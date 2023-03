Daniel Scioli, embajador en Brasil, afirma que la discusión electoral del 2023 será una versión actualizada del debate “ajuste contra desarrollo” que, según él, se procesó en 2015. “Macri renunció a su candidatura pero su visión de Argentina va a estar representada y presente”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

La producción nos adelantó que tenés una noticia muy importante que contarnos, te escuchamos muy atentos.

Hablaba recién con tu producción porque un colega tuyo, que sigue muy de cerca toda la agenda de Brasil, me transmitió una inquietud. “Tendrías que plasmar en un libro tu experiencia, tu testimonio, porque realmente es apasionante y no tiene muchos antecedentes en la diplomacia”, me decía.

Hacía referencia a lo que ha sido ser embajador de Brasil con un Gobierno con diferencias ideológicas y políticas con el proceso que se vivió en Argentina.

La verdad que me entusiasmó la idea del libro, porque me entusiasma poder contar en detalle de qué manera se transita esta carrera de obstáculos que viene siendo la relación con Brasil y cómo la pudimos ir encauzando, con un gran impacto para la Argentina.

Escriben Lula y Alberto Fernandez: Relanzamiento de la alianza estratégica entre Argentina y Brasil

Ayer fue un día muy importante, porque estamos avanzando en todo lo que es la ingeniería financiera, la integración energética, la segunda etapa del gasoducto, entre otras cosas. “El plan de gobierno binacional”, lo llamo yo, que es el acuerdo que firmaron Lula y Alberto y ahora está en plena etapa de implementación.

Yo esperaba que la noticia fuera no sólo que ibas a competir por la presidencia, sino que nos ibas a sorprender con tu fórmula, con quién te acompaña tu candidatura a presidente, quizás expresando una fórmula que cruzara “la grieta”.

Cada etapa democrática genera una nueva demanda en la sociedad. Yo percibo una demanda creciente en buscar puntos de encuentro, de acuerdos. A veces encuentro en dirigentes de los distintos partidos pilares de la democracia, como el peronismo y el radicalismo, coincidencias en su visión de futuro, en lo que viene.

Esto lo he conversado con Urtubey, y también con Facundo Manes, con quien tengo una buena relación, destaco su calidad humana y profesional y creo que su experiencia sobre el desarrollo humano, educación, ciencia, tecnología, son un gran aporte a la política.

Creo que es el tiempo de grandes acuerdos, de incorporar consensos, de unir esfuerzos, de desarrollar en plenitud la Argentina.

Facundo Manes: "El gobierno hace crecer la bomba y hay otros que quieren que explote ya"

Esta mañana estuve haciendo un relevamiento de sectores estratégicos y su potencial. Cuando uno ve el tema energético, hay una capacidad de exportación de 30 mil millones de dólares, que tenemos que acompañar con desarrollo de infraestructura.

Cuando vamos al tema de la minería, pensemos que Chile exporta 60.000.000 US$ por año, Perú 40.000.000 US$, en Argentina estamos en 3.600 US$, y en la transición energética a nivel global tenemos dos minerales críticos esenciales con una creciente demanda, el cobre y el litio.

En el caso del litio ya hay proyectos muy importantes. Argentina va camino a convertirse en el segundo exportador a nivel global, con 9.000.000 US$ anuales. En cobre hay un proyecto en construcción en San Juan y hay proyectos en Salta.

En agroindustria está el desafío de transformar la proteína vegetal en proteína animal. Con estos proyectos, de esta manera, vamos a poder proyectar Argentina para que duplique sus exportaciones, no tengo ninguna duda.

¿Comienzo del fin de la grieta?

Estoy convencido que en esta elección se va a discutir una agenda actualizada de lo que se debatió en 2015, la agenda del ajuste y la agenda del desarrollo. Más allá de que Macri haya tomado la decisión de no presentarse, sus ideas van a estar representadas por otros actores.

La necesidad de un gobierno amplio

Mencionaste a Facundo Manes y Juan Manuel Urtubey. Urtubey es la persona más cercana a Schiaretti, al peronismo cordobés, un peronismo que, junto con otros referentes como Perotti, hoy no integran el Frente de Todos. También hay un radicalismo con distancia a lo que expresa Macri y el PRO, del que Facundo Manes forma parte. Larreta, desde la oposición, sostiene algo parecido a lo que sostenés vos, la necesidad de “cruzar la grieta”, hay como una idea de correrse al centro para incorporar al que pierda. ¿Qué creés que tiene que hacer el que asuma el diez de diciembre con la oposición?

Que haya un compromiso de esas características es muy esperanzador para la Argentina, es lo que el país necesita. Que el que gane gobierne y el que pierda cogobierne, para decirlo sintéticamente.

Cuando veo lo que está haciendo Schiaretti en Córdoba, en términos de reforma fiscal, énfasis a sectores productivos, tengo coincidencias. Con Urtubey también tengo coincidencias, habla de desarrollo, de puntos de encuentro.

Con Facundo, la mirada que tiene, su experiencia internacional, su visión de futuro, es la que me encuentra en puntos de coincidencia.

Facundo Manes y Gerardo Morales: acusaciones cruzadas

Yo sé que hay problemas de coyuntura. Muchas veces hay mucha energía puesta en debates sobre el pasado, quién tiene más culpa de esto o de lo otro, pero yo estoy enfocado hacia adelante, para el futuro. Con un aprendizaje, con autocrítica, abriendo mi cabeza, y siendo un buscador permanente de encontrar los caminos que nos lleven al gran desarrollo del país.

En ambas coaliciones mayoritarias está la duda de si el próximo Gobierno va a ser un delegado del kirchnerismo o de Mauricio Macri, o bien va a tener autonomía, como señalaba Macri, que no sea un gobierno títere. ¿Cómo creés que tendría que presentarse una propuesta para que quedara claro que no se repite esta situación de un presidente que no tenga todo el poder?

La gente quiere ver para creer. Cuando haya definiciones va a quedar muy claro, se van a despejar dudas.

La gente está escéptica, hay incertidumbre, desconfianza, yo lo entiendo. Tenemos problemas como la inflación, más trabajo pero con salarios bajos. Tenemos que tener mucha sensibilidad con el estado de ánimo de la gente.

Fijate quién ganó el Gran Hermano, este chico Marcos. Los valores que rescató la gente de este chico fueron la humildad, la solidaridad, la simpleza.

Messi y Marcos de "Gran Hermano", los nuevos influencers de la cultura

Te llevo al otro extremo. ¿Por qué Messi está deslumbrando al mundo fuera y dentro de la cancha? Por sus valores, por su calidad humana. Hay que tener sensibilidad, humildad y llevar esos valores a la política.

En Brasil se hacen acuerdos entre el oficialismo y la oposición a nivel ministerial. ¿Sería posible en Argentina un modelo así, en el que se le ofrezca a Manes un Ministerio de Desarrollo Humano? ¿Sería eso una forma de construir un acuerdo con la oposición, dándole áreas en las cuales se les reconoce que tienen capacidad en una persona que los represente?

Claro que sí. Ese es mi pensamiento y mi visión de lo que se viene. Le ofrecería a Facundo Manes un Ministerio de Desarrollo Humano, ¿por qué no?

Quiero ser muy respetuoso con Facundo, porque él está en una precandidatura presidencial y no quiero, de ninguna manera, abusar de la confianza y la amistad que tengo con él, pero el criterio que vos describís es el que yo tengo dentro de mi pensamiento y estrategia.

Manes calentó la interna tras el lanzamiento de Gerardo Morales

Si finalmente soy candidato, porque hay que atravesar las PASO, y no quiero ser candidato por ser candidato. Quiero estar seguro de poder ganar y poder hacer un buen gobierno. Para hacer un buen gobierno hay que tener una impronta de amplitud.

Eso es lo que se necesita para generar confianza en el mundo y que lleguen las inversiones que necesitamos.

Daniel Scioli junto a Alberto Fernández y Lula da Silva.

Con un peronismo del siglo XXI, que a mí me gusta llamarlo “Movimiento Nacional Justicialista”, que tiene que ir actualizándose a las nuevas demandas, la pandemia hizo que el futuro se acelere, con el teletrabajo, la inteligencia artificial, las energías renovables.

Sabés que recientemente hubo faltantes de microchips. Hay una planta, de un empresario argentino, Eurnekian. Él se asoció con brasileños para desarrollar microchips. Hoy ese proyecto está paralizado.

La planta se iba a crear con un acuerdo con el hombre más rico de Brasil, Batista, ¿es así, no?

Claro. Hay una decisión del Gobierno de Lula de avanzar en la autonomía, el autoabastecimiento.

Ayer hablábamos con Daniel Herrero, el presidente de Toyota. Un auto, que antes tenía 300 microchips, ahora va a necesitar 1300. ¿Por qué tener que ir a comprarlo a Corea y Taiwán si podemos fabricarlo nosotros? Lo mismo en el caso de fertilizantes, son temas estratégicos que implican la alianza estratégica con Brasil en términos de intereses comunes.

Jorge Argüello: "Lula y Alberto Fernández van a ser los interlocutores de la región con EE.UU"

Revival del 2015

Alejandro Gomel (AG): ¿Te hubiera gustado un “mano a mano”, una “revancha” con Mauricio Macri, tras lo que pasó en 2015?

No. Nunca tomé la vida en términos de revancha. Mirá que tuve un golpe muy duro, cuando tuve el accidente, y otras cosas que me han pasado en la vida. Lo tomo en términos de aprendizaje, en términos de hacer autocrítica, tener una mirada desde otro lugar.

Macri renunció a su candidatura pero su visión de Argentina va a estar representada y presente, no pensemos que se aleja y se desentiende. Son las mismas ideas, la misma visión del país. El macrismo opina que hay que llevar un equilibrio fiscal vía ajuste, y yo opino que hay que llegar a un equilibrio fiscal vía crecimiento.

Esto es lo que va a estar nuevamente en discusión actualizada, en un contexto de crisis de la globalización y de alteración del sistema financiero internacional donde tenemos que buscar una argentinidad moderna, un nacionalismo moderno, que nos permita tener sustentabilidad, para no depender de los vaivenes de los precios, de los commodities, o tener que importar cosas que podemos producir acá.

Tenemos que pensar el mercado interno en términos de la alianza estratégica con Brasil. Esas son las líneas de trabajo que yo estoy llevando adelante.

Encuesta: el 66% de los votantes de Mauricio Macri apoyaría a Patricia Bullrich

La interna del Frente de Todos

Nuria Am (NA): ¿Se imagina una interna del Frente de Todos con Sergio Massa?

No voy contra nadie, voy contra los problemas. ¿Cuándo me han visto instalar algo “en contra de”?. Yo le quiero ganar a los problemas que tiene la gente, como la inflación o la inseguridad. Porque el día después tenemos que empujar todos para adelante.

NA: En los últimos días trascendió que usted había recibido el aval de Cristina Kirchner para su candidatura. ¿Habló con ella?

La última vez que conversé con ella fue en diciembre.

NA: ¿Y le contó que quería ser candidato?

Ella fue muy clara en sus definiciones. Dijo que cada uno agarre el bastón de mariscal y vaya para adelante, tomó una decisión.

Con el Presidente hablo permanentemente, porque la agenda con Brasil está basada en esto que hemos logrado con el gobierno de Lula, con la extraordinaria relación personal que el Presidente tiene con Lula, y con la importancia que tiene esa relación bilateral para nuestro país.

Joe Biden suma a sus principales funcionarios a la reunión con Alberto Fernández

En su momento, el Presidente le dijo a Bolsonaro: “Daniel es mi delegado, hablá con él”, en un punto en el que la relación personal entre el presidente y Bolsonaro era dificilísima. El mérito de eso es que el presidente interpretó que la relación con Brasil estaba por encima de cualquier relación personal, y me mandó a reconstruir esa relación.

El Mercosur estuvo en riesgo, se tensó pero no se rompió, hubiera significado la pérdida de miles de puestos de trabajo, por ejemplo, en la industria automotriz. Sobre el logro de haberlo mantenido nos proyectamos hacia el futuro, con la interacción que hoy hemos logrado con Brasil.

Viaje "gasolero" de Alberto Fernández a Nueva York: por qué voló gratis y cuanto pagó por el hotel

La reunión de Joe Biden con Alberto Fernández

Claudio Mardones (CM): Hoy hay un encuentro entre Alberto Fernández y Joe Biden. Lula también se reunió con Biden al comienzo de su mandato. ¿Cuánto de este encuentro entre Biden y Lula anticipa cuál va a ser la agenda que puede concretarse hoy a partir de la reunión de Biden con Alberto Fernández?

Destaco esta mirada y compromiso que se percibe con Brasil y Argentina. Es un factor de estabilidad.

La reunión es muy importante, y estoy confiado que de esa reunión van a surgir cosas importantes para esta coyuntura que atravesamos y las dificultades que hay, que están fundamentadas en hechos dramáticos, como la guerra, la pandemia y la sequía. Hay razones para repensar varias cosas, y tengo muy buenas expectativas.

FM JL