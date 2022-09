Agustín Rossi: "No tenemos evidencia de que al grupo de los Copitos, los hayan manipulado"

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, dio detalles de la presentación judicial realizada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, quien está a cargo del atentado a Cristina Kirchner, además de ordenar todos los escenarios de la investigación. Por otro lado, también aseveró que "no tenemos evidencia de que al grupo de los Copitos, los hayan manipulado", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuánto hay de fantasía y de realidad de que los servicios utilizan a figuras influenciables para producir ataques y no dejar huellas como por ejemplo en el asesinato a Kennedy o en el caso de las Torres Gemelas o si podría haber una suposición en este sentido en el caso de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte?

Hicimos una presentación judicial la semana pasada ante el juzgado de María Eugenia Capuchetti que consta de dos partes, por un lado que se tome conocimiento y por el otro una imputación de delito en que sí mismo constituyen un audio que surge de un espacio de Twitter. Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, dio a entender lo que sucedió posteriormente.

Hay que investigar la potencial vinculación entre la banda de los copitos con Revolución Federal entendiendo que hay un contexto mundial y grupos derivados del neonazismo que se concentran mayormente en Europa y en Estados Unidos. Esta contextualización hay que tenerlas en cuenta. Estos grupos aceleracionistas utilizan en redes el mismo símbolo del sol negro que tiene tatuado Sabag Montiel en su brazo.

¿Es posible a que a Sabag Montiel y Uliarte se los utilice desde algún servicio local o extranjero con el fin de que termine produciendo hechos que están instigados por profesionales del tema de la seguridad?

Cuando uno analiza las distintas líneas de investigación debe analizar todos los indicios que vayan apareciendo, lo cual a nosotros nos nos apareció, algo no quiere decir que no esté. No tenemos evidencia de que al grupo de los Copitos, los hayan manipulado.

Estos grupos que son extremistas y de derecha, son antipolítica de género, anticomunistas, hablan de la supremacía blanca, que hay que generar desorden para tener un nuevo orden.

¿La AFI tenía una investigación previa sobre Revolución Federal?

No, teníamos muy poquito. Información periodística. Es un grupo muy nuevo, tiene tres meses. La realidad es que la historia política argentina no tiene muchos antecedentes de esta índole.

Al día siguiente (del atentado a Cristina) charlé con un eurodiputado español que había estado el jueves con Cristina Kirchner y contaba que todos los partidos y dirigentes políticos tienen su sistema de seguridad. En la Argentina esto no sucedió, al contrario, esta forma de hacer política, el contacto directo con la gente era utilizado por todos y lo veíamos hace un par de meses atrás a Mauricio Macri caminando por el conurbano que seguramente tuvo un mínimo dispositivo de custodia, pero al cual era muy fácil acceder.

Cristina Caamaño planteaba la diferencia entre un loco suelto y un lobo solitario. ¿Cómo caracterizan ustedes a Sabag Montiel?

Es así. El lobo solitario es un término que es de la jerga de la seguridad e inteligencia. Hoy la calificación es que hay un primer núcleo que es una pareja, un segundo que son los amigos como lo es Gabriel Carrizo, un tercero que es Revolución Federal y aparecen diagonales como lo es Agustina Díaz que aparece por unas conversaciones con Uliarte.

Mencionaste el caso del español. ¿Eso implica que la vicepresidenta no pueda vivir donde vive pensando en que puede ser un blanco fácil y no posee cochera, lo cual indica que más allá de ser custodiada, es un blanco fácil por la cantidad de balcones?

Seguramente que cambia. Cuando hice la reflexión anteriormente, iba en ese sentido. Al otro día del atentado el presidente convocó a una reunión de gabinete y yo aconsejé que todos a los del oficialismo para que tengan una mirada más estricta sobre su sistema de seguridad.

Prefiero ser precavido y decirle a todos, porque es algo a tener en cuenta. Ayer escuché el reportaje a Mauricio Macri en el que dijo que su custodia está más atenta luego de lo que pasó con Cristina.

Tenemos ejemplos como el Gustavo Petro y Lula Da Silva que estuvieron con chaleco antibalas. Otro caso es el de Jair Bolsonaro que fue atacado.

Me refería concretamente al lugar de residencia. Macri vive en un lugar en el que no hay edificios alrededor, es una casa del conurbano norte de Buenos Aires y tiene una entrada de garage, allí los autos de custodia entran, por lo que la seguridad tiene facilitado una parte. Apuntaba a que si Cristina no debería estar en otro lugar.

Tengo una opinión formada sobre eso, pero no quiero emitirla. Trato de no meterme donde no tengo responsabilidad directa.

Una mínima medida de seguridad es no publicitar dónde uno va a estar y no hacer prensa pre, sino que post. Lo que debemos reflexionar es que existen los grupos extremistas violentos de derecha y que no van contra un solo sector de la política, si bien en el caso de Revolución Federal tienen una tendencia antikirchnerista o antiperonista.

