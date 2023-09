Tenemos al Inter Miami esta noche disputando la final de la US Open Cup, pero todavía no está muy claro si lo hará con su jugador franquicia, la estrella más importante que tiene el equipo de Florida, Lionel Messi, según informó Román Iucht en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Recordemos que Leo no jugó contra Bolivia en el partido en la altura de La Paz, que Argentina ganó de manera brillante por 3 a 0. Vio el juego desde el banco y ni siquiera formó parte de los jugadores que podían ingresar como suplentes.

Luego, volvió a los Estados Unidos y jugó algo más de media hora en el partido contra Toronto, que el Inter ganó 4 a 0. Sin embargo, faltó al duelo geográfico frente a Orlando y llegaría con lo justo al partido de hoy.

La voracidad competitiva de Messi invita a pensar que hasta el último momento lo van a esperar, el análisis para determinar si Lionel Messi puede estar o no se realizará recién a último momento. Además, hay que tener en cuenta cómo gestionará esta situación con el propio jugador.

Ayer, en conferencia de prensa, el técnico del Inter, el argentino Gerardo Martino, hablaba de que tendrá una charla con Messi antes de tomar la definición final, para "achicar el margen de riesgo".

Una curiosidad a partir de esto que decía el Tata Martino ayer en la conferencia de prensa. En la pregunta décimo tercera recién se dejó de hablar de Messi y le preguntaron a Martino cómo iba a formar el resto del equipo y cuál era la expectativa de Inter Miami pensando en esta final.

Si Leo juega y gana, será el título número 45 en su carrera. No hay registros en el mundo del deporte de semejante vigencia a lo largo del tiempo con esta cantidad de títulos.

El partido se jugará a las 9:30 de la noche. Son 90 minutos en caso de igualdad y 30 minutos de tiempo extra si fuera necesario, seguido de una definición por penales

El Tata Martino planteaba las variables y decía: está el jugador, está el partido y está lo que viene. Bueno, en ese "lo que viene" seguramente también pesará bastante, además de la opinión de Messi, la decisión final.

Por un lado, está este encuentro que dará un trofeo. El Inter Miami, recordemos, ya ganó un campeonato desde la llegada de Messi, pero está la definición del campeonato local de la Major League Soccer propiamente dicha, donde el Inter Miami tiene cinco partidos por delante. No puede dejar puntos en el camino, y si Leo falta en algunos de ellos, seguramente el equipo resentirá no sólo el andamiaje sino también las posibilidades matemáticas de clasificación.

Además, una mirada más egoísta, pero muy nuestra, nos recuerda que vienen partidos de eliminatorias y queremos contar con Messi en los próximos encuentros en los que Argentina recibirá a Paraguay y luego viajará a Lima para jugar contra Perú el 12 y 16 de octubre.

