Ganó Banfield, se metió en semis y Boca, River e Independiente van por el triunfo

Ya se encara la última etapa de la temporada en el fútbol argentino previo al comienzo de la Copa del Mundo en noviembre y cada partido se torna importantísimo de cara al futuro. Con varios equipos alejados por la pelea del campeonato en la Liga Profesional, los cañones apuntan a la Copa Argentina.

Una copa nacional que con el correr del tiempo tomó otro color y pasó de ser un torneo de transición donde se rotaba varios jugadores, a ser un plato fuerte en el año ante la posibilidad no solo de sumar un título, sino que también garantiza la presencia en Copa Libertadores, el capricho de todos los equipos.

Quien arrancó el pie derecho en los duelos de cuartos de final fue Banfield. En un partido para el infarto el Taladro, con un Facundo Cambeses descomunal, se llevó el cruce ante Godoy Cruz en el estadio Juan Gilberto Funes en San Luis. El arquero de Banfield fue el héroe de la jornada por su excelsa actuación bajo los tres palos en los penales. En primera instancia, Cambeses fue el responsable de estirar el partido a la tanda de penales.

En el amanecer del partido, cuando Banfield ya estaba en ventaja gracias al gol de Jesús Dátolo, a los 10´ el arquero le detuvo un remate desde los doce pasos a Martín Ojeda para mantener con vida al equipo de Claudio Vivas. Luego cuando terminaba la primera parte apareció el uruguayo Enzo Larrosa para igualar las acciones para el Tomba.

Así el partido se definió a través de los doce pasos donde Cambeses detuvo tres penales para el triunfo 3-1 de Banfield que aguarda por el vencedor de Independiente y Talleres.

Tres grandes en busca de las semis

Con el Taladro siendo el único equipo entre los cuatro mejores del certamen, hoy habrá una super jornada de Copa Argentina con los partidos de Independiente, River y Boca.

En el primer turno, a las 16:00 el equipo de Julio César Falcioni, que estará presente en el banco de suplentes, se enfrenta a Talleres por un lugar en las semifinales en el Chaco. Será un partido de suma importancia para los de Avellaneda, no solo para dejar atrás una temporada torcida y por qué no soñar con la Copa Libertadores del año que viene, sino que también, en caso de vencer a los cordobeses, sería la primera vez que se mete entre los cuatros mejores del torneo.

Luego River hará lo propio a partir de las 19:00 ante Patronato en La Rioja. El equipo de Marcelo Gallardo viene golpeado de la caída ante Talleres y sabiendo que la pelea por el campeonato está casi caída. Así la Copa Argentina se convirtió en el objetivo primordial en el Millonario.

Por último, a las 22:00 el último campeón del certamen cierra la jornada copera. Boca se enfrenta ante Quilmes en Mendoza con el afán de cosechar un bicampeonato para cerrar de la mejor manera el año. El Xeneize llega con mayor tranquilidad que los demás equipos porque ya se sabe clasificado a la Copa Libertadores 2023.

Eso no quiere decir que el equipo de Hugo Ibarra no irá por la victoria para sumar otra estrella más. A su vez está el detalle no menor que en semifinales se puede dar otro superclásico y ambos equipos no querrán perder la posibilidad de enfrentarse una vez más. Una definición de la Copa Argentina que se pone caliente.

