Camino a la santidad: la historia de Guillermo Muzzio, el hermano de la compañera de fórmula de Jorge Macri

Guillermo “Willy” Muzzio nació el 25 de febrero de 1972 y fue el tercero de seis hermanos entre los que se encuentra Clara, la recientemente elegida candidata a vicejefa de Gobierno de Jorge Macri. Desde muy chico supo que quería ser sacerdote, pero un terrible accidente marcó su vida. Su fe inquebrantable y la forma que toleró el dolor que lo acompañó durante su vida hicieron que quienes lo conocieran pidieran su beatificación.

Nació en San Isidro, pero cuando tenía 5 años la familia se mudó a Bella Vista, provincia de Buenos Aires. Desde chico participó de campamentos organizados por la Iglesia y desde entonces comenzó a crecer en él la convicción de convertirse en sacerdote, deseo que se fortaleció luego de ir como misionero al Chaco y convivir con comunidades wichis.

Guillermo Muzzio es hermano de Clara Muzzio, quien será la compañera de fórmula de Jorge Macri.

Sin embargo, sufrió un accidente de tránsito con consecuencias y dolores permanentes. Quienes lo conocieron recuerdan, sin embargo, que no dejó que nada de ello aminorara su entusiasmo religioso. Los testimonios de quienes compartieron tiempo con él coinciden en que Muzzio era quien se levantaba primero e iba a la capilla para rezar solo ante al Santísimo Sacramento. También se destacaba por su atención con los más pobres: cada vez que alguno se acercaba a la puerta del seminario, pedía que le avisaran, y los atendía siempre con mucho cariño.

“Descubriendo vivencialmente que solo el amor nos hace capaces de vivir con mayor plenitud cada día, es que hoy quiero invitarte a vos que leas esta carta, a que no pierdas más el tiempo en vos mismo. Quiero invitarte a que todo lo que hagas, lo hagas movido por amor y pensando en el otro que tenés al lado, enfrente o más lejos”, escribió Muzzio.

Posteriormente le diagnosticaron un Linfoma de Hodgkin, pero logró seguir adelante y compartir años de apostolado como seminarista con distintas comunidades hasta que la enfermedad se agravó.

Cuando debió permanecer internado en espera de un trasplante de médula ósea, escribió: “Ofrezco esto por las almas del purgatorio, para que estén pronto cerca de Dios derramando su perfume sobre todos los hombres. Por la evangelización que la Iglesia lleva adelante para ganar a todos para Dios. Por la pronta canonización del Cura Brochero y para que por intercesión de él y de María la Virgen se derramen muchas gracias sobre todos los enfermos, sobre todo paciencia y fortaleza”.

Aunque recibió un trasplante, su salud empeoró y falleció en 2002. Desde el mismo día de su velorio todos hablaban de la santidad de Guillermo y que "vivieron con un santo".

La causa de la beatificación

El Obispado de San Miguel informó que el 21 de noviembre de 2019 se inició la causa de beatificación Guillermo Muzzio. Se pidió “el inicio de la Causa del Siervo de Dios y de la Investigación Diocesana acerca de la vida y virtudes heroicas como también sobre la fama de santidad y de milagros del mencionado Siervo de Dios”.

Tres virtudes de “Willy” Muzzio

En la página GuillermoMuzzio.org recolectan testimonios y materiales de “Willy” para apoyar su proceso de beatificación, y entre ellos aparece la palabra de un amigo que compartió 20 años con él y destaca tres virtudes de su compañero. “Primero, la inmensa alegría con la que vivía este mundo. Segundo, el tiempo y la importancia que le dedicaba a cada una de sus tareas, y en tercer lugar, su admirable humildad para llevarlas a cabo”.

En su texto quien escribe también destaca el “ejemplo de estar enamorado de Dios y como tal, animarse a las consecuencias que trae el amor del Señor”. “Después de su partida no puedo tenerle temor al ‘gran paso’ porque de la manera en que Él lo dio, me dejó marcado en mi corazón, la certeza y convicción humana de que Dios me está esperando al final de mis días”, cerró.

RB / Gi