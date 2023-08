Ayer se conoció la noticia de que, finalizado el escrutinio definitivo de las primarias, se activa un artículo de la Constitución porteña que otorga 48 horas al candidato electo para elegir a su compañero o compañera de fórmula, informó Claudio Mardones para Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Lo cierto es que finalmente Jorge Macri, ahora candidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio y primo del expresidente Mauricio Macri, eligió a Clara Muzzio, la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad.

Cerca de Macri, confirmaron que no hubo consulta alguna con el radicalismo. "La verdad es que no íbamos a esperar a que Martín Lousteau vuelva de su viaje para preguntarle", dijeron, mostrando el clima actual entre el macrismo y el radicalismo. En Evolución Radical, el espacio de Lousteau, confirmaron que no hubo consulta alguna.

Jorge Macri anunció a Clara Muzzio como su candidata a vicejefa de gobierno

Lo que sucede con la designación de Clara Muzzio es que Jorge Macri intenta contener a una parte del larretismo, recurriendo a alguien de su propio partido amarillo para disputar la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta al frente de la ciudad de Buenos Aires. Esto es crucial para el macrismo, especialmente para evitar que los larretistas desencantados se alejen del partido.

A esto se suma la noticia que trascendió anoche: se conoció que la ministra de Hábitat y Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, María Migliore, renunció. Estamos hablando de una de las colaboradoras más cercanas de Horacio Rodríguez Larreta en materia de seguridad social y hábitat, además de ser muy cercana al Papa Francisco. Dicen que la decisión se debe al desacuerdo con la orientación que está tomando el ex precandidato a presidente.

Renunció Migliore, ministra clave de Larreta, por diferencias con Jorge Macri

En ese contexto inestable, Jorge Macri intenta fortalecer su estructura ante un Larreta al que le ha costado mucho asumir el golpe de haber perdido la interna. Rodríguez Larreta no sólo sufrió un revés en la ciudad de Buenos Aires, sino que también vio frustrados todos sus planes a nivel nacional, especialmente con la derrota de Diego Santilli frente a Néstor Grindetti por la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Muzzio puede abrir la posibilidad de un acercamiento con el larretismo, al cual Jorge Macri va a necesitar imperiosamente en caso de ganar las elecciones. Esto se debe a que requiere el respaldo de la burocracia porteña que, durante los últimos ocho años, ha estado bajo el mando de Horacio Rodríguez Larreta, a quien le quedan solo tres meses de mandato para volver al llano por completo.

Además, Muzzio recibió una felicitación, pero no de Horacio Rodríguez Larreta, sino del expresidente Mauricio Macri, quien resaltó su perfil y convalidó esta negociación.

Camino a la santidad: la historia de Guillermo Muzzio, el hermano de la compañera de fórmula de Jorge Macri | Perfil

Hay otro elemento que se suma a la incomodidad y tiene que ver con el método de votación. Finalmente, Horacio Rodríguez Larreta firmó el decreto en el que se estipula que la votación será mediante boleta en papel, enterrando, por ahora, la Boleta Única Electrónica. Por el momento, las elecciones se llevarían a cabo en la ciudad de Buenos Aires mediante dos urnas, una para las categorías nacionales y otra para los cargos locales.

En el gobierno porteño lo relativizan y dicen que es un impasse, pero puertas adentro se pasan factura diciendo que es la crisis más importante para la boleta única electrónica desde que fue impulsada por la empresa Magic Solutions Argentina, proveedora del gobierno porteño, del gobierno de Salta y del gobierno de Neuquén.

La UCR porteña, furiosa con Jorge Macri tras anunciar a su vice: "No hay dialogo, hay malestar, nos enteramos...

Esta crisis se desató a partir de que la jueza con competencia electoral, María Servini, descubrió que el día de las PASO, el 13 de agosto, ocurrieron una serie de hechos que pusieron en tela de juicio la utilidad de la boleta única electrónica.

Por lo pronto, el futuro de esta metodología está suspendido, y las elecciones en la Ciudad se realizarán mediante dos urnas, pero en ambas con boleta de papel.

FM JL