Mario "Paco" Manrique, líder sindical, expresó que los intereses del Gobierno están segmentados: "Milei sólo habla de las necesidades empresariales, nunca menciona al pueblo". Por otro lado, opinó acerca de la crisis particular que afronta la industria del automotor: "Es muy posible que durante febrero algunas terminales no puedan producir", anticipó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Paco Manrique es secretario adjunto del sindicato de mecánicos y afines conocido como SMATA, y es parte de la mesa chica de la CGT. En el año 2000, Manrique ingresó en el consejo directivo de SMATA como vocal. En el año 2004 alcanzó la secretaría de la organización y fue en el 2008 cuando el referente de los mecánicos, José Rodríguez, lo convocó para ser su adjunto. Desde el Ministerio de Seguridad insisten en que llevarán adelante el protocolo antipiquete en la movilización de mañana y que obliga a los manifestantes a marchar por la vereda.

¿Qué expectativa tiene al respecto de la movilización de mañana? ¿Qué espera que esto pueda modificar en el ánimo de los legisladores?

Tengo buenas expectativas, la convocatoria será masiva, ya que no solo asistirán las organizaciones sindicales, sino muchos sectores que se manifestaron en contra tanto del decreto como de la ley ómnibus.

Queremos que sea una manifestación masiva y pacífica, que el Gobierno entienda que la gente tiene derecho a manifestarse. El pueblo transita por la vereda cuando es feliz, pero cuando no es así, transita por la calle. El deterioro social se profundizó, sobre todo en la economía de área, y esto provoca un malestar en la gente, que se expresará mañana. Espero de la política una buena lectura de la movilización para que todos nos replanteamos una forma más normal de conducir los destinos de la Nación.

El último paro nacional fue el 29 de mayo del 2019, cuando las devaluaciones de Macri hicieron que el dólar pase de 17 a 40 pesos, además de la duplicación de la inflación. ¿Qué diferencias imagina entre esta y aquella? ¿Tendrá un valor simbólico distinto?

No va a ser sólo una propuesta sindical, sino de muchos sectores de la sociedad, de la cultura, empresarial, del ámbito educativo, entre otras. Las medidas que quiere tomar el Presidente atravesaron a toda la sociedad. Incluso hay muchos votantes de Milei que se quieren autoconvocar porque se ven defraudados.

El Presidente sólo habla de las necesidades empresariales, jamás menciona al pueblo. Fue a Davos a decirle a todo el mundo que todos los gobiernos estaban equivocados y a los empresarios que no se dejaran pisotear por los Estados. Habla de anarcoliberalismo y lo único que propone es una anarquía económica donde los más poderosos (llamados “el mercado”) van a regular las cosas por sí solos.

Todo esto va a llevar a una gran recesión, que cuando se mezcla con inflación nunca son buenos los resultados. La gente no esperaba esto, por más que se sabía que había cosas para modificar, no son estos los canales correspondientes.

Se hicieron 5 paros generales contra Macri y Cristina (en sus 2 mandatos). En el caso de Macri, el primero fue luego de un año y medio, ahora en un mes y medio. El más rápido fue el de De la Rúa, que fue a 76 días de iniciada su gestión. ¿La particularidad de este es que no son sólo los trabajadores sino la sociedad civil en su conjunto?

La CGT está sólo como organizador, en su momento nosotros hicimos un análisis de cómo se podían dar las cosas, lamentablemente los tiempos de conflictividad lo iba a marcar el Presidente de acuerdo a las medidas que tomara. Por eso se llevó a que enfrentaremos un paro y se abriera la puerta a todos los sectores sociales que se vieran afectados para participar. Nunca vi un gobierno que haya tomado medidas tan bruscas en tan poco tiempo, muchas en contra de los intereses de la sociedad en su conjunto.

La crisis en la industria automotriz

¿Qué significa que pararan dos de las terminales automovilistas más importantes como Volkswagen y General Motors durante todo enero? ¿Recordaba un hecho así anteriormente?

En la industria automotriz tenemos un plan de producción estipulado, el problema es que por la falta de dólares esas empresas no pueden traer suministros desde el exterior. Entonces, es muy posible que durante febrero algunas terminales no puedan producir.

Por eso estamos discutiendo cómo vamos a encarar eso. Obviamente, queremos mantener el salario a los trabajadores y esperar marzo, donde se verán los dólares de la cosecha. No recuerdo algo así antes, salvo casos muy puntuales de algunas fábricas. Se puede decir que es la primera vez que las fábricas de autos están paradas tanto tiempo en democracia.

Estamos ante un hecho muy grave. Un dato curioso es que hay empresas que dijeron que iban a pagar con sus propios dólares y el Gobierno lo rechazó. Es un cepo invisible, porque como no quieren bajar las reservas del BCRA, tampoco les permiten a los productores comprar los materiales con sus propios dólares.

