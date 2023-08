Los incendios en Hawaii dejaron al menos 55 muertos a causa del huracán Dora

El archipiélago estadounidense de Hawaii se encuentra azotado por fuertes incendios que dejaron al menos 55 víctimas desde el pasado martes 8 de agosto. Los bomberos intentan sofocar las llamas y, miles de habitantes de la isla de Maui siguen sin poder regresar a sus casas. Ariel Quiroz, un chileno residente de la ciudad de Lahaina, contó cómo fue lo que se vivió.

Quiróz se levantó en la madrugada del martes preocupado por el paso en la zona del huracán Dora. En ese momento se dio cuenta de que se había cortado la electricidad y que no había internet. “Salí y vi a los vecinos fuera, observaban un incendio a lo lejos”, contó a RFI.

Un fisicoculturista murió envuelto en llamas después de rescatar a su familia en un incendio



Los incendios en la zona no son algo inusual e incluso dos veces al año, Lahaina vive un fenómeno natural de intenso calor conocido como “Lahaina noon”: al mediodía, el sol culmina en el cenit, a 90 grados del pueblo en Maui, por lo que los objetos verticales carecen de sombra durante unos minutos.

Sin embargo, lo que empezó a ocurrir el martes por el viento fue diferente. “No teníamos idea que estaba llegando el fuego al centro histórico del pueblo. No sabíamos que de los monumentos históricos como la Antigua Corte de Lahaina y las iglesias centenarias que he pintado se iban a ir al suelo, no iba a quedar nada, peor que una guerra”, lamentó.

Se estima que el 80% de la localidad quedó destruida, según indicó el gobernador Josh Green.

Ese martes, cuando comenzó todo, Quiroz y su pareja tomaron sus dos gatos y algunas pinturas. Luego evacuaron todo en auto, pero el tráfico impedía avanzar. “Como empezaron a volar objetos en llamas hacia nosotros, la gente empezó a salir de los carros y a correr a pie, con sus pertenencias, con bebés”, contó.

El artista chileno continuó en su auto hasta llegar en el norte a una zona hotelera en la que había muchos árboles derribados. “Árboles gigantes con raíces patas arriba. Podían seguir cayendo más y eso nos obligó a seguir avanzando”, relató. Los transformadores iban estallando a su paso “como palomitas de maíz en el microondas”.

Todavía se están investigando los cuerpos encontrados

Muchos de los residentes de la zona no pudieron regresar porque las rutas fueron cerradas y además el estado continúa trabajando en identificar los cuerpos encontrados.



Centenares de personas permanecen desaparecidas este viernes. Las autoridades pidieron a los turistas abandonar la isla, pero unos 1.400 siguen varados en temporada de vacaciones.



RB / Gi