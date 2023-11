El largo camino de los mercados hasta el martes post elecciones

La clásica pregunta "¿cómo abrirán los mercados el lunes?" antes de cada elección se mezcla con el feriado que traslada la incógnita al martes. Pero para llegar a allí hay un largo camino.

Hoy es el último día del "dólar 70/30", el esquema que permite a los exportadores liquidar el 70% de sus ventas al dólar oficial y el 30% restante al contado con liqui. El Gobierno adelantó a las empresas que ese mecanismo que vence hoy no será renovado. Si no se decide una estrategia similar o una devaluación del peso, tal como ocurrió después de las PASO, la oferta de dólares se reducirá al máximo.

La circunstancia particular del lunes feriado posterior al voto, no quiere decir que el mercado se quede quieto o que no haya señales para mirar. La respuesta de los mercados al resultado electoral comenzará a verse con el dólar cripto y algunos mecanismos para comprar dólar MEP que funcionan las 24 horas y los 7 días de la semana.

También el lunes habrá una señal con el desempeño en Nueva York de los bonos de la deuda y de los ADR, los certificados de acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

Delgado: "Si gana Milei, es clave para el mercado lo que diga el domingo"

Pero ese largo lunes también puede estar lleno de novedades. Ante tanta incertidumbre, los analistas insisten en que no alcanza con saber quién es el ganador, hay que ver qué dice, cuál es su mensaje. Si gana Massa, la pregunta es si sostendrá el mensaje fiscalista que dejó ayer ante los empresarios del Cicyp o se inclinará por la expansión del estado presente y el "Plan Platita" con el que convence a algunos sectores de su espacio político. En el caso de Milei, la principal incógnita es si podrá implementar la dolarización y si sus posiciones extremas en temas no económicos seguirán en pie una vez terminada la campaña.

Tras el mensaje, vienen las designaciones, la danza de nombres para ver quién ocupará el Ministerio de Economía. Solo con escuchar ese apellido, muchos tomarán decisiones. Y en ambos lados, el nombre del ministro es una incógnita que debe despejarse con urgencia, tal vez, horas después de cerrarse el escrutinio.

JL