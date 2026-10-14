RDEco: cuánto podría costar una nueva desaceleración de la inflación en términos de actividad y empleo

La inflación argentina enfrenta dificultades para perforar el piso de entre el 1,5% y el 2% mensual. En ese contexto, Gonzalo Carrera y Nicolás Salvatore expusieron distintas interpretaciones sobre las causas de la desaceleración de los precios y las medidas necesarias para profundizarla.

Carrera sostuvo que el programa económico tuvo inicialmente un ancla cambiaria, acompañada por restricciones monetarias y fiscales, pero que posteriormente perdió una referencia nominal clara. "Siempre le faltó desde el inicio y hasta el final una política de atacar la inercia inflacionaria", señaló. Ambos economistas analizaron el escenario en Ronda de Economistas, por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Inercia inflacionaria y precios regulados: las claves del IPC

El economista también destacó la incidencia de los precios internacionales de los alimentos. "La carne empieza a subir muy fuerte en todo el mundo", explicó, y agregó que los aumentos del trigo y el maíz repercutieron sobre otros productos de la canasta básica.

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Sin embargo, advirtió que esos factores no explican por sí solos toda la aceleración inflacionaria. También mencionó los ajustes de tarifas que el Gobierno postergó durante el año electoral anterior y comenzó a implementar posteriormente.

Carrera consideró que algunos servicios mantienen una dinámica vinculada con la inflación pasada. "Ahí está la indexación, esos son los rubros que miran la inflación pasada y la trasladan al futuro", afirmó al referirse a sectores como los alquileres y los restaurantes.

Según su análisis, la combinación de aumentos internacionales, correcciones tarifarias y mecanismos de indexación ayuda a explicar por qué la inflación encuentra dificultades para seguir bajando, incluso con una política monetaria restrictiva.

Nicolás Salvatore coincidió en que el esquema económico no consiguió consolidar una reducción sostenida de los precios, aunque puso el foco en las consecuencias sociales de profundizar el ajuste.

Salvatore advirtió sobre el empleo y la estanflación

"El plan monetarista sigue, fracasó hace rato", sostuvo Salvatore, quien planteó que una nueva desaceleración obtenida mediante las condiciones actuales podría implicar un costo elevado para la actividad económica.

Para Salvatore, el desafío consiste en reducir la inflación sin agravar la situación laboral. "Si baja más de esta manera, es con mayor recesión en el 80% de la economía, cierre de fábrica y se aumenta el desempleo", advirtió.

Frente a ese escenario, fue contundente sobre las prioridades: "Preferiría que se quede así, porque a mi entender en esta situación la prioridad es el empleo".

El economista describió la situación como un cuadro de estanflación, caracterizado por la combinación de inflación persistente y estancamiento económico. Además, vinculó la evolución del mercado laboral con las perspectivas políticas del oficialismo.

"Con inflación usted puede ganar elecciones. Pero con desempleo no gana elección", afirmó, al sostener que la recesión y la pérdida de puestos de trabajo representan un riesgo para los gobiernos en períodos electorales.