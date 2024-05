Florencia Carignano: "Nos llevaron a las apuradas a votar una reforma constitucional encubierta"

La ex directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, trazó un paralelismo entre la política actual y el menemismo de los '90, y sostuvo que la Ley Bases "no beneficiará a los argentinos comunes". "Estoy segura de que esta ley terminará siendo cuestionada en la justicia", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Florencia Carignano es diputada nacional por Santa Fe. Fue electa en 2023 con mandato a 2027. Había sido directora nacional de Migraciones entre 2019 y 2023, directora nacional de Promoción y Acceso a la Justicia en el Ministerio de Justicia en el año 2010 y coordinadora de proyectos de la Secretaría de Seguridad Interior del año 2008, además de asesora del Consejo de Seguridad en el año 2006.

En su intervención durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso, usted dijo: "Nosotros no vamos a votar esta ley. Sean ustedes los Conan de Milei y la verdad es que les deseo la mejor suerte a Conan que está en el cielo, espero que le reserven, aunque sea uno de los caniles en Olivos”. ¿Qué balance hace del tratamiento en Diputados de la Ley Bases?

Primero te quiero corregir, yo no le deseé suerte a Conan, dije que esperaba que a los diputados que voten esta ley, que eran las mascotas de Milei, les vaya mejor que a Conan, y que por lo menos les reserven un lugar en los caniles de Olivo porque en los libros de la historia no iban a figurar. Este fue el final de mi discurso.

Claramente estos dos días en el Congreso han sido decepcionantes. Además de la Ley Bases, se aprobó un paquete fiscal que, sinceramente, deja mucho que desear. No solo se volvió a imponer el impuesto a las Ganancias a los trabajadores, sino que también se eliminaron impuestos a los más acomodados, como el impuesto a los bienes personales. Es completamente ilógico.

Además se aprobó un blanqueo sin precedentes, lo cual es preocupante, ya que podría abrir las puertas a situaciones similares a las vividas en Ecuador, donde este tipo de medidas atrajo a narcotraficantes y generó graves problemas de seguridad.

Tratamos de introducir cambios en el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI), ya que creíamos que promovía el extractivismo y no generaba empleo ni valor agregado, e iba en contra de las PyMEs. Lo que sucedió el lunes y el martes fue una verdadera vergüenza, nos llevaron a las apuradas a votar una reforma constitucional encubierta, y estoy segura de que esta ley terminará siendo cuestionada en la justicia.

Se trató un dictamen en comisión que ni siquiera pudimos ver, y los bloques colaboracionistas simplemente levantaron la mano para votar a favor de Milei, mientras que los radicales se abstuvieron de votar una ley que antes la votaron en contra y que ahora no cambió nada, no se entiende. La ley no beneficiará a los argentinos comunes, más bien favorecerá a los grandes actores económicos y empresariales que se han estado beneficiando de forma desproporcionada.

Es lamentable que no se haya incluido ningún capítulo que aborde cuestiones vitales como la educación, la salud o la vida cotidiana de los argentinos. En lugar de eso, parece estar diseñada para satisfacer los intereses de grandes grupos económicos y empresariales. Esta ley y el paquete fiscal asociado sólo empeorarán las cosas para las pymes y los argentinos de a pie, quienes terminarán pagando los platos rotos mientras los grandes intereses económicos se benefician. Es una situación verdaderamente preocupante.

¿Hay un cambio de humor en la sociedad, pero con un Milei más como consecuencia que como causa? ¿Es decir, hay un cambio más hacia la derecha, como pasa en varias partes del mundo, a partir de los pocos resultados que tuvo la izquierda?

Coincido con Cristina, no existe la derecha ni la izquierda. En Argentina, la dicotomía entre derecha e izquierda puede resultar un tanto difusa, especialmente cuando se trata del peronismo. Es un fenómeno político único, difícil de comprender desde fuera, pero que ha tenido un impacto significativo en la historia del país. El peronismo ha sido un partido que históricamente ha representado y defendido los derechos de los trabajadores, independientemente de etiquetas ideológicas convencionales.

Es cierto que algunos dirigentes parecen adaptarse según convenga en cada momento, mientras que otros mantenemos una postura firme y coherente, defendiendo la soberanía nacional y oponiéndonos a medidas perjudiciales como las privatizaciones. La historia nos ha enseñado que las privatizaciones en los años 90 tuvieron consecuencias desastrosas para muchos argentinos, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad. Es fundamental recordar estos eventos para no repetir los mismos errores en el futuro.

Pero Menem ganó con el 50% en 1995, o sea que la pregunta es más a nivel social, ¿o no?

Después la sociedad se da cuenta de que esas políticas fueron erradas. Cuando empezó a sufrir las consecuencias de las privatizaciones, miles y miles de trabajadores despedidos, mucha gente que se quedaba fuera del sistema, etc. Es decir, el menemismo también fue un país para pocos, muy parecido a lo que están tratando de imponer ahora.

No podemos decir que el anterior gobierno fue un buen gobierno que solucionó la vida de la gente. Claramente fue todo lo contrario, no tomó decisiones que la gente estaba esperando. Por algo nos eligió, luego de un mal gobierno como el de Macri. Y cuando Macri ganó, la gente también quería un cambio y tenía expectativas de que le iban a cambiar la vida, pero no pasó.

Recordemos que hasta el 2017 Macri ganó. Y después, cuando empezaron a sentirse las consecuencias económicas, la gente volvió a virar. Y los dirigentes vuelven a virar para el otro lado. Y acá pasa lo mismo.

Me parece que la gente empezó a hartarse de esta situación. Por eso salió a las calles a decirle, primero, el 24 de marzo, con los derechos humanos, no. Salió con la educación, abarcando todo el país a lo ancho y a lo largo. O sea, empiezan a decirle no a varias cosas con las que Milei se da cuenta que se está equivocando en su discurso. Y ahora vamos a empezar a ver las consecuencias económicas de todo esto.

Hay que esperar y que la gente empiece a reaccionar cuando vea el avasallamiento y lo insoportable que se torna la vida cotidiana de las personas. El no poder pagar, el achicarse cada vez más. Porque la gente se está empezando a achicar: baja un plan de obra social, algunos deben las expensas, otros deben la cuota del colegio, otros van cambiando plata, y va a llegar un momento en donde ya no tengamos más nada.

La sociedad va a empezar a ver que, con todo este esfuerzo inútil que le están haciendo pagar, no hay luz al final del túnel porque la luz es impagable y porque el túnel no se terminó de construir porque paralizaron todas las obras públicas. Este daño la gente lo va a empezar a sentir en carne propia en los próximos meses. Yo creo que es cuestión de esperar.

Nosotros no le íbamos a entregar una herramienta, como dice la oposición. La verdad, es una herramienta que destruye el país y nosotros no íbamos a ser parte de eso. Pero a nosotros nos votaron para ser oposición. Yo no sé para qué lo votaron a Randazzo, a Pichetto y a los radicales.

