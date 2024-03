Daniel Artana: "La economía está metiéndose en una recesión muy dura"

Daniel Artana asegura que Javier Milei necesita que baje la inflación para mantener la popularidad, y que las medidas de ajuste están generando recesión, aunque el escenario recesivo viene desde la gestión anterior. “Hay gente del gobierno anterior que dice que todo lo que está pasando en la economía es responsabilidad de Milei y eso no es así”, advirtió el economista en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Daniel Artana es licenciado en Economía de la Universidad de La Plata, tiene un doctorado en Economía de la Universidad de California y en los últimos años ha publicado trabajos sobre política tributaria, restricciones del crecimiento económico, sustentabilidad de la deuda pública, eficacia del gasto público y reformas del sistema de jubilaciones.

¿Cuál es tu balance sobre la situación económica actual?

Hasta el momento estamos viendo un intento ambicioso de ordenar las cuentas públicas, tal como había dicho durante la campaña. Eso se ha hecho a través de una gran licuación de gastos que genera algunas dudas respecto a la capacidad de sostenerlo en el futuro. La devaluación, que se sumó a la inflación heredada y a algunos cambios de los precios relativos han licuado el exceso de pesos en la economía y eso es lo que está detrás de esta relativa calma respecto a los tipos de cambio alternativos.

El Gobierno se dedicó a acumluar reservas en el Banco Central, en parte porque la devaluación cambió los precios relativos a favor de los que exportan y los que compiten con importaciones, pero también por la deuda comercial de la que se arregló el stock heredado, aunque se ha vuelto a generar una deuda ya que no se deja pagar todas las importaciones que hacen las empresas.

En medio de estas medidas estaba el paquete estructural que constaba del DNU y el proyecto de ley, y ambos han tenido dificultades. Al proyecto de ley lo están tratando de levantar a partir del Pacto de Mayo y el DNU ha sido cuestionado en la Justicia. No sabemos cuánto va a quedar porque hay que esperar que el Congreso lo ratifique como ley o que la Corte Suprema decida si es constitucional.

Este apretón monetario y fiscal está agravando una recesión que ya había dejado la gestión anterior. Hay gente del gobierno anterior que dice que todo lo que está pasando en la economía es responsabilidad de Milei y eso no es así, la economía ya estaba cayendo sobre el final del año. Es como la persona que tiene un infarto y le echa la culpa a los últimos puchos que se fumó. Es un poquito más compleja la cosa. En menos de tres meses están hablando de los problemas de la industria y que la baja de la inflación es como la calma de los cementerios.

¿Es un mérito tener superávit fiscal cuando no le pagás a nadie?

Hay algunas cuestiones estructurales que también impactaron. Después hay cosas que se pagaron pero se redujeron en términos reales, como las jubilaciones. El capricho de volver a la fórmula anterior lo único que hizo fue jorobar a los jubilados porque pierden en un contexto de inflación. También se suspendieron pagos a provincias, algo que es discutible, y hay quienes aseguran que también hay un ajuste de caja. Hay algunas cuestiones estructurales que estaban en el proyecto de ley y ahora quieren revivir, como la suba de impuestos, más allá de lo que se dijo en la campaña.

También hay medidas que tienen que ver con el gasto, como ordenar el desmadre de los fondos fiduciarios, avanzar en el cierre de algunas agencias públicas, etc. Estas cosas no tienen efecto inmediato, por lo que hay una lógica de cerrar la caja mientras se hacen reformas estructurales. El problema va a aparecer si no se hacen esas reformas estructurales porque ahí la caja se da vuelta. No se puede vivir sin pagar.

¿El DNU y la Ley Ómnibus puede esperar hasta mayo?

Hubiera sido mejor que la ley se aprobara en las Sesiones Extraordinarias, pero entiendo que no van a esperar hasta mayo para eso. El presidente dijo que había una condición previa de avanzar en una parte con el proyecto de ley, no aclaró qué parte del paquete estructural. Javier Milei necesita que baje la inflación para mantener la popularidad que tiene, por otra parte, si la inflación baja muy rápido pierde parte del ajuste de caja y empieza a temblar la pata central de su programa de estabilización que incluye el hecho de tener las cuentas balanceadas.

Después, tenés otra tensión que es la carrera entre los gobernadores y el presidente. El presidente corre con ventaja porque los recursos de origen nacional que las provincias reciben están cayendo mucho más que los recursos que le quedan a Nación. Eso tiene una explicación y es que hay impuestos que las provincias no reciben y son los asociados al comercio exterior que se favorecieron por la devaluación y el impuesto país que tuvo una suba en su tasa. Milei tiene mejor caja que los gobernadores. Si vos mirás enero, los recursos de origen nacional de Nación estuvieron igual que en enero del año pasado, ajustados por inflación y los de las provincias cayeron 20%.

En febrero, todo parece indicar que Nación va a perder, pero menos que las provincias. A medida que te acercás al final del año, vence el Impuesto País y ese balance de fuerzas se da vuelta. Yo tengo la sensación de que Milei los tiene agarrados y que antes de fin de año algunos gobernadores van a tirar la toalla.

¿Esto quiere decir que si hubiese tenido que negociar en el período de Sesiones Extraordinarias hubiese conseguido menos porque tenía menos capacidad de negociación?

Yo creo que hay cosas que la van a tratar de cerrar antes. La reforma de Ganancias de Massa fue una locura electoral y hay alguna intención de los gobernadores en volver atrás, más allá de lo que dijo Llaryora. Lo mismo sucede con el blanqueo, porque es algo que favorece tanto a Nación como a las provincias.

¿Cuál es tu perspectiva de cómo se llega a fin de año?

Yo creo que la economía está metiéndose en una recesión muy dura. Esto era inevitable por la herencia y se agravó por la urgencia de algunas medidas que podrían haber sido más pausadas.

Había una fuerza que te permitía revertir esto y algunas se han moderado. Por un lado estaba la recuperación de la cosecha, donde el clima caluroso jugó en contra, y por el otro la caída de los precios internacionales. Este año la soja va a estar un 25% más baja que el año pasado. Por lo tanto, la cosecha en dólares será menor de la esperada, aunque mayor que la del año pasado. Además, el clima político atenta contra la inversión de los propios argentinos.

Por último, la economía está sobreajustada. La caída de los salarios fue brutal, puede haber cierta recuperación de la mano de las paritarias que va a permitir tener un segundo semestre menos duro que el primero y calculamos que la economía va a rebotar a mediados del año.

¿En líneas generales sos optimista de que el país se pueda recuperar?

Va a depender de que la política esté a la altura de las circunstancias. Argentina tiene una gran oportunidad, más allá del precio de la soja y algunos minerales. Salvo por el kirchnerismo duro y por la izquierda, hay coincidencia en que hay que equilibrar las cuentas, ir hacia una economía más moderna y desregulada. Si la política se pone de acuerdo en estas cuestiones, deberíamos tener una oportunidad.

¿El texto de Cristina Kirchner también fue más racional?

Un poquito. Sigue con algunas cosas que chocan con la realidad, pero mostró una señal de moderación que lamentablemente no tenía cuando contaba con la suma del poder público. Los gestos hay que tenerlos cuando se tiene el poder.

