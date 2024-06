Eduardo Vacirca: "Milei tiene déficit de atención por hiperactividad"

Eduardo Vacirca habló sobre su relación con Norberto Milei, padre del Presidente, los negocios de la familia presidencial y la complicada relación padre-hijo entre “Beto” y Javier. “No sabía como hacer para calmar a su hijo con su hiperactividad y la única forma era darle una paliza, había que bajar de alguna forma tanta efusividad, había que apagar tanto fuego”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Vacirca es abogado, criminalista, escritor e incluso periodista. Fue socio de Norberto, el padre de Javier Milei, desde el año 2016 hasta la pandemia, trabajando para una importante concesionaria de Vicente López. La vida del padre presidencial y la reacción que este mantuvo con su hijo generaron más dudas que certeza, así que para conocer la profundidad de esa dinámica de padre e hijo hablamos con el abogado.

¿Usted es periodista?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Yo me desempeñé como jefe de prensa del Doctor Raúl Alfonsín.

Mañana es el día del periodista y la legislatura va a nombrar ciudadano ilustre a José Ignacio López. Supongo que era muy cercano a Nacho López...

No, yo fui después. Después de que fue presidente, en el año 1993 que se estaba armando el Pacto de Olivos y la reforma constitucional, ahí estuve y coordiné la prensa.

Bien, el objetivo ahora es otro presidente, Javier Milei. ¿Qué puede contarnos de su experiencia con su padre? Algo que sirva para entender la personalidad del Presidente y nos ayude a comprenderlo.

Él era un chico con problemas. Uno de los problemas era uno que en ese momento no se conocía, el TDH, y tenía un carácter exorbitante y exacerbado, hiper estimulado. Entonces, cuando el padre llegaba a la noche de trabajar, porque era un gran laburante y trabajaba muchísimo, no sabía cómo hacer para calmar a su hijo con su hiperactividad. La única forma era darle una paliza, eso él siempre lo recuerda.

Había que bajarlo de alguna forma, había que bajar de alguna forma tanta efusividad. Había que apagar tanto fuego, como dijo Saavedra de Moreno.

¿Es un déficit de atención por hiperactividad?

Sí, es eso.

¿Y eso se cura? ¿Su padre contaba que había tenido progresos o que avanzaba?

No es que esto se cure, esto se atempera con la edad. A medida que uno va creciendo, va teniendo diferentes etapas y generando otras actividades, y esto se va atemperando. Pero sigue siendo efusivo e hiperactivo.

El presidente Javier Milei llega a Santa Fe para recorrer la feria de campo Agroactiva

¿Usted llegó a conocerlo en esa época?

No. Es el primer presidente desde la vuelta de la democracia que no conozco en persona.

Cuéntenos cómo es el padre, de su personalidad.

Beto nunca habló de su hijo. En ese momento que Javier hacía obras de teatro sí estaba contento, él y Alicia estaban muy contentos. Pero él siempre le esquivaba un poco a la conversación.

Yo no fui socio de él. Nosotros conformamos un grupo de personas, Tito Manzón, dueño de la concesionaria Space Motors, ubicada en Munro, y lo que hacía era juntarse con un abogado, un contador y un escribano a ver todo lo que era la operatoria del negocio. Cada uno tenía su rol definido, yo tenía el de atender todas las cuestiones jurídicas, Beto manejaba los números, siempre manejó muy bien los números.

¿Beto también es inteligente?

Sí, muy inteligente. Muy rápido con los números. Y eso le daba la posibilidad de tener un golpe de efecto al momento de negociar, una negociación agresiva, pero muy efectiva.

A mí me respetó muchísimo, siempre. A los dos nos gusta comer cerdo, nos sentabamos a comer y él comía poquito y la otra parte me la daba a mí. Teníamos esa cuestión de cercanía.

El periodista Alconada Mon, entre otros, dijo que el Estado Nacional le habría entregado el equivalente a 33 millones a las empresas de colectivo de Norberto Milei como ayuda pública entre el año 2005 y 2007. Parece una cantidad excesiva, pero si la empresa de colectivos fuera muy grande, tiene cierta lógica. ¿Le parece verosímil esto?

Me parece verosímil porque son dos líneas, la 21 y la 108, sí no me equivoco. En el tema de transporte estuvo subsidiado de tal forma que era necesario apoyar al transporte, por eso teníamos el boleto tan bajo.

Esa cantidad lo que demuestra era que eran dos empresas de colectivos grandes.

Sí, son inmensas. La línea 21 es inmensa, tiene más de 3000 unidades, y la 108 también. Recorren similares pisos.

Una investigación reveló que el padre de Javier Milei recibió millones en subsidios para sus empresas de colectivos

Alejandro Gomel: ¿Cómo fue el recorrido de ser chofer de colectivos a tener estas empresas? ¿Cómo llegó hasta ahí?

A ciencia cierta no lo sé, no lo sabía. Sé que él trabajaba muchísimo, se mataba arriba del colectivo. Y bueno, tiene que haber una cuota de suerte y una cuota de inteligencia, y si juntamos la suerte, la inteligencia, la capacidad y un poco de ayuda de algunos amigos, yo creo que se puede lograr. Pero a ciencia cierta, no sabría decirle.

AG: En el acto del Luna Park, Milei le dice a Beto “ay papá, vos y tus negocios” ¿Por qué le dijo eso?

Si vamos a hacer una recorrida por todos los negocios que él tuvo, fueron muchos. Cuando se cansó de los colectivos y de las ruedas, incursionó en un montón de empresas más, en diferentes rubros, desde financistas hasta inmobiliarias. Creo que eso fue un reproche justificado del Presidente hacia su padre.

AG: También han sido públicos los problemas que tuvo con los departamentos en Miami que compró durante la pandemia. ¿Qué pasó con eso?

Honestamente, yo no seguí la vida de Beto. Cuando fallece Manzón se desarma todo el quinteto, ya no estaba la cabeza. Yo seguí unos meses más y los herederos de Manzón presidieron mis servicios, por lo tanto perdí contacto con todos.

Nunca hablábamos de cosas personales, siempre hablamos de cuestiones de negocios, cómo llevarlos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Yo aprendí muchísimo, de hecho son cosas que utilizo en mi vida diaria y en mi vida de negociante de derecho. Es muy importante saber negociar y poder hacerlo dentro del derecho, no soy agresivo porque me he perfeccionado en otras áreas.

Cuando dice que usted no era agresivo, naturalmente entiendo que él sí. ¿Era un hombre duro? No solamente en el lenguaje, sino también en la kinestesia. ¿Hay algo de eso en Javier?

Si, de tal padre a tal hijo. Él saca mucho genéticamente de la madre, esa espontaneidad e inteligencia que hereda de la madre, y del padre también esa inteligencia y esa cuasi agresividad, que también interpreto que está alimentada por su cuadro psicológico.

¿Qué pasa en el mercado? Bonos bajan hasta 7% y el riesgo país supera los 1550 puntos básicos

¿Y ni el padre ni la madre tenían ese mismo cuadro?

No, no lo sé a ciencia cierta, pero interpreto que no. En ese momento no existían este tipo de investigaciones, las maestras no se daban cuenta de este tipo de inclinación que podíamos tener los alumnos.

Fernando Meaños: ¿Cómo definiría políticamente a Norberto Milei? ¿Tenía alguna militancia, o algunas convicciones ideológicas partidarias definidas?

Yo soy radical, fui radical, y seré radical toda mi vida, dentro de la provincia de Buenos Aires soy autoridad. No recuerdo haber hablado de política con Milei, pero sí recuerdo las circunstancias en las que nosotros nos juntábamos y teníamos chanclas económicas, desde el punto de vista político, pero no conocí nunca su inclinación política.

FM: ¿No lo recuerda como un hombre politizado?

No, para nada.

Cristina Kirchner y Mauricio Macri son iguales

FM: ¿Podría decir que Norberto Milei fue un emprendedor?

Sí, un gran emprendedor. Ha tenido mucha habilidad para manejar cada aspecto de los emprendimientos que ha llevado adelante.

FM: ¿Y eso lo ha llevado a lograr un buen pasar económico?

Totalmente, para mí es un hombre de éxito, yo lo felicito. Si me cruzo con él lo voy a saludar con un abrazo y con un beso, y siempre lo voy a recordar como una persona que me ha dejado algo.

MB FM