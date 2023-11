El economista y Director de la consultora Analytica, Ricardo Delgado, declaró que la economía está muy “desordenada”. Además, se refirió a la suba de precios. “Celebro que ninguno de los dos candidatos haya planteado que la inflación se va a derrumbar de la noche a la mañana”, destacó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo Delgado es economista y Director de la consultora Analytica, fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, es autor de numerosas publicaciones académicas y artículos periodísticos en el país y en el exterior. Lo primero que deberá hacer quien sea elegido presidente el domingo será ordenar la economía, y Ricardo Delgado puede dar una análisis al respecto.

Nuria Am: ¿Qué es lo que el mercado espera que diga el próximo presidente?

Las señales que generan tanta incertidumbre son justamente cómo va a hacer el nuevo gobierno para enderezar una macroeconomía que está muy desordenada, paradójicamente una economía en la que uno de los candidatos ha sido parte como ministro de Economía. Probablemente, el año que viene vamos a tener más déficit fiscal, producto de las últimas medidas fiscales lanzadas en la campaña del ministro.

Por otro lado está la gran incertidumbre, este giro copernicano, la forma de organizar la economía que plantea Milei con la dolarización, el cierre del Banco Central, etc.

Estamos a horas de saber quién es el ganador. La noche del domingo va a ser muy importante en términos de esta señal: los inversores, los consumidores y los comerciantes de barrios están esperando para saber qué va a pasar a partir del 10 de diciembre pero también qué va a pasar a partir del martes en la Argentina y del lunes en los mercados internacionales. Esa misma noche vamos a saber qué pasa con la expectativa que esperan los mercados privados.

Alejandro Gomel: En las últimas entrevistas que dieron los dos candidatos, el miércoles por la noche, hablaron de la inflación, e incluso pusieron fechas. Milei dijo que para terminar con la inflación eran necesarios entre 18 y 24 meses, mientras que Massa habló de un año aproximadamente. ¿Cómo ves el tema de la inflación?

La inflación es la punta del iceberg de todos los desequilibrios macros que va a heredar el próximo gobierno, e incluso la continuación del actual. Tengo la impresión de que un plan de estabilización y crecimiento tiene que ponerse en marcha a partir del 10 de diciembre. Estos 20 días de transición a esa fecha de asunción del nuevo gobierno deberían ser utilizados tanto por uno como por otro para empezar a ajustar las principales variables, que son justamente el tipo de cambio o las tarifas. Uno puede celebrar pocas cosas en materia económica sobre esta campaña, pero celebro que ninguno de los dos candidatos haya planteado que la inflación se va a derrumbar de la noche a la mañana, hay que decirle a los argentinos que esa magia no existe.

NA: El discurso realista empezó más ahora, en el último tiempo de la campaña…

Me parece que los dos espacios políticos entienden que esto que estamos discutiendo es real. La magia no existe, ni en la vida real ni en la economía. Un buen programa macroeconómico que tenga el eje fiscal sobre cómo hacer para lograr rápidamente el equilibrio del presupuesto y dar la señal de lograr superarlo, sería muy importante. Suena fácil decirlo, no es materia solamente de un buen equipo económico, sino de mucha decisión política, de consensos, de acuerdos, de leyes y decretos que acompañen la lógica para discutir qué tipo de Estado queremos.

Fernando Meaños: Todo el andamiaje que existe para las cotizaciones del dólar, ¿tiene forma de salir de manera gradual? ¿El primer paso para cualquier programa de estabilización es salir de este dólar de 360 pesos?

Sí, de hecho hoy termina el dólar exportador, por eso digo que a partir del día martes habrá algún tipo de decisión, sea Massa o Milei, alguno deberá tomar una decisión sobre el dólar. Hay un espacio para hacer un desdoblamiento formal, entre un dólar comercial, que cede a las operaciones de comercio exteriores, y un dólar financiero, que atienda cuestiones vinculadas con e l turismo y los servicios.

Esto es parte de una lógica que debe establecerse dentro de un programa. Uno no puede regular el mercado, darle certeza desde el punto de vista cambiario, si no está encarrilada la parte fiscal y monetaria. Ninguna herramienta cambiaria soluciona los problemas de todo. El punto de fondo está en cómo hacer para que sea sostenible una corrección fiscal que debe ser importante. Además, dentro de ese plan, la política es muy importante y deberá aplicarse en un contexto social muy difícil, con un nivel de pobreza muy alto.

FM: En caso de que gane Javier Milei, ¿prevés una reacción muy adversa en el mercado? ¿Prevés un salto del dólar o una caída en las acciones?

Si gana Milei, es clave para el mercado lo que diga el domingo a la noche. La dolarización es un giro copernicano. Ya pasó en las PASO, cuando Milei ganó y al día siguiente todos los mercados se derrumbaron y el dólar saltó violentamente. Las condiciones son otras, porque ahora no son las primarias, sino que es posible presidente electo. Me parece que el candidato de la oposición tendrá que ser más explícito para evitar una corrida cambiaria y eventualmente bancaria.

