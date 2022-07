Copa América Femenina: Argentina en búsqueda de sus primeros tres puntos ante Perú

El combinado albiceleste quiere dejar atrás la derrota ante Brasil buscando un triunfo ante Perú que le permita reacomodarse en el certamen y puedan soñar con la siguiente fase.

Era algo previsible la derrota ante Brasil. Pero no por eso una mala actuación de las dirigidas por Germán Portanova. La primera parte cerró una buena actuación a pesar de irse abajo en el marcador. Luego la jerarquía de las brasileras demostró porqué son las más ganadoras con siete trofeos continentales y máximas favoritas para llevarse una nueva edición de la Copa América. En consecuencia, en los planes de Argentina el torneo realmente comenzaba hoy ante Perú. Un escalón detrás de Brasil el combinado argentino quiere imponerse como uno de los más poderosos del certamen y por ende ante las peruanas irán detrás de sus primeros tres puntos.

“El torneo, para nosotros, arranca el martes”, dijo el entrenador argentino, pocos minutos después de la caída ante Brasil. Además, Portanova indicó que este equipo se encuentra en plena construcción, no en cuanto a nombres, sino de una identidad dentro de la cancha soñando con la Copa del Mundo en Australia-Nueva Zelanda 2023. El planteo táctico sin Estefanía Banini en el once inicial, demostrando la importancia que se le dio al aspecto defensivo nutriendo el mediocampo para contrarrestar a las cariocas, no sería el mismo que ante Perú. Banini es la figura estelar del equipo y todo indicaría que hoy será de la partida.

"Dura caída de la Selección Argentina ante Brasil por 4-0 en el debut por la Copa América femenina"

Así a partir de las 21:00 en la noche de Armenia en suelo colombiano, las chicas argentinas van por todo. Reiniciar es la palabra que aparece en la cabeza de las jugadoras argentinas que se muestran fuertes para acomodarse nuevamente en el certamen.

Respecto a cómo viene el Grupo B del cual son parte Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Venezuela, hasta el momento la verde amarella y la Vinotinto comparten la primera posición, ambas con tres unidades. Uruguay, que hoy se enfrenta a Brasil y los mencionados combinados argentinos y peruanos no han sumado puntos hasta el momento.

