares estadounidenses la hora y deja un sueldo mensual de US$ 2.400.

¿Qué se necesita para trabajar en Canadá?

Para poder aprovechar la oportunidad de emigrar, para así trabajar y vivir en el país, se deben cumplir con todos los requisitos solicitados para obtener la visa laboral, para lo cual el Gobierno canadiense detalló el siguiente proceso:

Revisar las oportunidades laborales: se deben investigar las profesiones más demandadas y verificar si coinciden con la propia experiencia y habilidades.

se deben investigar las profesiones más demandadas y verificar si coinciden con la propia experiencia y habilidades. Evaluar los requisitos: revisar que se cumplan los requisitos específicos de cada profesión al encontrar una oferta laboral adecuada.

revisar que se cumplan los requisitos específicos de cada profesión al encontrar una oferta laboral adecuada. Aplicar en el portal de empleo de Canadá: acceder a la página del IRCC, revisar las ofertas disponibles y aplicar a la que se considere correcta.

acceder a la página del IRCC, revisar las ofertas disponibles y aplicar a la que se considere correcta. Completar la documentación: preparar el pasaporte, el contrato de trabajo, la evaluación de impacto en el mercado laboral (EIMT), el certificado de antecedentes penales y el CV.

preparar el pasaporte, el contrato de trabajo, la evaluación de impacto en el mercado laboral (EIMT), el certificado de antecedentes penales y el CV. Pagar las tasas correspondientes: pueden variar según el tipo de visa solicitada.

¿Qué es la EIMT que exige Canadá para trabajar en el país?

La Evaluación de Impacto en el Mercado Laboral (EIMT) es un proceso a través del cual el país norteamericano evalúa el impacto de la contratación de trabajadores extranjeros en el mercado laboral local.

Mediante este proceso se determina si la contratación de un trabajador extranjero afectará negativamente las oportunidades de empleo de los ciudadanos canadienses o residentes permanentes, por lo que los empleadores deben comprobar que han realizado esfuerzos razonables para contratar a locales antes de recurrir a los extranjeros.

