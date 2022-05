Alexandre Roig: "Quien esté por debajo de la canasta básica, que no pague impuestos"

El militante del Movimiento Evita, Alexandre Roig, dialogó con Jorge Fontevecchia para "Modo Fontevecchia", por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9). Contó detalles sobre la implementación de un monotributo productivo y destacó el rol de la economía popular.

Estuvo reunido con Martín Guzmán y Juan Zabaleta para la creación de un monotributo productivo. ¿Qué significa eso?

Tuvimos una activada con Guzmán y Zabaleta para reformar un proyecto que venimos trabajando de hace varios meses para formalizar un sector de la economía que no está en relación de dependencia y una de esas herramientas es el monotributo productivo. Esto permite facturar, teniendo después de dos años los primeros aportes jubilatorios, pero el concepto general es que quien esté por debajo de la canasta básica, que no pague impuestos. Es una herramienta de inclusión muy importante.

Viniendo de Francia, ¿qué te impulsó a quedarte en Argentina?

Decidí vivir acá por libertad académica. Una de las cosas que más disfruto es dar clases en Argentina y el deseo de saber por parte de los estudiantes es fruto de un sistema universitario único en el mundo. Y la sociedad argentina sigue discutiendo la justicia social y tiene un afán de transformación que es bastante singular, en comparación con otros países.

¿Por qué te parece tan positivo el sistema universitario argentino?

La gratuidad en las universidades del país y la cantidad de estudiantes de primera generación generan otra forma de ver el mundo. Por ende, para un docente es otra la relación pedagógica. Además, sigue siendo un espacio de mucha libertad, mezclando distintos aportes disciplinarios. No significa que el sistema sea ideal, porque también faltan recursos y una articulación entre el campo intelectual y el espacio público. Para quien goza de cierta libertad intelectual, Argentina es un gran país.

¿Cómo imaginás el futuro de la economía popular en Argentina?

Pegamos un salto en los últimos años de toma de conciencia. Incluso se nota en discurso de Durán Barba y es un primer paso. La mitad de la fuerza de trabajo no está en relación de dependencia y son siete millones los que generan su propio empleo. Coincido con la idea de que estamos en un conjunto de instituciones sociales que no resuelven las distintas formas de violencia en la que estamos inmersos. Estamos atravesando una crisis institucional profunda, de 50 años de historia. No es solo la inflación, son los trabajadores pobres y el valor del trabajo en su conjunto. La economía popular muestra que el capitalismo argentino tiene problemas en la valorización del trabajo. Es un problema de cada vez más trabajadores, con un alto nivel de activada y crecimiento, pero las remuneraciones no acompañan.

Nuria Am: ¿Hay falta de ocupación en la generación de trabajo genuino?

El problema se plantea de otro modo, porque desde los 70 que tenemos la misma cantidad de empleo registrado, pero multiplicamos por dos la población. La capacidad de la economía argentina de producir empleo privado tiene un límite institucional. Por eso aparece la economía popular. No alcanza con los incentivos, porque podés crear 200 mil puestos, pero son millones los que quedan afuera. Hay que crear instituciones para los trabajos que no están en relación de dependencia, como la economía del cuidado, el trabajo comunitario, parte de la producción de alimentos y el reciclado.

Juan Luis González: ¿Qué reflexión puede hacer sobre las internas del Frente de Todos? ¿Cuál es su vínculo con el Movimiento Evita?

El debate atraviesa a todas las fuerzas políticas. Ninguna sabe exactamente lo que hay que hacer y lo tenemos que asumir. Estamos enfrentado una de las peores crisis de la historia. Es un problema global, que la pandemia y la guerra en Ucrania agudizaron. Es normal que haya debates y tensiones. Como Movimiento Evita tenemos claro que la mejor forma de encontrar una salida es que Alberto Fernández sea fuerte, tenga capacidad de decisión y podamos construir las nuevas instituciones que necesita. Apoyamos la estabilidad política.

